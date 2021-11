L’épidémie de Covid doit être évaluée à sa mesure, sa juste mesure

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, nous sommes assaillis par les chiffres et les messages parfois contradictoires. Des mesures sont prises pour enrayer les différentes « vagues » qui se succèdent mais l’ensemble du public ne comprend pas toujours leurs motivations épidémiologiques. Le professeur Jean-François Toussaint observe depuis le début l’évolution de cette maladie. Il nous livre ici ses dernières analyses, appuyées sur des statistiques de long-terme qui apportent un jour pertinent sur l’épidémie. L’objectif étant d’évaluer les mesures prises à leur juste mesure.

TRIBUNE LIBRE

Évolution de la saisonnalité épidémique

L’alternance de phase entre les courbes européenne et sud-américaine de mortalité confirme la mise en place d’un phénomène saisonnier avec alternance hivernale Nord-Sud, suggéré dès 2020. On doit donc s’attendre à une nouvelle augmentation des contaminations et aux décès des plus fragiles d’entre nous au cours de l’hiver à venir – et des suivants, sauf à considérer une très hypothétique éradication virale en 2022 (hypothèse de moins en moins probable au regard de l’extension planétaire actuelle).

Devrons-nous pour autant nous enfermer dans nos cavernes chaque hiver ? Devons-nous cesser tout échange ? Certainement pas. Laissons cette option délibérée à ceux qui l’implorent, par phobie, et à ceux qui la requièrent, par nécessité.

Mais devons-nous laisser à nos enfants une société épouvantée par son incapacité à gérer ses moindres difficultés ? Commodément dissimulés derrière nos masques, nous ne sommes même plus capables de leur dresser honnêtement l’état du monde, de leur confier nos doutes et nos espoirs et de les aider à en prendre progressivement leur part.

Évolution de la mortalité quotidienne française

Car, après la phase initiale (mars – avril 2020), l’impact des principaux variants (jusqu’au ∂elta B.1.617.2, dernière phase significative à ce jour) montre une réduction de la pente de progression : chaque nouvelle phase présente un accroissement du nombre de décès plus faible que la précédente ce que traduisent des pentes de moins en moins verticales (entre le 15 mars et le 8 avril 2020, on dénombrait chaque jour 50 décès en plus du nombre enregistré la veille, alors que du 21 juillet au 26 août 2021 cette valeur n’est plus que de 4, une réduction d’un ordre de grandeur). Pour tenir compte des variations saisonnières, il conviendra donc, en France comme dans le monde, de comparer la progression de la prochaine phase avec celle de novembre 2020.

Évolution de la mortalité quotidienne mondiale

De même, sur les trois semaines de l’expansion pandémique la plus rapide (de mi-mars à début avril 2020, 1ère pente), on décomptait chaque jour dans le monde 285 décès en plus du nombre enregistré la veille, alors que de juillet à août 2021 (dernière phase de progression significative et 4ème pente), cette valeur n’était plus que de 46, une réduction d’un facteur 6.

Mécanismes de défense

Dans l’interaction virus-hôte, un mécanisme adaptatif semble donc à l’œuvre (avec diminution de virulence ou progression de l’immunité – naturelle et vaccinale) qui diminue l’impact sur les populations. A l’échelle planétaire, et même s’il y participe évidemment, le taux de couverture vaccinale (52% des humains avaient reçu au moins une dose au 17.11.2021 vs 25% au début de l’été) ne semble pas suffisant pour expliquer à lui seul cette évolution sur les deux premières années de pandémie.

Parmi tous nos mécanismes de défense, l’immunité naturelle initiale fondée sur l’activation de cellules T semble permettre de se débarrasser du virus avant même qu’il n’enclenche la production d’anticorps. Certaines cellules immunitaires pourraient en effet éliminer très précocement une infection naissante à Sars-CoV-2 (expliquant aussi que les tests PCR ne se positivent pas chez ces sujets). Une telle résistance serait conférée par des cellules T mémoire qui désactiveraient un complexe de transcription sur lequel s’appuie la réplication virale. Ces cellules peuvent avoir été générées par des infections antérieures dues aux coronavirus responsables des rhumes.

L’immunité naturelle est bien une capacité qui s’acquiert et s’entretient.

Activité Hospitalière

D’autre part et sur la totalité de l’année 2020, le taux d’activité des hôpitaux français consacrée au Covid a été de 2% (celle des services de réanimation de 5%). Dit autrement et malgré les nombreuses difficultés et reports, 98 malades sur 100 ont l’année dernière été pris en charge pour de tout autres causes et pathologies (des cancers, des maladies cardio-vasculaires, respiratoires, génétiques, etc.) sans rapport avec l’épidémie (l’ordre de grandeur de ces chiffres est aussi celui de la mortalité – l’un restant toujours intimement lié à l’autre – selon les multiples facteurs de risque et co-morbidités associés au décès). Si certaines régions et services ont fortement souffert en 2020, l’ensemble du système hospitalier français a donc été touché par une augmentation d‘un cinquantième de son activité.

Nous n’étions et ne sommes toujours pas en guerre mais au cœur d’une incapacité chronique, celle d’organiser les forces. Car il s’agit bien d’un problème de répartition des moyens auquel nous n’avons su répondre que très partiellement, pour des raisons de dégradation anciennes, et qui risque de s’amplifier faute de réponses adaptées.

Conséquences de nos décisions

Or pendant ce temps, selon la directrice générale de l’Unicef Henrietta Fore, 160 millions d’enfants dans le monde se sont vus contraints à un travail forcé, hors de toute éducation, un chiffre en augmentation pour la première fois depuis longtemps ; 120 millions de femmes, d’hommes et d’enfants sont décédés d’autres causes ; 110 millions ont basculé sous le seuil de grande pauvreté, la faim progresse et la prévention mondiale des maladies infectieuses (Tuberculose, Sida, Paludisme, …) a vu ses programmes réduits de 20%, surtout dans les pays les plus fragiles alors que le Covid n’y est responsable que de 3% des pertes de vie humaine.

Le temps refermera-t-il ces plaies ?

Tout cela n’est pas le résultat de l’agression virale mais bien de la nature des décisions prises pour lutter contre lui. Ceux qui les ont annoncées n’auraient-ils pas su, ou voulu, analyser correctement le sens dans lequel le monde évoluait [1] ?

Respect démocratique

Enfin, alors que des comités de plus en plus restreints décident pour des millions de françaises et de français, nous manquons de débats démocratiques et scientifiques pour confronter publiquement les choix fondamentaux retenus et les principales raisons qui les déterminent. Et l’ampleur de ce déficit s’accentue [2].

Avant de supprimer leurs droits à ceux qui n’interprètent pas le monde comme les autres, alors que certains pays jouent à nouveau la carte du faible en reconfinant leurs populations, peut-on encore aborder sereinement ces questions ou laisserons-nous ces dérives majeures, depuis longtemps à l’œuvre [3], s’aggraver encore ?

Jean-François Toussaint, Professeur de Physiologie, Université de Paris

