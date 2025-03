Pour répondre aux défis environnementaux et sociétaux, l’Université PSL (1) lance le grand programme de recherche TERRAE (Transition environnementale par la Recherche, la Recherche-Action et l’Enseignement). 150 chercheuses et chercheurs issus de 5 établissements composantes de PSL et aux multiples horizons disciplinaires se mobilisent collectivement en collaborant directement avec les acteurs de terrain pour co-construire des solutions innovantes et accompagner les transitions écologiques et sociales. Dès 2025, deux premiers projets verront le jour : l’un sur la gestion de la sécheresse, l’autre sur la transition agroécologique.

« TERRAE est l’un des 14 grands programmes de recherche lancés le 1ᵉʳ janvier dernier. Il incarne une ambition de faire de la recherche autrement : en s’engageant directement avec les acteurs du changement, nous amplifions l’impact scientifique tout en répondant aux besoins sociétaux. C’est l’essence même de la recherche-action. Ce programme, porté par cinq établissements composantes de PSL : l’École Normale Supérieure – PSL, Dauphine – PSL, l’EPHE – PSL, le Collège de France et Mines Paris – PSL, illustre parfaitement notre engagement commun à relever les défis contemporains par l’interdisciplinarité et l’innovation scientifique » souligne Anne Christophe, Vice-présidente Recherche, Science et Société de l’Université PSL.

Un programme né d’un défi sociétal majeur

Face au changement climatique, à l’érosion de la biodiversité et aux tensions sociales associées, il est urgent de repenser nos approches. TERRAE s’inscrit dans cette dynamique. Le programme vise à dépasser la fragmentation disciplinaire pour proposer des solutions novatrices adaptées aux enjeux du changement global. En réunissant des chercheuses et chercheurs de premier plan et en favorisant les synergies entre géosciences, sciences du vivant et sciences humaines et sociales, le programme de recherche souhaite produire des réponses concrètes et applicables pour une transition efficace et résiliente.

« Face aux crises environnementales et sociales profondes que nous traversons, il me semble essentiel de collaborer avec les acteurs non académiques afin de mener une recherche transformative, ancrée dans les réalités et les besoins des territoires. C’est dans cette optique que je me suis engagée dans TERRAE : une coopération entre disciplines et acteurs variés sera précieuse pour participer à des trajectoires transformatives collectives. » explique Corinne Robert, professeure attachée à l’ENS – PSL.

Des enjeux scientifiques et sociétaux majeurs :

• Analyser les défis systémiques des transitions : comprendre les interactions complexes entre le changement climatique, la biodiversité et les enjeux sociaux.

• Concevoir des Hot spots de transition et des projets Éclaireurs : expérimenter des solutions transdisciplinaires pour des objets de transition sociale et écologique (secteurs d’activité, territoires, pratiques).

• Promouvoir la recherche collaborative et l’impact sociétal : impliquer les acteurs de terrain pour co-construire des solutions adaptées aux réalités locales.

• Former une nouvelle génération d’acteurs du changement : intégrer la recherche en science de la durabilité aux programmes d’enseignement pour sensibiliser et former aux transitions écologiques et sociales.

Deux premiers projets emblématiques

1. HOTSPOT Activer la transition agroécologique

Réduire l’usage des pesticides nécessite une transformation adaptée à chaque territoire et impliquant divers acteurs agricoles. Le projet vise à co-construire des trajectoires de transition agroécologique avec des acteurs locaux, en organisant des ateliers participatifs. Ces ateliers favoriseront la réflexion et les échanges, et leurs résultats seront intégrés dans les stratégies locales pour une mise en œuvre continue. Les premiers ateliers avec les actrices & acteurs du monde agricoles débuteront en 2025.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

2. HOTSPOT Sécheresse : un défi systémique

Les sécheresses extrêmes seront l’un des stress climatiques les plus marquants en France dans les décennies à venir. Elles auront des impacts sur l’agriculture, l’énergie et les ressources en eau. Une équipe scientifique analysera les liens systémiques entre les sécheresses et d’autres événements climatiques extrêmes et explorera les voies de transition pour une adaptation durable compatible avec les objectifs d’atténuation et la préservation de la biodiversité.

En savoir plus : https://psl.eu/recherche/grands-programmes-de-recherche/terrae

(1) Les établissements de l’Université PSL :

− Conservatoire National Supérieur d’Art dramatique – PSL

− Dauphine – PSL

− Ecole d’architecture Paris – Malaquais – PSL

− Ecole des Arts Décoratifs – PSL

− École nationale des chartes – PSL

− École nationale supérieure de Chimie de Paris – PSL

− École normale supérieure – PSL

− École Pratique des Hautes Études – PSL

− ESPCI Paris – PSL

− Mines Paris – PSL

− Observatoire de Paris – PSL

− Collège de France

− Institut Curie

Avec le soutien de trois organismes de recherche CNRS, Inserm, Inria