Le 10 décembre dernier, un cap inédit a été franchi dans l’histoire de la mode : Nokena Design a présenté le tout premier défilé entièrement conçu par intelligence artificielle, une démarche qui interroge autant qu’elle inspire. Ce projet unique ne se limite pas à l’innovation technologique, même si force est de constater que l’IA s’impose ici comme actrice de la création dans un univers aussi symbolique. La proposition artistique est originale : 113 séquences visuelles et une bande-son conçues avec le concours d’une IA, redéfinissent les codes de la créativité. Une première qui ouvre un débat fascinant sur l’avenir de la création artistique et la collaboration entre humain et machine : Comment ces outils transformeront-ils les industries culturelles dans les années à venir ?

Depuis les premiers croquis dessinés à la main jusqu’aux ateliers de haute couture, la mode a toujours été le reflet de l’époque et de ses révolutions. Aujourd’hui, un nouvel acteur bouscule cet équilibre : l’intelligence artificielle. Capable de générer des images en quelques secondes, de composer des bandes-son sur mesure, ou encore de simuler des défilés, l’IA redéfinit les contours de la création.

Des grandes maisons aux jeunes marques, les créateurs explorent ces technologies pour repousser les limites du possible : optimiser les processus, expérimenter des formes inédites et toucher un public toujours plus large. En intégrant ces outils, la mode devient un terrain d’innovation sans précédent, où les idées jaillissent à l’intersection de l’humain et de la machine.

Dans ce contexte d’effervescence, Nokena Design marque une avancée majeure en présentant le tout premier défilé entièrement réalisé par intelligence artificielle. Le 10 décembre 2024, à 21h, sur la chaîne YouTube G1 TV, cet événement unique a dévoilé des créations audacieuses, ouvrant une réflexion nouvelle sur les opportunités offertes par la technologie dans l’univers de la mode.

A la croisée de l’art et de la technologie

Nokena Design, jeune entreprise française fondée en décembre 2021, a été créée dans un but précis : fusionner création numérique et physique, tout en répondant aux besoins variés de ses clients grâce à des packs numériques créatifs et des objets physiques. Initialement dédiée au développement d’une application de réalité augmentée, la startup a rapidement élargi son champ d’action. Aujourd’hui, elle conçoit des objets physiques aussi divers que des vêtements, des objets de la maison et cadeaux, des bustes avec votre tête, des statuettes/statues, des figurines/jouets, mais aussi du numérique tel que des contenus publicitaires dynamiques, courts et longs, pour augmenter la notoriété de ses clients entreprises via les réseaux sociaux ainsi que des packs d’images/photomontages pour les projets créatifs (sites web, impressions, articles de presse et blogs, vidéos, illustrations…).

Le recours à l’intelligence artificielle, amorcé dès 2022, a permis à l’entreprise de franchir une étape majeure. Grâce à une approche à la fois rigoureuse et créative, l’entreprise a su maîtriser les dernières avancées technologiques pour les intégrer dans son processus de production.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Ce défilé, aboutissement de deux mois et demi de travail, en est l’illustration parfaite : une vidéo de 7 minutes 7 secondes, composée de 113 séquences et accompagnée de 3 musiques sur 4 créées en interne :

Les coulisses d’un projet inédit et ambitieux

L’année 2023 a été marquée par des défis majeurs pour Nokena Design, notamment les difficultés économiques de partenaires importants et de graves problèmes de santé pour son fondateur, Guillaume. « Début 2023, épuisé par plus de 19 années en première ligne au service des Français (2 associations et 3 sociétés créées), une année 2022 intense, le travail énorme nécessaire pour compenser les faillites de partenaires clés et gérer certains clients français faisant n’importe quoi ou manquants de compréhension et de patience pendant cette phase difficile, j’ai développé une maladie professionnelle grave et incapacitante qui m’a mené 3 fois à l’hôpital. Beaucoup de malheurs sont tombés sur la société cette année-là. » explique-t-il.

