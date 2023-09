Emmaüs Connect lance « Partage de Co » : un grand mouvement d’entraide numérique

Emmaüs Connect veut faire de la lutte contre l’exclusion numérique, qui écarte 16 millions de Français de services essentiels, une grande cause nationale. C’est pourquoi l’association a créé une plateforme d’entraide “Partage de Co” représentée par un symbole de solidarité identifiable par tous. Objectif : aider les gens à aider ! A l’occasion du lancement de ce mouvement, l’association organise une opération Partage de Co géante le 20 septembre à Paris.

L’interface numérique devient de plus en plus fréquente pour les opérations les plus simples de la vie courante. L’absence de maîtrise de ce moyen de communication peut entraîner un risque d’exclusion pour les populations concernées. Cette exclusion prend deux formes : l’exclusion par l’équipement, c’est 8 millions de personnes en France qui n’ont pas les moyens d’accéder aux outils numériques faute de matériel ou parce qu’elles sont en zone blanche (500 000 personnes). Et l’exclusion par les compétences, qui est encore plus large. Aujourd’hui 13 millions de Français ne sont pas à l’aise avec les outils numériques : 24 % des Français n’ont pas su trouver la moindre information sur internet l’année dernière par exemple selon l’Insee, c’est considérable. Une étude publiée le 22 juin 2023 par l’Insee) révèle que « 15% de la population est en situation d’illectronisme en 2021 ».

Les conséquences de cette exclusion sont à la fois personnelles et professionnelles, avec l’impossibilité d’accéder à ses droits, de trouver un emploi, un logement, ou juste de garder contact avec ses proches (1). La fracture numérique est fortement liée au contexte local, économique et social de chaque Français. Ces inégalités d’accès au numérique ont été reconnues comme des problèmes touchant au bien-être des personnes, des communautés et des entreprises.

Un mouvement de solidarité inédit

L’opération d’Emmaüs Connect s’appuie sur un site internet partagede.co pour encourager un maximum de personnes à l’aise avec le numérique à faire du “Partage de Co” au sens large : de compétences (tutos à montrer), de connexion (technique de partage de data) et de contacts (cartographie des lieux de médiation numérique).

La plateforme se veut un symbole fort pour promouvoir ensemble une nouvelle forme de solidarité numérique et sociale. Sur le site internet, les particuliers et professionnels peuvent aussi obtenir gratuitement et en quelques clics des stickers Partage de Co. Coller ce sticker sur un téléphone, un ordinateur ou une vitrine de magasin, c’est montrer qu’on est prêt à donner un coup de main. C’est tout un élan de solidarité qui peut ainsi se créer. Emmaüs Connect veut ainsi promouvoir l’entraide numérique entre citoyens en regardant en face cette réalité. Sans les citoyens, nous ne pourrons pas faire face à une situation qui se détériore à grande vitesse : on compte 3 millions de personnes en difficulté numérique supplémentaires depuis 2017.

Marie Cohen-Skalli, Codirectrice d’Emmaüs Connect, explique : « Avec Partage de Co, notre objectif est de faire reculer l’exclusion numérique par un grand élan de solidarité citoyenne. Pour que l’exclusion numérique disparaisse, elle doit devenir l’affaire de TOUS. Partage de Co vise à sensibiliser le grand public sur leur capacité à aider, même des inconnus, avec des gestes simples du quotidien. »

Pour lever les freins à la solidarité numérique

Le premier réseau d’entraide numérique, c’est l’entourage : 63% des Français aident ou ont déjà aidé un proche en difficulté à utiliser des outils numériques (2). Alors que la fracture numérique s’aggrave à mesure que la dématérialisation s’accélère, la solidarité numérique est une solution d’avenir qui doit s’amplifier.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Partager des compétences numériques : 37 % des Français déclarent ne pas apporter de l’aide à une personne de leur entourage dans le domaine numérique (3). La moitié d’entre eux souhaitent apporter leur aide mais sont freinés par un manque de compétences numériques, de pédagogie ou de levier pour motiver. Parce qu’il n’est pas toujours évident de trouver les bons mots pour aider quelqu’un sur le numérique, le site Partage de Co propose des tutos vidéos pour faciliter l’aide au numérique sur plusieurs thématiques : sécurité sur internet, comprendre les raccourcis clavier ou encore comment économiser sa data.

Partager de la connexion internet : Pour les personnes mal-logées ou non-bancarisées qui ne peuvent pas souscrire de forfait, la data internet coûte très cher. A contrario, les enveloppes en gigas des opérateurs sont de plus en plus généreuses. Cette nouvelle plateforme veut donner un nouveau sens au partage de connexion en permettant à celles et ceux qui le souhaitent d’offrir un peu de leur data internet aux personnes dans le besoin. Pour cela, il suffit de renommer son réseau personnel pour faire savoir qu’on est prêt à donner un coup de pouce numérique.

Partager des contacts de structures d’entraide : Un problème numérique nécessite souvent un accompagnement plus poussé. Le site met à disposition la cartographie nationale des lieux de médiation numérique créée par l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Avec cette carte, il est facile d’orienter une personne en difficulté sur le numérique vers une structure adaptée.

Happening à la Villette et diffusion par LeBonCoin

Cette campagne de solidarité inédite est soutenue par leboncoin, l’un des sites les plus consultés en France par une grande diversité de publics (articles, habillage du site, réseaux sociaux).

Amandine De Souza, Directrice Générale de leboncoin, explique qu’ « En tant que plateforme utilisée par plus d’un Français sur deux chaque mois, nous avons toujours souhaité faire de notre plateforme un outil accessible à tous et toutes. C’est pourquoi il était évident pour nous de soutenir les actions d’Emmaüs Connect, et particulièrement le projet Partage de Co, qui lutte contre l’exclusion numérique et permet de donner à chacun le pouvoir d’agir de manière autonome. »

Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur l’exclusion numérique, aider des personnes sur le numérique et convaincre des commerces de rejoindre le mouvement, rendez-vous le mercredi 20 septembre de 13h à 17h, place de la Fontaine-aux-Lions à Paris avec une trentaine de volontaires du projet présents ! De nouvelles actions publiques seront organisées pour faire grandir cette solidarité numérique courant 2024.

(1) Source : BDM, 2020

(2 – 3) Source : Étude IFOP pour Emmaüs Connect, mars 2022