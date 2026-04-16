Albert Camus. L’éternité est ici, de Youness Bousenna – Editions Rivages poche, 15 avril 2026 – 145 pages

Youness Bousenna propose moins une biographie classique qu’un essai de réhabilitation intellectuelle. Loin d’accumuler les anecdotes ou de retracer linéairement une vie déjà abondamment documentée, l’auteur s’attache à redonner à Albert Camus sa profondeur philosophique et existentielle, souvent simplifiée ou réduite à quelques formules scolaires.

L’ouvrage suit le parcours de Camus — de l’enfance pauvre à Alger jusqu’à la consécration du prix Nobel — mais ce fil biographique reste secondaire. Ce qui intéresse avant tout Bousenna, c’est la cohérence d’une pensée née dans un siècle de catastrophes. Dans une Europe marquée par la guerre, les totalitarismes et la menace nucléaire, Camus apparaît comme une figure de résistance morale, refusant à la fois le nihilisme et les idéologies absolues. L’essai met ainsi en lumière une œuvre profondément ancrée dans l’histoire, mais tournée vers une exigence intemporelle : préserver, au cœur même de l’absurde, une forme de dignité humaine.

Le titre, L’éternité est ici, donne la clé de lecture du livre. Il renvoie à cette idée centrale chez Camus selon laquelle il ne faut pas chercher un salut dans un au-delà ou dans un futur hypothétique, mais dans l’intensité du présent. Cette pensée s’inscrit dans la philosophie de l’absurde : face à un monde dépourvu de sens transcendant, l’homme doit inventer sa propre manière de vivre, dans la lucidité et la révolte. Bousenna insiste sur cette dimension souvent négligée : Camus n’est pas seulement l’auteur de l’absurde, il est aussi celui de la mesure, de la fidélité au monde sensible, à la beauté, à la vie immédiate.

Le style de l’essai est clair, accessible, mais traversé par une véritable ambition interprétative. L’auteur cherche à sortir Camus de l’image réductrice du « philosophe pour lycéens », pour en faire un penseur majeur de la modernité . Il met en évidence la tension constante chez Camus entre lucidité et espérance, entre refus des illusions et attachement au monde — une tension qui donne à son œuvre sa force singulière.

Dès lors, une question s’impose : pourquoi publier — ou relire — une énième biographie de Camus aujourd’hui ? Précisément parce que Camus n’a jamais été aussi actuel. À une époque marquée par les crises politiques, écologiques et existentielles, sa pensée offre une alternative précieuse aux discours extrêmes. Là où dominent souvent le cynisme ou la radicalité idéologique, Camus propose une voie étroite : celle de la mesure, du refus de la violence au nom des idées, et de la fidélité à une certaine idée de l’humain. Dans un monde saturé d’opinions tranchées, cette éthique de la nuance retrouve une pertinence particulière.

L’intérêt du livre de Bousenna tient alors dans ce geste de réactualisation. Il ne s’agit pas de redire ce que l’on sait déjà de Camus, mais de le relire à nouveaux frais, en insistant sur ce qu’il peut encore nous apprendre. En ce sens, l’essai fonctionne comme un pont entre le XXe siècle de Camus et notre présent incertain. Il rappelle que certaines œuvres ne cessent de parler, à condition de savoir les écouter autrement.

Albert Camus. L’éternité est ici se distingue par sa capacité à faire de Camus non pas une figure figée du patrimoine littéraire, mais un interlocuteur vivant. Plus qu’une biographie supplémentaire, c’est une invitation à redécouvrir une pensée exigeante, qui continue d’éclairer notre rapport au monde — ici et maintenant. Un essai lumineux qui rend justice au penseur de la révolte.

Youness Bousenna est né en 1990 à Avignon et vit aujourd’hui à Paris. Journaliste et critique littéraire, il collabore avec plusieurs médias (Le Monde, Télérama, Mediapart, Arte…). Il est l’auteur, chez Rivages, d’un premier roman, Les Présences imparfaites, et de l’essai littéraire Albert Camus, une histoire d’éternité.