Guillaume, 46 ans, baigne dans l’univers du numérique depuis son plus jeune âge. Dès ses dix ans, il crée un quiz en Basic sur un des premiers ordinateurs, l’Amstrad CPC 6128. Plus tard, il se dirige vers des études de commerce et de communication et obtient son diplôme d’ingénieur commercial option marketing international en 1999. Entrepreneur chevronné (il crée des entreprises depuis 2003), passionné par l’univers d’Internet, de l’informatique et de l’entrepreneuriat, Guillaume débute sa carrière en tant que vendeur en micro-informatique à la FNAC. Il devient ensuite responsable du service ventes directes chez un hébergeur Internet puis représentant de société étrangère pour une entreprise allemande (dans les baies Internet et serveurs Linux) avant de gérer intégralement son entreprise d’hébergement Internet (Linux, PHP, MySQL). Guillaume change de voie en 2011 pour écrire et publier son livre “Le système idéal”. Il crée dans la foulée deux associations faisant la promotion de l’Économie Basée sur les Ressources (EBR).

Un besoin d’un retour aux sources le mène en 2013 vers l’entrepreneuriat dans le domaine de l’artisanat en fruits séchés et chips artisanales, tout en développant dès 2017 sa chaîne YouTube. Mi-2019, Guillaume commence à faire des lives Youtube pour partager ses connaissances en technologies et entrepreneuriat et devient gérant majoritaire de Nokena SARL en décembre 2021, un groupe incontestablement en avance sur le marché d’un point de vue technologique et discours.

Passionné du web, de technologies et d’entrepreneuriat, Guillaume compte bien partager au plus grand nombre ses connaissances tout en assouvissant sa soif de montrer de nouvelles images sur les réseaux sociaux. Il confirme : « Nokena Design souhaite se positionner comme la startup 100% en ligne la plus créative de 2025. »

Malgré ces obstacles, l’entreprise a su rebondir en 2024, concentrant ses efforts sur l’innovation et la créativité. Ce défilé entièrement réalisé par IA symbolise cette résilience et la volonté de montrer le côté créatif de la startup.

Une création à forte valeur ajoutée

Ce défilé n’est pas une simple démonstration technologique. Il s’agit également d’un manifeste artistique. Les modèles présentés illustrent la capacité des algorithmes à innover dans le respect des tendances actuelles tout en introduisant des éléments visuels inédits.

L’IA n’a pas été utilisée uniquement pour le design des vêtements. Les musiques, les mouvements des mannequins virtuels et la mise en scène globale reflètent une synergie entre les différentes technologies maîtrisées par Nokena Design. Cette approche intégrée ouvre des perspectives pour l’ensemble des secteurs de la création numérique : publicité, divertissement, éducation, presse, et bien sûr, mode.

Des ambitions tournées vers l’avenir

Contrairement à certaines entreprises très médiatisées, Nokena Design a choisi de se concentrer sur l’essentiel : son travail. Représentée sur les réseaux sociaux par deux influenceuses virtuelles, Anya et Mila Petrova, la marque privilégie une communication authentique et une démonstration concrète de ses capacités.

Pour lutter contre la désinformation et privilégier les analyses qui décryptent l’actualité, rejoignez le cercle des lecteurs abonnés de UP’ je choisis mon abonnement

Avec ce défilé, Nokena Design espère susciter un dialogue autour des possibilités offertes par les outils numériques, tout en consolidant son positionnement comme acteur clé du design digital en France. Mais ce n’est qu’une étape. La startup nourrit des ambitions plus vastes : développer des collaborations avec d’autres secteurs industriels, notamment la musique et la conception de jouets pour mangakas ; élaborer des projets commerciaux et marketing similaires pour ses clients, en adaptant les processus à des besoins spécifiques ; continuer à repousser les frontières de l’innovation créative en explorant de nouveaux usages de l’intelligence artificielle.

Chaine Youtube FR : https://www.youtube.com/@g1tv-youtube

Boutique : https://NokenaDesign.redbubble.com

Photo d’en-tête : Capture d’écran film Youtube