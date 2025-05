Alors que la mondialisation alimentaire, la livraison à domicile et les plateformes numériques redessinent nos habitudes de consommation, il devient urgent de réapprendre à fréquenter les marchés. Ces lieux à taille humaine, ancrés dans les territoires, offrent des produits frais, locaux, souvent bio – et surtout une façon plus saine et durable de nourrir nos corps et nos villes. Dans On n’a que du beau ! (1), Olivier Razemon défend une idée simple, mais puissante : refaire du marché un pilier de notre quotidien, pour mieux vivre, mieux manger, et mieux habiter ensemble.

Dans On n’a que du beau !, Olivier Razemon, journaliste spécialisé en aménagement du territoire, livre un plaidoyer vibrant en faveur des marchés, ces lieux trop souvent sous-estimés dans les politiques urbaines. Avec comme fil rouge : montrer comment ces lieux incarnent des valeurs essentielles telles que l’alimentaire de saison, la convivialité, le vivre‑ensemble, et la diversité. Loin de se limiter à leur fonction commerciale, les marchés sont pour lui des espaces publics vivants, vecteurs de lien social, de convivialité et de dynamisme local.

À travers des enquêtes de terrain, des récits sensibles et des analyses percutantes, Razemon montre comment ces lieux résistent, fédèrent et pourraient même incarner un renouveau urbain, à condition qu’on les prenne au sérieux dans les projets d’aménagement.

Malgré la forte concurrence des grandes surfaces, de la livraison à domicile et des nouveaux formats de distribution, les marchés résistent étonnamment. Ils suscitent un attachement collectif, sans doute renforcé par leur dimension humaine et territoriale. Au-delà des produits, les marchés reflètent les mutations urbaines : mixité sociale, rencontres interculturelles, échanges intergénérationnels. Razemon souligne leur rôle dans la revitalisation urbaine, un aspect souvent négligé par les élus et urbanistes, qui focalisent sur les axes de transport, les équipements culturels ou les zones piétonnes.

Le marché : plus qu’un étal, un espace de société

Le livre met en lumière plusieurs dimensions du marché. Tout d’abord, la résilience car, malgré la concurrence des grandes surfaces et du numérique, les marchés perdurent, portés par un attachement collectif. Ensuite la mixité sociale car ils favorisent les échanges intergénérationnels et interculturels, souvent absents des centres commerciaux aseptisés. Enfin, leur ancrage territorial valorise les productions locales, de saison, et donnent à voir la richesse d’un territoire.

Razemon déplore cependant leur oubli fréquent dans les politiques urbaines, alors même qu’ils pourraient être des leviers puissants pour revitaliser des centres-villes ou redynamiser des quartiers en perte de vitesse.

Quelques chiffres clés sur les marchés en France

On compte aujourd’hui environ 8 000 marchés alimentaires implantés dans près de 6 000 communes françaises, générant un chiffre d’affaires estimé à 4,8 milliards d’euros et employant quelque 20 000 personnes dans le commerce non sédentaire. (Source : FCGA) 100 nouveaux marchés voient le jour chaque année en France, impulsés par les collectivités locales soucieuses de redynamiser leurs centres-villes. (Source : TF1)

La vente directe, dont font partie les marchés alimentaires, représente à elle seule un chiffre d’affaires de 4,35 milliards d’euros, faisant de la France le deuxième marché européen dans ce secteur.

Si les statistiques précises de fréquentation sont rares, certains marchés locaux attirent jusqu’à 10 000 visiteurs par session (cas du marché aux puces de Montsoreau (49).

On estime qu’environ 1,5 % du commerce de détail alimentaire s’effectue sur les marchés, un chiffre modeste mais révélateur de leur rôle croissant dans les circuits courts et la consommation durable (chiffres Insee).

Ces chiffres illustrent le poids réel et la dynamique constante des marchés en France — lieux de commerce, de sociabilité et de relocalisation alimentaire. Intégrer cette densité et cette vitalité dans nos politiques urbaines, comme le suggère Olivier Razemon, relève donc d’une véritable urgence… pour notre santé, notre territoire et notre cohésion sociale.

Le bio sur les marchés : un acteur en plein essor

En 2023, la vente directe de produits biologiques, incluant les marchés et ventes à la ferme, représentait environ 14 % du marché bio total en France, contre 13 % en 2022, témoignant d’une progression régulière et significative.

Cette montée s’inscrit dans un contexte général où le bio représente environ 5,6 % des dépenses alimentaires des ménages, une part en légère baisse par rapport aux 6 % de 2022, mais toujours solidement ancrée dans les pratiques de consommation.

