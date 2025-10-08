Déjà inscrit ou abonné ?
Deleuze aujourd’hui

Deleuze aujourd’hui, de Camille Chamois et Thomas Detcheverry – Éditions PUF / Collection La vie des idées, 8 octobre 2025 – 160 pages

Publié aux Presses Universitaires de France, Deleuze aujourd’hui, dirigé par Camille Chanois et Thomas Detcheverry, interroge la vitalité d’une pensée souvent jugée difficile, mais toujours féconde. L’ouvrage collectif, composé d’une série d’essais courts et accessibles, ne cherche pas à commémorer Gilles Deleuze, mais à le faire vivre au présent, en explorant la manière dont ses concepts — la différence, le devenir, les agencements, le désir, le virtuel — éclairent les transformations de notre monde.

Les auteurs montrent comment la philosophie deleuzienne, fondée sur le mouvement, la création et la multiplicité, trouve un écho inattendu dans les enjeux contemporains : la crise écologique, les mutations technologiques, les formes nouvelles du contrôle social ou encore les pratiques pédagogiques et artistiques.
Les contributions réunies dans cet ouvrage illustrent comment l’œuvre de Deleuze permet de penser les défis propres au XXIe siècle – de la gouvernance algorithmique à la crise écologique. Elles font jouer, librement, mais rigoureusement, la pensée deleuzienne au sein de domaines jusqu’à présent inédits, comme la sociologie, la cosmologie ou la pédagogie.

En revisitant Deleuze à travers ces prismes, le livre révèle une pensée ouverte, expérimentale et profondément actuelle, capable d’inspirer aussi bien les chercheurs que les créateurs, les éducateurs ou les citoyens en quête d’alternatives. Deleuze aujourd’hui n’est pas une introduction académique, mais une invitation à penser autrement — à réactiver la puissance transformatrice de la philosophie dans un monde en mutation.

⇾ Lire l'article d'analyse complet dans UP'

Camille Chamois est philosophe. Ses travaux portent sur les relations entre la philosophie française contemporaine et les sciences humaines et sociales.

Thomas Detcheverry est philosophe, spécialiste de la réception de la pensée classique dans la philosophie contemporaine.

Ont contribué à cet ouvrage Alyne Costa, Marion Farge, Viviana Lipuma, Adamo da Veiga et Camilla Zani.

 

La démocratie sans emprise ou la puissance du féminin

