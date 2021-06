Une nouvelle marketplace reliant consommation écoresponsable et solidarité

La consommation écoresponsable et locale est une solution incontournable pour éviter les dérives de la production de masse, qui pollue, et qui contribue peu à dynamiser le tissu économique local, pilier du lien social dont notre société a besoin. Il existe désormais une alternative : consolidr.fr, une plateforme digitale qui a pour originalité de permettre à la fois de consommer plus responsable et de soutenir les structures de solidarité qui agissent au niveau local.

Les Français qui souhaitent consommer autrement sont confrontés à plusieurs obstacles : les prix élevés pratiqués par les magasins de proximité étiquetés écoresponsables, et le manque de fiabilité des plateformes de vente de produits de seconde main, où pullulent arnaques et négociations abusives.

A côté de l’attention portée à la préservation de l’environnement se pose la question du vivre ensemble et de l’attention portée aux plus fragiles dans notre voisinage. De nombreuses structures, associatives pour la plupart, font un travail formidable, mais manquent souvent cruellement de visibilité et de moyens.

La première marketplace écoresponsable et solidaire

La plateforme digitale consolidr.fr est la première marketplace à vocation écoresponsable et solidaire. Elle a pour mission de favoriser le lien social, de soutenir une consommation plus responsable, et d’encourager l’action solidaire au profit des personnes les plus fragiles.

La plateforme propose, depuis le 21 juin 2021, un espace de petites annonces, un annuaire des structures de solidarité, et une rubrique actualités. Un guide des commerces écoresponsables et de proximité sera lancé à l’automne.

La plateforme consolidr.fr est accessible sous forme de site internet, consultable sur smartphone, tablette ou ordinateur. Dans les prochains mois, une application dédiée sera lancée.

Dans un premier temps, la plateforme est axée sur les Yvelines, où vit son fondateur. La société prévoit ensuite d’étendre sa présence rapidement dans toute l’Île-de-France, puis dans plusieurs grandes villes françaises, afin de se déployer à terme sur l’ensemble du territoire.

Une proximité aux valeurs fortes, pour cultiver la confiance

consolidr.fr met l’accent sur la proximité en géolocalisant ses petites annonces et vitrines de commerçants écoresponsables. Les utilisateurs peuvent ainsi facilement trouver celles qui sont les plus proches d’eux.

Les structures de solidarité sont elles aussi géolocalisées et proposées par proximité et selon les champs d’action d’intérêt des internautes.

Pour que ses utilisateurs se sentent en confiance, consolid’r repose sur un socle de valeurs fortes : la transparence et le respect, qui sont les deux piliers du lien social, l’écoresponsabilité et la solidarité.

Pour encourager ces valeurs, la commission qui s’applique sur chaque transaction est portée à parts égales entre l’annonceur et l’acquéreur. Chacun contribue ainsi à la démarche solidaire, en choisissant l’association bénéficiaire du don que consolid’r effectue suite à la transaction.

De plus, les utilisateurs se présentent avec leur vraie identité, afin d’éviter les comportements déviants que s’autorisent certains internautes qui se cachent derrière un pseudonyme.

La plateforme a fait le choix de ne pas intégrer un des nombreux labels existants. « Ils sont trop souvent binaires dans leur présentation des commerçants. Nous souhaitons encourager les démarches écoresponsables, pas uniquement le « local » ou le « bio », même si les démarches ne sont pas complètement abouties », précise Guillaume Leroy, fondateur du concept. « En permettant au commerçant d’expliquer sa démarche, nous offrons au consommateur la possibilité de mieux comprendre pour mieux choisir ».

Fonctionnalités du site

Les petites annonces généralistes et solidaires, pour consommer autrement

Sur le site, les petites annonces publiées par les particuliers et les professionnels permettent de générer des dons. En complément de l’arrondi solidaire qui s’applique à toutes les transactions sur la marketplace, l’engagement est à reverser 20 % de son chiffre d’affaires aux associations.

