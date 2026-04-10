Intelligence artificielle, une bêtise écologique ?, d’Alice Durand – Illustrations de Grégory Bricourt – Editions Delachaux et Niestlé, 27 février 2026 – 80 pages

Qu’est-ce qu’un algorithme ? L’intelligence artificielle est-elle intelligente ? Peut-elle prévenir les catastrophes naturelles ? Faut-il dire « bonjour » et « merci » à ChatGPT ? Est-ce qu’une législation à l’échelle mondiale ou européenne est envisageable ? Peut-on utiliser l’IA sans polluer la planète ?

Présentée comme une solution miracle pour relever les défis environnementaux – optimisation des transports, agriculture prédictive, meilleure gestion des ressources –, l’intelligence artificielle séduit par ses promesses. Mais derrière cette technologie ambitieuse se cache une réalité bien plus nuancée : des centres de données énergivores, des équipements gourmands en ressources, et de fâcheux effets rebonds.

Alice Durand propose une réflexion critique sur l’impact environnemental de l’IA, en déconstruisant le discours dominant qui en fait une alliée évidente de la transition écologique. L’autrice adopte une approche pédagogique, en partant des bases — définition des algorithmes, fonctionnement des modèles — pour mieux montrer que l’intelligence artificielle, loin d’être immatérielle, repose sur des infrastructures physiques lourdes.

L’un des apports majeurs de l’ouvrage réside dans la mise en lumière du coût caché de l’IA. Derrière chaque requête, chaque modèle entraîné, se trouvent des centres de données qui consomment d’énormes quantités d’électricité et d’eau pour le refroidissement. À cela s’ajoute l’extraction de métaux rares nécessaires à la fabrication des équipements numériques, souvent au détriment des écosystèmes et des populations locales. Ainsi, l’IA participe à une forme de pollution diffuse, souvent invisibilisée par son apparente virtualité.

Alice Durand insiste également sur le paradoxe des usages. Si l’IA peut effectivement contribuer à optimiser certains systèmes — par exemple en réduisant les pertes énergétiques ou en anticipant des phénomènes climatiques —, elle génère aussi des effets rebonds. L’amélioration de l’efficacité peut entraîner une augmentation des usages, annulant en partie les bénéfices environnementaux. Ce phénomène, bien connu en économie de l’énergie, est ici appliqué au numérique avec pertinence.

L’ouvrage questionne en outre la notion même d’« intelligence » artificielle. L’autrice rappelle qu’il s’agit avant tout de systèmes statistiques, capables de traiter d’immenses volumes de données mais dépourvus de compréhension réelle. Cette clarification permet de relativiser les attentes parfois excessives placées dans ces technologies, notamment en matière de gestion des crises écologiques.

Enfin, le livre ouvre une réflexion politique et éthique. La régulation de l’IA apparaît comme un enjeu central, mais complexe, du fait de la dimension globale des acteurs impliqués. L’auteure souligne la nécessité d’une gouvernance internationale ou européenne, tout en pointant les difficultés à concilier innovation, compétitivité et sobriété écologique. Elle invite ainsi à repenser nos usages numériques et à privilégier une approche plus sobre, voire à questionner la pertinence de certains développements technologiques.

Intelligence artificielle, une bêtise écologique ? ne condamne pas l’IA en bloc, mais appelle à un regard lucide et critique. Loin des discours technosolutionnistes, l’ouvrage rappelle que la technologie ne peut être une solution durable que si ses impacts sont pleinement pris en compte. Il s’agit moins de rejeter l’intelligence artificielle que d’en encadrer les usages, afin qu’elle ne devienne pas, paradoxalement, un facteur aggravant de la crise écologique qu’elle prétend résoudre.

Le livre est construit de manière progressive et pédagogique. Il suit une logique argumentative claire, qui guide le lecteur des bases vers une réflexion critique plus large :

1. Comprendre ce qu’est l’intelligence artificielle

L’ouvrage s’ouvre sur une phase explicative. Alice Durand y définit ce qu’est un algorithme, comment fonctionnent les systèmes d’IA et pourquoi on parle d’« intelligence » (souvent à tort).

