Des ronds de serviette pour l’Antarctique, de Padhen – Préface de Dimitri Zigone – Éditions Les Arènes BD, 26 février 2026 – 256 pages

C’est l’histoire d’une expédition polaire sur les enjeux climatiques, sur la station scientifique Dumont-d’Urville en Antarctique.

« « Purée, ça veut dire que je vais partir… que le rêve peut devenir réalité, que ça peut devenir concret ? Ils ont accepté ma candidature ! Je vais partir, ha ha ! JE VAIS PARTIR EN ANTARCTIQUE !!! »

En mission pour l’Institut polaire français, Padhen, jeune illustratrice de 23 ans, quitte Bruxelles pour la station antarctique Dumont-d’Urville, en terre Adélie. Le parcours du combattant débute alors : attente du feu vert du corps médical, recherche d’argent afin de financer son trajet jusqu’en Tasmanie, où elle embarque à bord du brise-glace l’Astrolabe pour sa destination finale.

Padhen nous raconte la vie en communauté, la diversité des métiers scientifiques et techniques, les enjeux du réchauffement climatique et les épreuves quotidiennes rencontrées dans un environnement extrême.

Elle livre un récit universel, sensible et intime, où une jeune artiste affronte ses doutes et son sentiment d’illégitimité afin de réaliser son rêve.

Et dire que tout avait commencé avec des ronds de serviette…«

Cette bande dessinée autobiographique mêle récit de voyage, témoignage scientifique et parcours personnel. L’autrice y retrace avec sincérité et humour les différentes étapes qui l’ont conduite jusqu’au continent antarctique, depuis la candidature jusqu’à l’intégration dans une base scientifique isolée du reste du monde.

L’ouvrage se distingue d’abord par son ancrage dans le réel. À travers ses planches, Padhen donne à voir le fonctionnement concret d’une mission scientifique en Antarctique, en mettant en lumière la diversité des métiers présents sur la base, qu’ils soient scientifiques, techniques ou logistiques. Elle montre ainsi que la recherche polaire repose sur un travail collectif, où chaque rôle est essentiel. Cette immersion permet également d’aborder les enjeux du changement climatique de manière incarnée : loin des discours abstraits, le lecteur découvre un environnement fragile, directement impacté par les transformations globales.

Mais la force de la bande dessinée réside surtout dans sa dimension intime. Au-delà du cadre scientifique, Padhen raconte une expérience profondément personnelle, marquée par le doute, le sentiment d’illégitimité et la peur de ne pas être à la hauteur. Son récit met en évidence le décalage entre le rêve d’aventure et la réalité parfois rude du terrain. Les conditions de vie extrêmes, l’isolement, le rythme imposé par la mission ou encore la vie en communauté constituent autant de défis à relever. Cette sincérité rend le récit particulièrement touchant et accessible, car il dépasse le simple cadre de l’expédition pour devenir une réflexion sur la confiance en soi et la réalisation de ses aspirations.

Le style graphique participe également à cette proximité avec le lecteur. Le dessin, expressif et vivant, traduit les émotions de l’autrice autant que les paysages grandioses de l’Antarctique. L’alternance entre moments de légèreté, d’émerveillement et passages plus introspectifs crée un équilibre qui donne toute sa richesse à l’œuvre.

Enfin, la bande dessinée porte un message engagé sans être didactique. En racontant son expérience, Padhen sensibilise le lecteur aux enjeux climatiques tout en montrant concrètement le travail des scientifiques sur le terrain. Elle rappelle que ces territoires lointains jouent un rôle crucial dans la compréhension du climat mondial, et que leur préservation est essentielle.

Des ronds de serviette pour l’Antarctique est bien plus qu’un simple carnet de voyage : c’est un récit d’apprentissage et d’engagement. À travers son parcours, Padhen montre que les grandes aventures commencent parfois par de petites opportunités inattendues, et que la réalisation d’un rêve passe aussi par le dépassement de ses propres limites.

Padhen est une illustratrice de 23 ans, diplômée de l’école Boulle. Des ronds de serviettes pour l’Antarctique est son premier livre.

Dimitri Zigone est géophysicien, enseignant-chercheur à l’université de Strasbourg, président du Comité national français de recherches arctiques et antarctiques (CNFRAA).