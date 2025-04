Du 16 au 18 mai 2025, le Domaine de Chantilly vous invite à suspendre le temps, à délaisser un instant le tumulte du monde pour flâner, le cœur léger, dans les allées bucoliques des Journées des Plantes. Cette 19ᵉ édition, qui célèbre les dix ans de la manifestation au pied du Château, se déploiera sous le doux murmure d’un thème évocateur : Les Jardins inattendus.

Quand le printemps étire ses bras lumineux sur Chantilly, le parc s’éveille en une farandole de verts tendres et de floraisons délicates. Comme chaque année en mai, une effervescence gagne le Château de Chantilly. C’est alors que pépiniéristes, paysagistes, artistes, botanistes et artisans s’y retrouvent, tels des troubadours du végétal, pour conter leurs découvertes, leurs passions, leurs visions d’un jardin libre, rêveur, parfois insolite. Le tout dans une atmosphère apaisée, propice à la contemplation et à l’échange.

Ici, chaque stand devient promesse d’étonnement, chaque rencontre une source d’inspiration. Les passionnés – qu’ils soient jardiniers aguerris, curieux de passage ou rêveurs à la recherche de beauté – sont invités à redécouvrir la nature autrement, à travers des pratiques audacieuses et des espèces inattendues, souvent méconnues.

Les Jardins inattendus ne sont pas qu’un thème : ils sont une invitation à l’évasion, à laisser le regard se perdre dans des horizons botaniques imprévus, à cultiver l’imprévisible et à accueillir l’inattendu comme une source de renouveau. C’est aussi une promesse : celle d’un jardinage qui étonne, qui déjoue les évidences, qui ouvre de nouvelles voies. Car telle est l’âme des Journées des Plantes de Chantilly : cultiver l’art de la surprise, éveiller la curiosité des passionnés, transmettre aux visiteurs l’inépuisable savoir-faire des exposants, véritables éclaireurs du monde végétal. Et, dans cette époque où le climat bouleverse nos repères, apporter des réponses audacieuses, inventives, pour assurer l’avenir de nos jardins.

Dans un monde en quête d’équilibre, ces journées réaffirment que les jardins, eux aussi, peuvent être des refuges d’inventivité, des havres de douceur.

Et pour enrichir cette échappée verte, les organisateurs ont tissé un programme d’animations pleines de poésie : ateliers sensoriels où les plantes laissent entendre leur chant discret, promenades à la découverte de raretés botaniques, ou encore conversations à l’ombre d’un arbre avec ceux qui rêvent et façonnent les paysages de demain.

Venez humer, écouter, apprendre… ou simplement vous laisser inspirer.

Pour cette édition printanière, les organisateurs proposent un programme riche en animations, avec, par exemple, un atelier « quand les plantes chantent » ou encore une balade sur les stands à la découverte des plantes rares. Le public pourra découvrir de nombreux nouveaux pépiniéristes qui présenteront leurs végétaux les plus inattendus :

PLANTES

* Quand les plantes chantent

Les plantes émettent des signaux électriques à travers leurs feuilles et racines, variations qui peuvent être converties en fréquences musicales grâce à des capteurs et des logiciels spécialisés. Les appareils utilisés mesurent la conductance électrique entre deux points d’une plante et transforment ces variations en impulsions sonores, parfois associées à des synthétiseurs pour créer une mélodie harmonieuse. Corentin Pfeiffer, jardinier, paysagiste et influenceur, proposera une expérience immersive sur le podium, le samedi et le dimanche à 11 h, afin de découvrir ces sons habituellement imperceptibles.

Le dimanche, cet atelier sera dédié aux familles et enfants !

• Préhistoire des plantes

Le samedi et le dimanche à 15 h, Corentin Pfeiffer animera un second atelier ludique sur le podium, consacré aux plantes préhistoriques, cycas, prêles, fougères, ginkgos, araucarias, qui sont des fossiles vivants et que l’on peut encore cultiver dans nos jardins. Les botanistes parlent d’espèces panchroniques, ou d’espèces relictes. Ces espèces ont peu évolué, et ressemblent beaucoup à ce qu’elles étaient il y a des centaines de millions d’années.

• Goûts surprenants

La Fontaine aux plantes proposera des dégustations et des comparaisons d’hydrolats et d’infusions de plantes aromatiques et médicinales. Le moment de s’initier aux bonnes pratiques de la cueillette des plantes aromatiques et médicinales.

• Initiation au potager et semis

Philippine De La Fayolle, autrice du livre Démarrer son potager, abordera les rudiments de la botanique et donnera des conseils à ceux qui souhaitent commencer leur potager. Rendez-vous sur le stand de la librairie Hortum in Bibliotheca pour répondre à un questionnaire afin de connaître son potager idéal et réaliser des semis en godet de légumes en devenir.

• Initiation au verger

Philippine De La Fayolle, autrice du livre Faire pousser des fruits, proposera une initiation au verger sur le stand de la librairie Hortum in Bibliotheca.

Au programme : dégustation à l’aveugle de différents fruits et variétés, questionnaire pour savoir quel arbre fruitier planter chez soi, ainsi qu’un atelier pratique pour

favoriser la biodiversité au verger.

• Plantes et balades rares

Aurélien Davroux, ingénieur horticole, vient de publier chez Ulmer les livres Cultiver sans bêcher et Les 400 plantes que vous ne verrez pas dans le jardin de votre voisin. L’auteur nous dévoile 400 espèces et variétés végétales peu courantes, à faire pâlir d’envie le voisinage. Aurélien invite les visiteurs à une « balade guidée », par groupe de huit personnes, le matin et l’après-midi, depuis le stand des éditions Ulmer, à la recherche de plantes rares ou inattendues, chez les pépiniéristes présents. Retour ensuite à la librairie pour une vente et une dédicace de l’ouvrage.

Les participants repartent avec une petite fiche illustrée en cadeau, qui reprend les informations principales sur les plantes présentées et quelques conseils de culture, toujours dans l’esprit du livre. Sur inscription.

AUTOUR DU JARDIN

• Chapeaux écoresponsables

Durant les trois jours, à 11 h, Odile Laure, de Lucrèce Panama Éthique, proposera un atelier d’environ 30 minutes pour présenter la fabrication du Panama artisanal telle que la pratiquent les artisans au Pérou et en Équateur, les étapes de fabrication et la spécificité de mise en forme au fer à braise, la personnalisation des modèles, etc.

• Fleurs spéciales

Sur le stand de Japon au fil des floraisons, Sophie Le Berre propose de confectionner des fleurs de saison en papier japonais (washi) en utilisant les techniques japonaises de pliage (origami) et de découpage (kirigami) du papier. Les ateliers, conçus pour les adultes, auront lieu les trois jours de 15 h à 16 h.

S’inscrire : japonaufildesfloraisons@gmail.com.

• Spécialement pour les enfants !

Nouveauté cette année aux Villages des Enfants : Charlène, animatrice pour enfants, proposera le dimanche un atelier de confection de cartes en papier recyclé et papier ensemencé. Les enfants pourront aussi décorer des pots en terre cuite, avec de la peinture acrylique (à partir de 3 ans).

De 11 h à 13 h 30 et de 14 h 30 à 18 h. Petit pot de 5 centimètres à 2 euros et grand pot de 10 centimètres à 3 euros.

Informations et réservations : chateaudechantilly.fr