Plus de 53 % des exploitations biologiques commercialisent leurs produits via des circuits courts (marchés, ventes directes à la ferme, AMAP…), contre seulement 19 % des exploitations conventionnelles. Dans les Pays de la Loire, la vente sur les marchés et halles concerne environ 22 % des exploitations en circuit court, contre 27 % au niveau national.(Chiffres Insee)

Enfin, selon l’Agence Bio, la consommation de produits bio continue de croître : en 2023, plus de 5,6 % de la consommation alimentaire des ménages était consacrée aux produits biologiques, mobilisant 61 163 exploitations, soit 14 % du total des fermes françaises, sur près de 2,76 millions d’hectares (10,4 % de la SAU).

Le bio occupe déjà une part non négligeable du commerce alimentaire sur les marchés. En redynamisant et soutenant ces espaces, on ne relance pas seulement l’économie locale : on inscrit aussi une dynamique vertueuse pour la santé, l’environnement et la cohésion territoriale.

Des exemples concrets de marchés : Saumur et ses alentours

Saumur, ville emblématique de la Loire, regorge de marchés hebdomadaires et de rendez-vous thématiques qui incarnent à merveille les dimensions économique, sociale et territoriale décrites par Razemon.

Il y a le marché du centre-ville (place de la République, place Bilange, rue Franklin Roosevelt) : le samedi matin, de 7h à 13h pour l’alimentaire, puis jusqu’à 18h pour les fleurs, vêtements et produits manufacturés. Il attire producteurs locaux, artisans, maraîchers bio et habitants autour d’un moment festif.

Ensuite, les marchés de quartier qui illustrent différentes échelles — centre-ville, quartiers périphériques, villages alentour — et rappellent la diversité et la richesse des pratiques décrites par Razemon.

Mercredi : Hauts Quartiers (place Jehan Alain) et Saint‑Hilaire‑Saint‑Florent,

Jeudi : Quartier des Ponts (avenue du Général de Gaulle),

Dimanche : Bagneux (place de la Déportation)

Marché bio : chaque samedi, de 8h à 13h, avec un large choix de produits issus de circuits courts et de l’agriculture biologique (fruits, légumes, miel…)

Marché aux puces de Montsoreau (à proximité de Saumur) : rendez-vous mensuel le 2ᵉ dimanche, valorisant les métiers d’art, l’antiquité et le patrimoine local.

À partir du modèle saumurois, plusieurs pistes peuvent être envisagées pour renforcer le rôle des marchés dans la vie urbaine :

Développer des marchés bio et circuits courts

Saumur l’a montré : un marché bio hebdomadaire réunit producteurs locaux et consommateurs sensibles à la qualité et à la traçabilité. Une telle initiative pourrait être étendue à d’autres villes, en renforçant la logistique (signalétique, stockage, communication, coopération avec les agriculteurs)

Saumur offre un miroir vivant des arguments de Razemon : diversité d’offres, ancrage territorial, vitalité économique et sociale. Des initiatives possibles comprennent l’extension des marchés bio, le lien avec les mobilités douces, et la valorisation des savoir-faire locaux.

Mettre les marchés au cœur de l’aménagement, comme leviers de vie collective, établit une vision kinder, plus humaine et durable de la ville. Avec, par exemple, le renforcement de la visibilité associative et culturelle sur les marchés. Comme à Montsoreau avec les métiers d’art, on peut imaginer intégrer des artisans locaux, des animations musicales ou des ateliers dans l’espace du marché. Cela enrichit l’expérience et donne aux habitants un autre regard sur le territoire.

Intégrer le marché dans les parcours urbains et cyclables

Saumur fait partie de la boucle « Loire à Vélo », où les marchés deviennent des haltes gourmandes et conviviales. Créer ou relier marchés et itinéraires doux (vélos, piétons) valorise à la fois l’agriculture locale et la mobilité active.

Soutenir les marchés de quartier fragilisés

Le cas du « marché du Chemin Vert » de Saumur — abandonné faute de fréquentation — illustre le risque de déprise urbaine quand la visibilité et les soutiens font défaut. Relancer de tels marchés suppose un effort concerté : campagnes de communication, aides logistiques, adaptation des horaires et agencement.

Le « vivre la ville » par les usages

Razemon plaide pour replacer les pratiques quotidiennes — faire ses courses, discuter avec un maraîcher — au cœur de la conception urbaine. Les marchés, comme les promenades à vélo, transcendent leur objet : ils deviennent vecteurs de vie et d’attachement au territoire. Ceci résonne avec les réflexions sur les mobilités augmentées, où l’espace urbain devient terrain d’expériences intégrées (urbanisme, mobilité, paysage).

Conjuguer vitalité sociale et écologique

Les marchés bio, les circuits courts ou les balades gourmandes à vélo (exemples comme la Loire à Vélo) montrent qu’urbanisme, alimentation durable et mobilité peuvent s’articuler de façon cohérente et sensorielle. Il faut revoir les politiques d’aménagement, enjeux de justice territoriale : le déplacement des marchés (ex. à cause de chantiers, stationnement) peut exclure certains publics. L’étude du Chemin Vert témoigne que leur fermeture peut accentuer l’isolement social (notamment pour les seniors ou isolés). Le choix d’inscrire durablement un marché dans un quartier, c’est affirmer une politique inclusive.