👉 Cette partie pose les bases nécessaires pour éviter les idées reçues et rendre le sujet accessible.

2. Les promesses écologiques de l’IA

Ensuite, le livre explore le discours dominant autour de l’IA comme solution environnementale : optimisation des transports, agriculture de précision gestion énergétique intelligente.

👉 L’autrice montre pourquoi ces promesses séduisent autant les décideurs et le grand public.

3. Les coûts cachés et l’impact environnemental

C’est le cœur critique de l’ouvrage. Elle y détaille la consommation énergétique des centres de données, l’empreinte matérielle (serveurs, métaux rares), la pollution indirecte liée à la production numérique.

👉 Cette partie déconstruit l’idée d’une technologie « immatérielle ».

4. Le paradoxe des effets rebonds

Alice Durand introduit ici une réflexion plus économique : amélioration de l’efficacité ≠ réduction de l’impact, augmentation des usages due à l’accessibilité accrue.

👉 L’IA peut donc aggraver le problème qu’elle prétend résoudre.

5. Limites et illusions de l’“intelligence”

L’autrice revient sur les capacités réelles de l’IA : systèmes statistiques, pas intelligents au sens humain, dépendance aux données, limites dans la prise de décision complexe.

👉 Cette partie relativise fortement le mythe technologique.

6. Enjeux politiques, éthiques et réglementaires

Le livre élargit ensuite la réflexion : nécessité d’une régulation (européenne ou mondiale), rôle des grandes entreprises technologiques et arbitrage entre innovation et sobriété.

👉 L’IA devient ici un sujet de gouvernance globale.

7. Vers une sobriété numérique

Enfin, l’ouvrage se conclut par des pistes de réflexion : repenser nos usages, limiter les développements inutiles, privilégier une IA réellement utile et mesurée.

👉 Une ouverture vers une approche plus responsable du numérique.

Cette organisation rend la lecture fluide et efficace : on passe d’un discours accessible à une réflexion engagée, sans jamais perdre le fil.

Le livre apporte avant tout un changement de regard. Il invite le lecteur à sortir d’une vision simpliste et souvent enthousiaste de l’intelligence artificielle pour adopter une posture plus lucide, informée et critique. Là où le discours dominant présente l’IA comme une solution presque évidente aux défis environnementaux, l’ouvrage montre que la réalité est bien plus ambivalente. Il transforme la manière de penser l’intelligence artificielle. Il pousse à dépasser l’enthousiasme technologique pour entrer dans une réflexion critique, où les enjeux écologiques, économiques et sociaux sont pleinement pris en compte.

Un autre aspect intéressant de l’ouvrage réside dans les illustrations de Grégory Bricout, qui accompagnent et enrichissent le propos d’Alice Durand. Loin d’être de simples éléments décoratifs, elles jouent un véritable rôle pédagogique. Par leur clarté et leur simplicité, elles permettent de visualiser des notions parfois abstraites, comme le fonctionnement des algorithmes ou l’empreinte matérielle du numérique.

Ces illustrations apportent ainsi une respiration dans la lecture, tout en facilitant la compréhension des enjeux. Elles traduisent visuellement des idées complexes et rendent le discours plus accessible, sans jamais le simplifier à l’excès. En cela, elles participent pleinement à l’efficacité du livre, en offrant une double lecture, à la fois textuelle et graphique, qui renforce l’impact global de l’analyse.

Lasse de constater le temps que nous passons devant les écrans, Alice Durand écrit des livres. Ingénieure de formation, elle a travaillé dans la recherche en écologie, animée de nombreux ateliers scientifiques et produit des expositions pour la diffusion de la culture scientifique et technique. Elle a déjà publié quatre ouvrages chez Delachaux et Niestlé.

Grégory Bricout possède depuis toujours un goût prononcé pour les images absurdes et l’humour. Il a publié plusieurs livres chez La Martinière Jeunesse, Hoëbeke ou Saltimbanque éditions. Chez Delachaux et Niestlé, il a illustré de son style très expressif Le guide pratique de l’écoguerrier et, avec Alice Durand, Raz de données. L’impact du numérique sur l’environnement.