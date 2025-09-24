Décarbonation des bâtiments – Le rôle clé des gaz verts, de l’association Coénove – Éditions Le Moniteur, 10 septembre 2025 – 192 pages

Face aux défis de la transition énergétique et à la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, les gaz verts s’imposent comme une solution d’avenir pour décarboner les secteurs de l’énergie de l’industrie et des transports et particulièrement celui du bâtiment.

La grande famille des gaz verts regroupe différents vecteurs énergétiques tels que le biométhane, le biopropane, l’hydrogène décarboné et les gaz de synthèse.

À travers une analyse des cadres réglementaires, des avancées technologiques et de projets emblématiques, ce livre explore leur développement au sein du secteur du bâtiment en France et dresse un état des lieux complet des enjeux environnementaux, économiques et sociétaux liés à ces énergies d’avenir. Il aborde également les défis à surmonter pour assurer une production durable et compétitive tout en intégrant ces gaz verts dans les infrastructures existantes.

Riche en témoignages d’experts et en études de cas cet ouvrage en sept parties est un guide essentiel pour appréhender les opportunités et les limites des solutions innovantes que proposent les gaz verts pour le secteur des bâtiments, à l’heure où la souveraineté énergétique ainsi que la lutte contre le changement climatique et la précarité énergétique sont au cœur des priorités nationales.

Constituée en octobre, l’association Coénove rassemble les acteurs majeurs de l’efficacité énergétique dans le bâtiment – énergéticiens, industriels et professionnels – tous convaincus de la pertinence d’une approche basée sur la sobriété et la complémentarité des énergies ainsi que du rôle des gaz verts dans la stratégie énergétique de la France afin de préserver la souveraineté énergétique du pays, la sécurité d’approvisionnement et le pouvoir d’achat des Français.

L’association se mobilise pour apporter des solutions innovantes et durables aux nombreux défis de la transition énergétique tout en s’inscrivant dans le sens de l’intérêt général. Pour en savoir plus : www.coenove.fr