Et si on repensait la ville autour du marché ? Inspiré par l’ouvrage, on peut dégager plusieurs pistes d’action : étendre les circuits courts : favoriser les marchés bio, mobiles ou éphémères, notamment dans les quartiers excentrés ; articuler marchés et mobilités douces : à Saumur, la Loire à Vélo pourrait intégrer des haltes « gourmandes » autour des marchés ; animer autrement : inclure des concerts, des artisans d’art, des démonstrations culinaires pour renforcer l’attractivité ; et revaloriser les marchés oubliés : par la communication, le mobilier urbain, des horaires adaptés.

Regard croisé : les marchés chez Razemon et les grands penseurs urbains

Jane Jacobs – The Death and Life of Great American Cities (1961)

Point commun : l’importance de la rue comme lieu vivant. Jane Jacobs défend l’idée que ce sont les usages quotidiens – la marche, les rencontres fortuites, les commerces de proximité – qui font la vitalité d’un quartier. Elle s’oppose aux planifications modernistes trop abstraites.

Comme Jacobs, Razemon voit dans le marché un élément organique de la ville, non planifié mais central pour la sécurité, la diversité sociale et l’animation. Tous deux défendent un urbanisme par le bas, où les citoyens et les usages priment sur les schémas techniques.

Convergence : L’espace public est vivant grâce à la pluralité des usages spontanés. Un marché, comme une rue animée, ne se décrète pas : il se vit.

Georges Perec – Espèces d’espaces (1974)

Point commun : la poésie du quotidien et des lieux modestes. Perec s’intéresse aux lieux ordinaires : escaliers, halls, places, marchés… Il en tire une réflexion sensible sur notre rapport à l’espace.

Razemon emprunte cette sensibilité à l’infra-ordinaire : il parle des marchés non comme d’objets économiques, mais comme de lieux du lien. Il rejoint Perec dans cette idée que l’espace banal est précieux, parce qu’il structure notre quotidien.

Convergence : Une valorisation du « modeste » et du « vécu » : le marché devient un espace d’attention au monde.

David Harvey – La condition postmoderne (1989) et Rebel Cities (2012)

Point commun : les marchés comme lieux de résistance au néolibéralisme urbain. Harvey critique l’urbanisme financiarisé, qui transforme les villes en produits à rentabiliser. Il appelle à reconquérir les droits des habitants à la ville.

Razemon, en dénonçant l’oubli des marchés dans les projets d’aménagement contemporains, rejoint cette critique. Le marché devient une forme de résistance douce à la standardisation commerciale, au tout-centre-commercial ou au clic-and-collect impersonnel.

Convergence : Le marché est un contre-espace : pas rentable à court terme, mais riche en externalités sociales et territoriales.

Carlos Moreno – La ville du quart d’heure (2020)

Point commun : la proximité comme fondement du bien-vivre urbain. Moreno propose que toutes les fonctions essentielles (commerces, écoles, services) soient accessibles à 15 minutes à pied ou à vélo.

Razemon va plus loin : non seulement la proximité est un critère fonctionnel, mais elle est sensorielle, humaine, incarnée. Le marché n’est pas juste « proche » ; il est un rituel collectif, un temps social partagé.

Convergence : L’idée que la qualité de vie passe par des lieux d’usage fréquents, ancrés localement et générateurs de sociabilité.

Olivier Razemon, avec On n’a que du beau !, s’inscrit dans une lignée de penseurs urbains qui mettent en avant l’expérience vécue de la ville. Il n’idéalise pas les marchés, mais il leur redonne une place politique et poétique. Dans une époque dominée par le repli numérique, les logiques de flux et l’individualisation des pratiques, il propose une vision simple, mais puissante : réancrer la ville dans des lieux de rencontre, d’échange, de plaisir quotidien.

Ce qu’il ajoute de spécifique, c’est une enquête fine, incarnée, réaliste, centrée sur cet objet simple et universel qu’est le marché. A condition qu’on les soutienne et qu’on les intègre dans les projets d’aménagement, ils peuvent devenir les battements de cœur de villes durables, inclusives et humaines.

À la croisée de la poésie urbaine (Perec), de la critique sociale (Harvey) et de la planification humaine (Jacobs et Moreno), Razemon trace une voie originale pour réenchanter nos villes en partant d’un étal de tomates ou d’un producteur de miel.

(1) On n’a que du beau ! Le marché, ingrédient d’une société heureuse d’Olivier Razemon – Editions écosociété, 14 mai 2025