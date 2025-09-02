À l’école du vivant – S’éduquer par et pour la nature, d’Anne-Marie Lo Presti et Sabine Oppliger – Préface d’Ernest Zürcher – Éditions Actes sud, 20 août 2025 – 272 pages

Dans cet essai aux pages de lumière, la nature devient classe et maître à la fois, tissant un chemin où éduquer rime avec respirer la terre. Anne‑Marie Lo Presti, historienne, anthropologue et pédagogue, rejoint Sabine Oppliger, peintre plasticienne et praticienne de la corporalité, pour nous inviter à réapprendre à habiter le monde, avec tous ses habitants — humains, minéraux, végétaux, invisibles…

La préface d’Ernest Zürcher enveloppe l’ouvrage d’une attention chaleureuse, comme un souffle de bienvenue dans ce « lieu » d’éducation en plein air. Par leur prose savante et sensible, les autrices tissent des récits — expériences — ceux de pédagogues, d’amoureux de la nature et d’enfants — qui se posent comme des fenêtres vers d’autres manières d’apprendre, d’être et de sentir.

Ce livre célèbre la nature non pas comme décor, mais comme champ d’apprentissage vivant, riche de pensées, de gestes, de récits. Il nous murmure qu’apprendre, c’est aussi se laisser pénétrer par le chant des insectes, la fragilité d’une feuille, l’élan d’une graine — et qu’à travers cette immersion pourrait naître une citoyenneté plus douce, plus enracinée, plus vertueuse.

L’immensité convient à l’enfance que l’éternité habite encore. Passer des vacances à plus de mille mètres d’altitude […] c’est alimenter le songe, ouvrir la porte aux contes, parler avec le vent, écouter la nuit, prendre langue avec les bêtes, nommer les nuages, les étoiles, les fleurs, les herbes, les insectes et les arbres. »

Daniel Pennac, Le Cas Malaussène I. Ils m’ont menti, Gallimard, 2017, p.31

Quand poésie et pédagogie s’entrelacent

Une éducation incarnée et sensorielle

Les autrices nous montrent que l’école du vivant se réinvente dans la rencontre — tactile, sonore, olfactive — avec le monde. La nature n’est plus un thème à étudier, mais un atelier à vivre. On y apprend en groupe ou seul, en observant, en touchant, en écoutant. Ce détour par le sensible est à la fois poétique et politique : il nourrit une autre forme de savoir, une écocitoyenneté enracinée.

Récits, expériences, émerveillement

Au cœur de l’ouvrage résonnent des voix — celles des pédagogues, des enfants, des amoureux des bois. Ces témoignages, tissés de mots simples et d’émotions, transforment l’essai en une promenade, où chaque page est un pas vers une autre manière d’habiter le monde. Il ne s’agit pas d’imposer, mais de proposer un chemin par le sensible vers la complexité du vivant.

Complexité et légèreté

Malgré la profondeur écologique, l’atmosphère reste légère. Parce qu’embrasser la complexité ne signifie pas se laisser submerger, mais s’ouvrir à elle avec curiosité. L’ouvrage célèbre cette légèreté comme une force — un état d’émerveillement serein, capable de réenchanter nos pratiques éducatives et notre façon d’être ensemble.

Un pont entre éducation formelle et vivre ensemble

L’essai s’adresse aussi bien aux professionnel·le·s de l’éducation qu’à tout·e·s les amoureux·ses du vivant. Il propose de repenser nos espaces d’enseignement — que ce soit un jardin, une forêt, une cour d’école — non pas seulement comme des lieux, mais comme des écosystèmes d’apprentissage. Un pont poétique et critique entre pédagogie et besoin de reconnexion à la terre.

Convergences avec d’autres pédagogies nature

Le livre s’inscrit dans un courant plus vaste : celui de l’éducation par la nature, des classes vertes ou de la pédagogie du dehors — approches qui placent le contact direct avec le vivant au cœur de l’apprentissage. Il trouve aussi une résonance dans l’éducation cosmique de Maria Montessori, où chaque être fait partie d’un tout interconnecté, ou dans les principes de l’éducation écologique, qui visent à transformer notre manière de vivre ensemble et avec la planète.

Sous le ciel vivant

À l’école du vivant est une invitation tendre et profonde à réenchanter la pédagogie par la nature. L’ouvrage tisse savoir, récit, sensorialité et poésie, pour libérer l’éducation des murs et des cadres. Il nous convie à repenser notre rapport au monde — enseignant·e, éducateur·rice, parent, citoyen·ne — dans une démarche poétique, écologique et citoyenne, afin de promouvoir une éducation à la citoyenneté, car il est essentiel que les enjeux et savoirs en durabilité investissent le champ de la formation. C’est dans cette optique que l’ouvrage propose une réflexion sur le rapport à la nature et au vivant comme un environnement propice à l’apprentissage, c’est-à-dire comme un lieu de transformation sociale et un espace pour penser la relation des uns et des autres — humains et non-humains — dans un habiter commun et une reconnexion à la terre.

Anne-Marie Lo Presti est intervenante et chercheuse à la Haute école pédagogique du canton de Vaud. Historienne et anthropologue, elle explore les approches narratives comme outils d’apprentissage et d’émancipation. Formée comme coach, elle aborde les questions de santé humaine et environnementale, liant le soin de soi à celui du monde.

Sabine Oppliger est formatrice et chercheuse à la Haute École Pédagogique du Canton de Vaud. Elle intègre des approches somato-réflexives et émancipatrices favorables à une éducation à la durabilité. En tant que peintre-plasticienne, passionnée de transdisciplinarité, elle explore les collisions poétiques et sensibles.