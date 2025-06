Enveloppée par la blancheur paisible de la campagne québécoise, « La Maison sur l’Étang », conçue par L’Atelier Échelle, réinvente la résidence secondaire avec une architecture sobre, élégante et contextuelle. Compacte l’hiver, généreuse l’été, cette maison d’hôtes de 120 m² épouse le rythme des saisons tout en rendant hommage au patrimoine rural local.

Suivant des restrictions légales en matière de dimensions intérieures, le mandat consistait à créer un ensemble d’espaces polyvalents pouvant abriter une famille de quatre personnes ainsi qu’un pavillon d’invités autour du lac familial. Conçu comme un écrin qui s’ouvre sur une série de terrasses, le pavillon peut doubler de taille selon les saisons. Une interaction délicate entre les volumes intérieurs crée un sentiment d’intimité tout en préservant la possibilité de recevoir des invités et d’asseoir confortablement huit personnes.

Une maison québécoise entre lumière, neige et vernaculaire

Au cœur des paysages enneigés du Québec, là où les champs s’étendent en nappes blanches et les montagnes se dessinent à l’horizon, L’Atelier Échelle signe une création architecturale qui dialogue avec la nature et la mémoire locale. « La Maison sur l’Étang » n’est pas une simple retraite de campagne : c’est une structure vivante, un écrin conçu pour respirer au rythme des saisons et accueillir la lumière autant que la neige.

Pensée comme une maison d’hôtes, mais aussi comme une cabane d’été et un refuge familial, cette résidence secondaire de 120 m² conjugue fonctionnalité et poésie. Construite à proximité d’une maison ancestrale appartenant au client, elle s’intègre harmonieusement à un site ponctué d’un étang, de forêts et d’anciens bâtiments agricoles.

Une architecture saisonnière et évolutive

Respectant les exigences locales, notamment une emprise au sol maximale de 50 m² et une mezzanine de 20 m², l’atelier a su tirer parti des limites réglementaires. La maison s’organise autour de trois ailes extérieures semi-ouvertes : à l’est, un salon en contrebas avec foyer pour les soirées d’automne ; au nord, une galerie couverte qui relie les espaces et mène à l’étang ; à l’ouest, une salle à manger extérieure de huit places, connectée au salon intérieur.

Le tout est couronné d’une mezzanine qui abrite la chambre principale, surplombant un espace de vie à double hauteur, pour une sensation de volume et de légèreté.

Technique et sensibilité dans la construction

L’ensemble repose sur des fondations en blocs de béton isolés, permettant de creuser le terrain pour y intégrer un sous-sol lumineux. Ce niveau inférieur, éclairé par une bande vitrée en claire-voie, accueille la chambre des enfants avec lits superposés, une salle de bain, et un salon TV.

Le côté sud entièrement vitré maximise l’apport solaire en hiver, tandis que le nord, plus fermé, mais ponctué de larges baies vitrées ouvrantes, s’ouvre sur la galerie, permettant la ventilation naturelle et une connexion permanente avec le paysage.

Un dialogue avec le vernaculaire agricole

Inspirée par l’architecture agraire locale, la maison revendique une esthétique rustique et raffinée. Le revêtement en bois Kebony, produit canadien durable, habille les façades et les terrasses. À l’intérieur, des boiseries en chêne blanc, un comptoir de cuisine en quartzite veiné d’or, et un foyer en grès tendre créent une ambiance chaleureuse. Les luminaires sur mesure et la quincaillerie en laiton non laqué participent à cette atmosphère intemporelle, évolutive et enracinée.

Un refuge qui célèbre le paysage

Plus qu’un simple bâtiment, « La Maison sur l’Étang » est une invitation à vivre le paysage. Sa silhouette compacte, ses perspectives poreuses, et ses espaces superposés proposent des atmosphères variées selon les moments de la journée et les saisons. C’est un lieu qui capte la lumière, recueille la chaleur du feu, et ouvre ses bras au spectacle tranquille de la campagne québécoise. Une maison qui respire, tout simplement.

Nom du projet : Maison sur l’étang

Lieu : Austin, Québec, Canada

Superficie : 120 m²

Équipe

Architecte : Atelier Échelle

Architecte d’intérieur : Atelier Échelle

Entrepreneur général : Menuiserie Simon Fortin

Menuisier : Atelier Notre-Dame

Photographe : Maxime Brouillet

À propos de l’Atelier Échelle

L’Atelier Échelle est un studio de design montréalais fondé en 2019 par Veronica et Mathieu Lemieux-Blanchard, originaires de New York. Ils appliquent une approche de design transversale pour créer des structures contemporaines fidèles à leur lieu d’origine, tant par leur forme, leur matérialité que par leur expérience.

Les bâtiments et intérieurs de l’Atelier Échelle couvrent une gamme variée de projets, allant du résidentiel à l’hôtellerie, en passant par le commerce et le bien-être. Parmi ses projets actuels figurent plusieurs maisons de vacances, un domaine dans le Connecticut, une clinique dentaire à Montréal, un complexe hôtelier aux Bahamas, ainsi qu’une recherche personnelle sur les micro-chalets préfabriqués durables.

https://www.atelierechelle.com/