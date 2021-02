Studiolo : Ceci n’est pas une porte

Le Pavillon de l’Arsenal inaugure le Studiolo, programme ouvert de micro-expositions visibles depuis le boulevard Morland, avec la présentation du projet « Ceci n’est pas une porte » mené par Vincent Parreira, Marie Brodin (architectes fondateur & associée, agence AAVP), Noé Basch, Aurélien Furet (fondateurs de Mobius) et l’association Ares.

Le Studiolo, espace visible depuis le boulevard Morland, dans le 4e arrondissement de Paris, et dont l’appellation est empruntée aux cabinets de curiosités et recherches de la Renaissance, met en valeur des expérimentations et des recherches qui participent aux débats sur l’évolution de la discipline et des modèles urbains. Sa programmation ouverte et rapide souhaite explorer les enjeux de la ville en train de se faire. C’est donc logiquement que leur première exposition retrace une recherche par le projet.

Leur expérimentation, réalisée dans le cadre de l’accélérateur FAIRE à partir des portes récupérées sur le site de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, grâce au soutien de Paris & Métropole Aménagement, démontre le potentiel de réinsertion professionnelle par le réemploi des déchets du bâtiments.

Pour Vincent Parreira et Marie Brodin, si les chantiers du Grand Paris sont un gisement précieux et une matière de conception, ils sont aussi une ressource pour l’insertion professionnelle. Forts de cette conviction avec Mobius, premier fournisseur français de matériaux issus du réemploi, ils commencent en 2019 le repérage, la classification et le référencement des éléments démontables présents dans les bâtiments voués à la démolition du site Saint-Vincent-de-Paul.

Les 1200 portes sélectionnées pour leur caractère sériel et leur matérialité sont déposées, grâce au marché de déconstruction mise en place par l’aménageur de l’opération Paris & Métropole Aménagement, puis acheminées jusqu’aux ateliers de Mobius à Rosny-sous-Bois. À partir de ce gisement homogène, l’Atelier Architecture Vincent Parreira conçoit des mobiliers du quotidien : des chaises, des tables, des nichoirs, des lampes, puis réalise, en partenariat avec Mobius, les premiers prototypes. La transformation permet d’extraire plus de 60 m3 de déchets en mobilier et de former en même temps huit personnes encadrées par l’Ares, association pour la réinsertion sociale et économique.

Mettre en place une chaîne de production démontrant ainsi que le réemploi c’est de l’emploi

De l’immobilier au mobilier, les modèles exposés dans le Studiolo sont les premiers d’une série bien plus grande. Plus de 200 tables seront produites. Elles serviront de mobilier pour les stands du 10e Forum international Bois Construction organisé à l’été 2021, au Grand Palais éphémère à Paris. Ce partenariat, engagé très tôt avec cet acteur majeur de la promotion de la filière bois, a permis de stabiliser cette expérimentation et mettre en place une chaîne de production démontrant ainsi que le réemploi c’est de l’emploi !

Studiolo : « Ceci n’est pas une porte » par l’Atelier Architecture Vincent Parreira / Mobius / Ares

Exposition au Pavillon de l’Arsenal à partir du 6 février 2021 – 21 Boulevard Morland – 75004 Paris