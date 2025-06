Mayotte : l’urgence sanitaire ignorée par la loi de refondation

Six mois après le passage dévastateur du cyclone Chido à Mayotte, l’accès à l’eau potable et à l’assainissement reste dramatiquement insuffisant, en particulier dans les quartiers les plus précaires. Pauvreté extrême, habitats précaires, manque d’infrastructures, difficulté d’accès aux soins…la liste des crises qui accablent Mayotte s’allonge. Le département le plus jeune et le plus pauvre de France a été frappé par une sécheresse sans précédent, la pire depuis 1997. Les problèmes systémiques d’accès à l’eau se sont alors aggravés. Des gestes aussi simples que boire, se laver les mains ou cuisiner relèvent du défi. Alors que les maladies hydriques se multiplient, le projet de loi pour la refondation de l’île, bientôt examiné à l’Assemblée nationale, suscite de vives critiques. L’ONG Solidarités International alerte sur l’urgence d’agir et appelle les pouvoirs publics à considérer l’eau, l’hygiène et l’assainissement comme des priorités absolues.

Dans ce département de l’Océan Indien, la consommation domestique en eau potable par habitant est bien inférieure à la moyenne française : elle est d’environ 97 litres par jour contre 150 litres en hexagone.

Ce chiffre masque des disparités importantes dans l’accès à l’eau potable, puisque environ 30 % de la population de l’île n’est pas raccordée au réseau d’eau potable. Les personnes n’ayant pas accès à un robinet d’eau potable à domicile sont ainsi contraintes d’utiliser des infrastructures alternatives, telles que les bornes fontaines monétiques (BFM) et les rampes d’eau, qui ne couvrent toutefois pas l’ensemble du territoire et ne permettent pas d’accéder à une quantité d’eau quotidienne suffisante. Une grande partie des personnes vivant en habitat précaire à Mayotte a ainsi recours à des sources d’eau non sécurisée telles que les rivières, les puits ou encore la récupération d’eau de pluie.

Six mois après le passage du cyclone Chido, les bidonvilles de l’archipel n’ont toujours pas d’accès suffisant à l’eau potable et à l’assainissement. La crise de l’eau, structurelle sur le territoire, n’est pas résolue et contribue à alimenter les maladies (hausse de la fièvre typhoïde, épidémie de chikungunya).

Malgré de nombreuses interpellations de la part des acteurs associatifs, la réponse des autorités locales et nationales n’est toujours pas adaptée ni suffisante et les besoins essentiels des personnes en situation précaire restent insatisfaits. De plus, cette situation est accentuée par les crises que traverse très régulièrement l’île.

Pourtant, le projet de loi pour la refondation de Mayotte n’est pas à la hauteur des besoins. Adopté par le Sénat, il sera examiné par les députés en séance publique à partir du 23 juin.

L’urgence à agir

Le 14 décembre 2024, le cyclone Chido s’abattait sur Mayotte, entraînant un bilan humain officiel de 40 morts, 41 disparus et plusieurs milliers de personnes sinistrées. Le bilan matériel était catastrophique avec une dévastation totale des bidonvilles, des réseaux d’eau et d’électricité. Une crise de plus pour le département le plus pauvre de France, où 77 % de la population vit avec moins de 1 216 euros par mois, contre 14 % dans l’hexagone (1).

Six mois après le passage du cyclone, l’ONG spécialisée dans l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement – constate que les conditions de vie dans les quartiers d’habitats précaires n’ont toujours pas retrouvé leur niveau – déjà alarmant – d’avant Chido. Aujourd’hui encore, près d’un tiers des habitants⸱e⸱s de l’île ne sont pas raccordés au réseau d’eau potable, contre moins de 0,01 % en France hexagonale (2).

Malgré les multiples annonces gouvernementales prévoyant des réponses concrètes à la situation, Elise Duloutre, référente juridique et plaidoyer pour Solidarités International (Mission France) constate que « les textes récents, en discussion en mai et juin 2025, sont focalisés sur la lutte contre l’immigration et ne comportent que peu, voire pas, de mesures concernant l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement ».

Une absence d’autant plus préoccupante au regard de la dangereuse épidémie de chikungunya qui sévit actuellement à Mayotte (3). Parmi les autres maladies hydriques à déplorer, l’explosion des cas de fièvre typhoïde inquiète énormément les équipes sur place (4).

L’ONG appelle ainsi les pouvoirs publics à considérer les installations en eau, hygiène et assainissement comme « infrastructures essentielles » au même titre que les hôpitaux et les établissements scolaires. Il est urgent de renforcer et d’étendre les dispositifs existants pour fournir des solutions équitables et sécurisées à tous les habitants et habitantes du département.

Dans le cadre de son observatoire de l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement à Mayotte, l’ONG publie un nouveau rapport sur les maladies hydriques et indirectement accessibles en ligne à partir du 18 juin 2025.

(1) L’essentiel sur… Mayotte | Insee

(2) Populations non raccordées à l’eau en France : une première reconnaissance – Solidarités International

(3) Chikungunya et dengue à Mayotte. Bulletin du 6 juin 2025.

(4) Au 2 avril 2025, 70 cas de fièvre typhoïde ont été recensés, alors que la moyenne annuelle était de 47 cas sur les dernières années.

Photo d’en-tête : Mayotte, octobre 2015 (Photo by Constant Formé-Bècherat / Hans Lucas via AFP)