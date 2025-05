L’entreprise européenne Constellation Technologies & Operations (CTO) et l’Agence Spatiale Européenne (ESA) scellent un accord ambitieux pour expérimenter en orbite basse une technologie de connectivité 5G mmWave conçue en Europe. Objectif : bâtir une souveraineté numérique via une infrastructure hybride, universelle et indépendante, face aux géants mondiaux du spatial.

Constellation Technologies & Operations (CTO), futur opérateur européen de services internet par satellite, et l’Agence Spatiale Européenne (ESA) annoncent la signature d’un protocole d’accord pour le lancement d’une expérimentation inédite en orbite basse (LEO). À bord d’un satellite prévu pour juin 2025, la charge utile « Early Test » exploitera la bande 5G mmWave dans un format régénératif, marquant une première européenne.

Cette collaboration incarne une volonté commune : bâtir une infrastructure de télécommunications spatiales made in Europe, capable de rivaliser avec les constellations dominantes venues des États-Unis ou de Chine. CTO mise sur un modèle mutualisé, neutre et interopérable, permettant à des opérateurs mondiaux de déployer un accès internet haut débit et à faible latence, en complément des réseaux terrestres.

Valider l’hybridation entre espace et terre

Au cœur du projet : tester en conditions réelles une technologie 5G régénérative utilisant le spectre FR2 (ondes millimétriques), pour démontrer l’interopérabilité entre les infrastructures spatiales et les réseaux terrestres existants. Cette expérimentation constitue le premier jalon de la future constellation VLEO de CTO, pensée pour offrir une connectivité hybride, accessible, durable et à coût maîtrisé.

L’ESA, engagée dans le développement des réseaux non terrestres (NTN) conformes aux standards 3GPP, voit dans cette initiative un levier stratégique d’autonomie technologique. Grâce à l’expertise conjointe entre la France, qui conçoit la charge utile et le centre ECSAT de l’ESA au Royaume-Uni pour les essais, l’Europe franchit un cap vers une connectivité 5G spatiale souveraine.

Un programme structuré pour une filière européenne

Le partenariat entre CTO et l’ESA s’inscrit dans une dynamique plus large visant à structurer une véritable filière européenne de connectivité spatiale. Leur programme de travail, articulé autour d’un calendrier clair et d’objectifs technologiques précis, prévoit notamment la conduite de campagnes de tests en orbite pour les technologies 5G NTN mmWave, afin de valider leur performance en environnement réel, y compris en matière de latence, débit, robustesse et interopérabilité avec les réseaux terrestres, le partage et la mise en commun d’infrastructures de test (stations au sol, passerelles, simulateurs de réseau), notamment celles de l’ESA sur le site d’ECSAT (au Royaume-Uni) et des centres partenaires en France, pour optimiser les ressources et accélérer les phases de validation et la création de passerelles technologiques entre les écosystèmes spatiaux et télécoms européens, historiquement cloisonnés, afin de faire émerger une chaîne de valeur unifiée autour des constellations VLEO et de la 5G satellitaire.

Cette démarche s’appuie sur plusieurs avancées récentes de l’Europe dans le domaine. En particulier le programme Space for 5G & 6G de l’ESA, qui finance et structure des projets innovants autour des réseaux non terrestres (NTN) et de la convergence spatiale-terrestre ; le lancement du programme IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite), impulsé par la Commission européenne, qui vise à doter l’UE d’une constellation souveraine sécurisée pour les communications gouvernementales, mais également ouvertes à des services commerciaux ; et les progrès notables de plusieurs industriels et startups européens – notamment dans les domaines de la miniaturisation des charges utiles, de l’optimisation énergétique en orbite basse, et de l’intégration de protocoles 3GPP – qui permettent à l’Europe de rattraper son retard face aux initiatives telles que Starlink (SpaceX) ou Kuiper (Amazon).

Enfin, cette structuration passe aussi par le renforcement des coopérations intra-européennes, associant agences publiques, opérateurs, intégrateurs et centres de recherche. CTO, avec sa vision industrielle et sa capacité d’exécution, en devient un acteur-pivot.

En s’appuyant sur ce socle technologique, institutionnel et industriel, le partenariat entre CTO et l’ESA constitue ainsi bien plus qu’une expérimentation isolée : c’est l’embryon d’une filière stratégique, capable de porter l’ambition d’une connectivité hybride, souveraine et durable à l’échelle européenne et mondiale.

Une ambition européenne au service du monde

Le projet porté par CTO dépasse la seule prouesse technologique. Il propose une transformation en profondeur du secteur des télécommunications, en offrant aux opérateurs mondiaux une alternative compétitive : une constellation en très basse orbite (VLEO), exploitant un spectre 5G propre pour une couverture haut débit, même dans les zones rurales, isolées ou en crise.

Ce modèle mutualisé rend possible une extension de la couverture numérique sans nécessiter d’investissements lourds en infrastructures terrestres. Il inaugure une nouvelle ère pour les télécoms, fondée sur la convergence maîtrisée entre le terrestre et le spatial.

Une vision partagée pour la souveraineté numérique

Charles Delfieux, CEO et fondateur de CTO, résume cette ambition : « Cette alliance avec l’ESA illustre une volonté commune : construire une souveraineté européenne en connectivité spatiale, grâce à une technologie audacieuse et conçue en Europe. Nous prouvons que l’Europe peut rivaliser sans compromis, en redonnant aux opérateurs le contrôle de leur avenir spatial. »

Pour Laurent Jaffart, Directeur de la connectivité à l’ESA, « Cet accord s’inscrit pleinement dans la stratégie de l’ESA. Avec CTO, nous posons les bases d’une connectivité résiliente, au croisement du terrestre et du spatial. »

Face à la domination des géants extra-européens, CTO et l’ESA offrent une réponse ambitieuse : une constellation européenne, souveraine et tournée vers l’inclusion numérique mondiale. Un signal fort pour la souveraineté technologique du vieux continent.

Photo d’en-tête : De gauche à droite : Charles Delfieux (PDG, CTO), Antonio Franchi (Chef du bureau du programme NTN 5G/6G, ESA), Patrice Sidot (Responsable des partenariats commerciaux, CTO), – Siège de l’ESA, Paris, mai 2025.

Crédit : © ESA / Constellation Technologies & Operations