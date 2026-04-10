Cultiver ses champignons – En planche, en seau, sur bûche, de Florent Dierckx et Frédéric Rossignol – Editions Ulmer / Collection Résiliences, 2 avril 2026 – 128 pages

Crackers de pleurote au romarin, bouillon japonais aux shiitakés, chutney de champignons poire, figue, gingembre… à la poêle, en galette ou en crackers, ce sont les petites recettes surprises que les auteurs nous offrent en fin de volume ! Mais à part ces dix recettes végétales, le livre offre surtout la découverte de l’engouement pour la myciculture, pratique ancestrale venue d’Asie. Accessible à tous, écologique et peu coûteuse, cette culture à faible empreinte carbone nécessite peu de matériel, peu d’eau et d’espace pour se développer.

Avec Cultiver ses champignons, Florent Dierckx et Frédéric Rossignol proposent un guide à la fois pratique et inspirant, qui s’inscrit pleinement dans les nouvelles aspirations à l’autonomie alimentaire et à une production plus respectueuse de l’environnement. L’ouvrage se distingue par sa volonté de rendre la culture des champignons accessible au plus grand nombre, en démystifiant une pratique souvent perçue comme technique ou réservée à des initiés.

L’un des points forts du livre réside dans sa dimension pédagogique. Les auteurs expliquent de manière claire les bases de la myciculture : choix des espèces, compréhension des substrats, conditions de croissance ou encore gestion de l’humidité et de la lumière. Cette approche progressive permet au lecteur, même débutant, de se lancer sans appréhension. Les différentes méthodes – en planche, en seau ou sur bûche – sont détaillées avec précision, offrant une diversité de solutions adaptées à différents espaces, du jardin au balcon.

Au-delà de l’aspect technique, l’ouvrage met en lumière les atouts écologiques de la culture des champignons. Peu gourmande en ressources, capable de valoriser des déchets organiques comme le bois ou la paille, la myciculture apparaît comme une pratique exemplaire dans une logique d’économie circulaire. Cette dimension est particulièrement pertinente dans un contexte où les modes de production alimentaire sont de plus en plus questionnés.

Le livre se distingue également par son ancrage concret. Loin d’un discours théorique, il s’appuie sur l’expérience des auteurs et sur des exemples pratiques, ce qui renforce sa crédibilité et son utilité. Le lecteur est guidé pas à pas, avec des conseils précis, des astuces et des retours d’expérience qui facilitent l’apprentissage et encouragent l’expérimentation.

L’ouvrage réussit à transmettre une véritable passion pour le monde fongique. En découvrant la diversité des champignons cultivables et leurs usages culinaires, le lecteur est invité à porter un regard nouveau sur ces organismes souvent méconnus. Les recettes en fin de volume viennent ainsi prolonger cette découverte, en montrant que la culture des champignons peut être à la fois utile, gourmande et créative.

Cultiver ses champignons apporte bien plus qu’un simple mode d’emploi : il ouvre la voie à une pratique autonome, durable et accessible, tout en réconciliant savoir-faire traditionnel et préoccupations contemporaines. Un ouvrage complet, à la fois guide pratique et source d’inspiration, qui donne envie de passer à l’action.

Florent Dierckx découvre la culture des champignons en réalisant ses premiers essais dans sa cave. Très rapidement, il choisit d’en faire un projet professionnel et se convertit dans la myciculture. Il crée sa propre champignonnière en Bourgogne dans l’Auxois Morvan. Il produit plusieurs espèces de champignons de manière artisanale, en utilisant un substrat fabriqué à partir de matières premières locales. Aujourd’hui, il accompagne de futurs myciculteurs dans leurs projets, notamment à travers Tamas champignons (blog et chaîne YouTube).

Frédéric Rossignol s’est lancé dans la culture de champignons en Savoie dans le massif des Bauges après une formation « Microferme agriculturelle bio » à la Ferme de Sainte-Marthe. Passionné par la cuisine et la conservation, il a monté en parallèle de sa champignonnière un laboratoire de transformation pour concocter des recettes et des produits issus de ses cultures sous la marque Champii. Pour partager sa passion, il anime chaque mois des ateliers cuisine autour du champignon dans la cuisine solidaire et participative du magasin de producteurs près de chez lui.