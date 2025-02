«De quelle école rêvez-vous ?» : pour une École plus agile

L’École en France est-elle toujours à la hauteur des attentes des élèves, des parents et de la société ? Pourquoi le système éducatif peine-t-il à garantir une égalité des chances pour tous, malgré les nombreuses réformes ? Comment expliquer l’augmentation du stress scolaire, de l’absentéisme et du décrochage ? Les enseignants disposent-ils des moyens nécessaires pour répondre aux défis actuels ? Enfin, face à la numérisation croissante, l’école parvient-elle à offrir une véritable égalité d’accès aux outils éducatifs ? Autant de questions qui soulignent les problèmes majeurs auxquels l’École est confrontée aujourd’hui, et qui nécessitent une réflexion urgente pour réinventer un système plus juste et adapté aux réalités contemporaines. C’est ce à quoi veut s’atteler Laure Saint-Raymond, membre de l’Académie des sciences et professeur à l’Institut des hautes études scientifiques (IHES) et à l’École normale supérieure Lyon (ENSL), en lançant un projet citoyen d’envergure en faveur de l’école, « L’École dont nous rêvons ».

L’École française est aujourd’hui le théâtre de nombreuses tensions et frustrations comme la surcharge des programmes et la pression scolaire, la question de l’égalité des chances, la difficulté d’adaptation face à la diversité des élèves, l’absentéisme et le décrochage scolaire, le manque de soutien aux enseignants, la numérisation et les inégalités d’accès, etc.

Que faire ? D’abord les reconnaître. Et se rendre compte que les diverses formes d’incompréhension dont se sentent victimes les uns ou les autres, à juste titre ou non, rejaillissent finalement sur les enfants et les adolescents eux-mêmes.

Le projet « L’École dont nous rêvons », piloté par Laure Saint-Raymond pour l’Académie des sciences, réunit un collectif d’académiciens, d’experts et d’acteurs de terrain avec pour ambition de repenser les missions de l’École face aux défis du XXIe siècle. Ensemble, ils partagent une conviction forte : une École plus sereine et épanouissante est possible, à condition de renforcer les liens et la confiance mutuelle entre tous ses acteurs et partenaires.

Laure Saint-Raymond est mathématicienne, professeur à l’IHES et à l’ENSL. Membre de l’Académie des sciences, elle œuvre pour un meilleur partage des connaissances, et l’apprentissage du vivre ensemble, en favorisant l’innovation dans le domaine de l’éducation. Elle s’engage aujourd’hui à travers ce projet citoyen d’envergure en faveur de l’enseignement pour transformer l’École en un modèle inclusif et équitable pour toutes et tous.

Ce projet vise ainsi à mettre en valeur les nombreuses initiatives qui transforment positivement l’École sur le terrain, et à proposer quelques mesures structurelles concrètes pour faire évoluer l’institution en profondeur et lui redonner la confiance et les ressources qu’elle mérite, en offrant la parole et plus de liberté aux acteurs de terrain.

Pour construire ces propositions de manière collective, une consultation large de terrain est mise en place, permettant à chacun de contribuer dans un cadre propice à la réflexion et au partage. Pour ce faire, des rencontres sur l’ensemble du territoire visent notamment à réunir les différents interlocuteurs et acteurs de l’École – élèves, familles, acteurs de l’Éducation nationale, du secteur médico-social, collectivités locales et associations, etc. – autour de la question clé : Comment travailler ensemble et renforcer la confiance au sein de l’École ?

Pour engager les débats, une publication courte, présentée sous la forme d’un abécédaire, est proposée. Ce document synthétique et accessible, rédigé pour être à la portée de tous, explore les grands enjeux de l’École et, reprenant des thématiques maintes fois abordées, au cours des dernières décennies, dans de volumineux rapports.

Un manifeste accessible et collaboratif

Cet abécédaire est d’ores et déjà disponible en libre accès, téléchargeable gratuitement sur les sites de l’Académie des Sciences et de Nane Éditions. À travers ce document, les porteurs du projet invitent toutes les communautés éducatives (enseignants, parents, élus locaux, personnels d’établissements, etc.) à s’emparer des thématiques proposées et à contribuer en partageant leurs idées et initiatives locales.

Lancement du projet le 4 février à l’Académie des sciences

Pour inaugurer ce grand projet, l’Académie des sciences organise un premier événement intitulé «L’École dont nous rêvons» le 4 février 2025, 23 quai de Conti – 75006 Paris sur le thème «École et handicap, 20 ans après la loi de 2005», qui constituera un moment clé pour réfléchir à l’avenir de l’École, en particulier sur les questions de l’inclusion et du handicap.

Ce rendez-vous sera suivi par une trentaine d’autres rencontres sur le territoire national.

L’événement se déroulera en trois temps :

1. Paroles d’acteurs et de témoins (45 minutes)

2. Temps de réflexion en groupes autour des 3 axes (60 minutes) :

• Établissements scolaires : comment organiser cette «fourmilière» ?

• Les métiers de l’enseignement : métiers de liens, quelles évolutions pour demain ?

• Élèves : des compétences multiples à développer, quels adultes pour les guider ?

3. Mise en commun et prise de parole volontaire (15 minutes)

L’événement se clôturera par un cocktail, offrant l’occasion de poursuivre les échanges de manière informelle.

Appel à la mobilisation collective

L’objectif est clair : mobiliser l’opinion publique et les acteurs de l’Éducation pour porter des solutions concrètes et visibles. Chaque contribution recevra une large visibilité, et l’ensemble des propositions sera réuni dans un livre d’or, remis au ministère de l’Éducation nationale. Ce témoignage collectif, fruit de l’engagement de ceux qui vivent l’École au quotidien, entend porter la voix des citoyens et acteurs engagés pour la transformation du système éducatif français.

Les personnes intéressées peuvent télécharger la fiche de participation en ligne, choisir une thématique de l’abécédaire et soumettre leur projet à l’adresse suivante : ecoledontnousrevons@academie-sciences.fr.

Consulter l’appel ) contributions

Les contributions peuvent également être partagées sur les réseaux sociaux avec le hashtag #lecoledontnousrevons.

Le délai pour participer est fixé au 30 novembre 2025.