Les associations présentes sur le site sont choisies par le comité d’éthique de consolid’r, mais au moment des transactions, ce sont les vendeurs et les acheteurs qui choisissent quelle sera l’association bénéficiaire. Il n’y a pas de frais de dépôt d’annonce.

Ce modèle économique permet d’offrir une précieuse visibilité aux structures de solidarité à action locale, et de les soutenir financièrement.

L’annuaire des structures de solidarités qui agissent pour les personnes dans le besoin

Les structures de solidarités présentes sur le site ont été validées par un comité d’éthique en fonction de plusieurs critères, dont la transparence de leurs bilans financiers.

Ces structures participent à hit champs d’action : précarité, isolement, handicap, maladie, insertion, intégration, violence/maltraitance et écologie intégrale.

L’espace structures de solidarité fournit aux utilisateurs toutes les informations nécessaires pour comprendre les missions des associations.

La rubrique « Actualités » pour s’informer sur l’écoresponsabilité et la solidarité

La rubrique Actualités permet aux consommateurs de mieux comprendre les thématiques de l’écoresponsabilité et de la solidarité. Elle contient des interviews et des articles.

Le guide des commerçants écoresponsables de proximité

À partir de l’automne 2021, le site proposera un guide des commerçants écoresponsables de proximité. Ce guide mettra en avant des commerces qui ont tous adopté une démarche écoresponsable, dans les produits qu’ils proposent, la façon dont ils recyclent leurs déchets, le choix de leurs fournisseurs ou la dimension humaine qu’ils intègrent dans leur fonctionnement.

Ces commerçants vendent une large gamme de produits que l’on pourra retrouver sur leur vitrine digitale sur consolidr.fr. Comme pour les petites annonces, les ventes permettent de générer des dons.

Une quête de sens

Guillaume Leroy, 48 ans, est le fondateur de consolid’r. Il a travaillé pendant plus de vingt ans sur des postes à responsabilité aux opérations commerciales de groupes pharmaceutiques de différentes tailles.

Cette expérience lui a permis de développer de solides compétences en marketing stratégique et opérationnel, en vente et en management. Et, au cours de ces années, Guillaume a toujours eu l’objectif personnel de contribuer à l’optimisation de la prise en charge de patients atteints de maladies lourdes ou invalidantes, au côté des professionnels de santé.

Engagé dans une quête de sens, Guillaume a décidé en 2020 de réorienter sa carrière vers une démarche entrepreneuriale en accord avec ses valeurs, et a fondé consolid’r.

En 2019, Guillaume Leroy découvre « Laudato Si’ » du Pape François, ouvrage consacré aux questions environnementales et sociales de notre temps, et participe, avec son épouse, au parcours « Zachée ».

Cela les pousse à faire évoluer leurs modes de consommation, vers davantage de produits de seconde main, locaux, et bio. Toutefois, rapidement, ils sont confrontés à plusieurs déconvenues : des comportements irrespectueux, des arnaques et des négociations abusives sur les plateformes de petites annonces, et des prix majorés dans les enseignes de proximité écoresponsables, qui les rend difficiles d’accès pour le plus grand nombre.

Par ailleurs, Guillaume commence à s’intéresser à la solidarité de voisinage, tout en observant son épouse, engagée dans la création d’un réseau de solidarité local. Il remarque alors que les besoins locaux sont importants, et que les structures ont du mal à se faire connaitre et à mener efficacement leurs missions.

« Il y avait un véritable besoin de visibilité au plus près de leurs lieux d’action, ainsi qu’un véritable besoin de moyens financiers », explique-t-il. C’est de là qu’est née l’idée de relier consommation écoresponsable et solidarité.

Le projet s’est tout naturellement orienté vers la création d’une plateforme digitale ayant pour mission de mettre en avant les acteurs des démarches écoresponsables et solidaires qui font du bien, et de s’ouvrir aux autres pour éviter les dérives d’une approche communautaire trop fermée.