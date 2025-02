« Simupilote » prend les commandes au musée de l’Air et de l’Espace

Devenez pilote d’un jour au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget ! Aventuriers du ciel, préparez-vous à embarquer pour une expérience unique en son genre. Dès le 18 février 2025, le Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget vous invite à prendre les commandes et à vous mettre dans la peau d’un véritable pilote grâce à Simupilote, une initiation au pilotage accessible à tous dès l’âge de 8 ans.

Une mission palpitante pour apprentis pilotes

Vous avez toujours rêvé de vous asseoir dans un cockpit, de tenir un manche et de décoller vers l’inconnu ? Simupilote est fait pour vous. Dans une toute nouvelle salle d’animation à l’ambiance feutrée inspirée des codes aéroportuaires, vous aurez l’opportunité de vivre une expérience immersive et captivante.

Votre mission, si vous l’acceptez : effectuer un vol complet, du décollage au Bourget jusqu’à l’atterrissage à Roissy Charles de Gaulle. Avec l’aide d’un médiateur, vous apprendrez à maîtriser les bases du pilotage sur simulateur, en duo, à bord d’un Cesna 150, un avion école emblématique.

Un vol sous haute immersion

Une séance dure environ 55 minutes et commence par un briefing détaillé et une check-list de consignes, comme dans un véritable centre de formation de pilotes. Installé aux commandes d’un simulateur équipé du célèbre logiciel Flight Simulator 2020, vous évoluerez dans des conditions idéales : météo dégagée, trafic aérien réduit, commandes simplifiées… Parfait pour une première prise en main !

Tout au long du vol, les instructions seront données directement dans votre casque audio, vous guidant pas à pas dans cette aventure inédite. Décollage, vol, manœuvres, approche finale et atterrissage : chaque étape comptera dans votre évaluation finale. À la fin du vol, une note viendra « sanctionner » votre performance. Saurez-vous décrocher les honneurs ?

Pour les passionnés de tous horizons

Que vous soyez un explorateur en herbe, un amateur d’aviation ou simplement curieux de nouvelles expériences, Simupilote est une occasion parfaite de vivre l’exaltation du pilotage.

Accessible dès 8 ans

Quatre sessions par jour

Réservation en ligne ou sur place (6 € par personne, en sus du droit d’entrée)

Accueil de groupes scolaires dès la classe de 6e

Et ce n’est pas tout ! Dès mars 2025, vous pourrez également visiter la tour de contrôle du musée, un passage incontournable pour comprendre les enjeux de la sécurité aérienne et de l’évolution du trafic aérien à travers le temps.

Un musée tourné vers le futur

Situé au Bourget, sur 50 hectares, le Musée de l’Air et de l’Espace est un véritable temple dédié aux aventuriers du ciel et aux passionnés de conquête aérienne et spatiale. Avec l’arrivée de la future ligne 17 du projet Grand Paris, l’accès y sera encore plus simple. (Ligne qui ira jusqu’à Roissy Charles de Gaulle).

Chaque jour, 6 à 7 000 visiteurs arpentent ses allées, explorant des trésors d’aviation, du premier avion à réaction aux fusées de l’exploration spatiale. D’ici à 2027/2028, l’agrandissement du planétarium et l’ouverture en 2030 d’un hall dédié à l’aviation civile promettent encore plus d’expériences immersives.

Alors, prêts à relever le défi et à embarquer pour une mission aux commandes d’un avion ? Rendez-vous au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget dès le 18 février 2025. L’aventure n’attend plus que vous.

Mais le musée de l’Air et de l’Espace invite aussi petits et grands à prendre part à de nombreuses animations de mars à mai 2025. Au programme : projection, déambulation nocturne, lecture, animations et ateliers jeunes publics, « happenings » musicaux… et bien d’autres encore, à l’occasion de grands rendez-vous comme la soirée Flight, les Journées européennes des métiers d’art, l’événement Ma Famille à Bord ou encore la Nuit des musées.

Programmation

Diffusion du film « Suzanne Jannin : résistante et pionnière de l’aviation militaire »

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes et d’un don d’archives sur Suzanne Jannin par l’Association Française des Femmes Pilotes, le film Suzanne Jannin, femme de l’air, femme de l’ombre réalisé par Olivier Sarrazin sera diffusé dans l’auditorium Roland Garros du musée.

Samedi 8 mars 2025 de 15h à 17h

Gratuit sur inscription

Plus d’infos et réservation

Soirée « Flight, l’odyssée nocturne »

À l’occasion d’une soirée exceptionnelle, les visiteurs sont invités à (re)découvrir l’exposition temporaire Flight par une approche originale invoquant les arts vivants. Le public sera invité à une déambulation où se mêleront performances dansées, théâtre, musique, lecture. Tels des oiseaux en migration, ils feront plusieurs haltes symboliques autour des collections pour ressentir ce qu’elles racontent : le rêve de voler, le lien entre l’homme et la machine à travers l’Histoire, etc.

Samedi 15 mars 2025 de 17h30 à 23h

Payant sur réservation en ligne uniquement.

Plus d’infos et réservation

Journées européennes des métiers d’art

À l’occasion des Journées européennes des métiers d’art, le public est invité à découvrir les trésors cachés du musée, ceux qui racontent le fait aérien à travers des objets aux savoir-faire précieux : les éventails !

Dimanche 6 avril 2025

Entrée gratuite pour tous.

Programmation détaillée à venir.

Plus d’infos

Journée « Ma Famille à Bord »

Le 13 avril, la petite chauve-souris Héli fait le printemps au musée ! L’occasion pour les jeunes publics et même les tout petits de venir s’amuser et découvrir les collections du MAE en participant à des animations inédites et bien d’autres surprises.

Dimanche 13 avril 2025 de 10h à 18h

Droit d’entrée classique et animations comprises dans le billet.

Programmation détaillée à venir.

Plus d’infos et réservation

Nuit européenne des musées

Samedi 17 mai 2025 de 18h à 23h

Pour la nuit des musées, le MAE joue les prolongations jusqu’à 23h pour faire vivre à ses visiteurs une ambiance toute particulière autour d’une riche programmation dont on lève un coin du voile : des concerts « happenings » par les élèves percussionnistes du Conservatoire de musique de Drancy avec notamment au menu, un Boléro de Ravel qui va percuter à l’occasion des 150 ans de la naissance du célèbre compositeur. Pour la suite, rendez-vous prochainement sur la page de l’événement.

Musée de l’Air et de l’Espace – Aéroport de Paris – Le Bourget 3, esplanade de l’Air et de l’Espace | 93350 Le Bourget

Le musée est ouvert toute l’année, du mardi au dimanche de 10h à 17h du 1er octobre au 31 mars et de 10h à 18h du 1er avril au 30 septembre.

