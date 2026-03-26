Le désert de nous-mêmes – Le tournant intellectuel et créatif de l’intelligence artificielle, d’Eric Sadin – Les éditions L’Échappée / Collection Pour en finir avec, 3 octobre 2025 – 272 pages

Dans Le désert de nous-mêmes, le philosophe Éric Sadin propose une analyse critique et inquiète de l’irruption des intelligences artificielles génératives dans nos sociétés contemporaines. L’ouvrage se présente à la fois comme un essai philosophique, un manifeste et un cri d’alerte face à ce que l’auteur considère comme un basculement historique majeur.

Au cœur du livre, se trouve l’idée que nous vivons un tournant intellectuel et créatif sans précédent : pour la première fois, des machines sont capables de produire du langage, des images, des œuvres et des raisonnements, c’est-à-dire d’accomplir des activités jusque-là considérées comme propres à l’humain. Cette délégation progressive de nos facultés les plus fondamentales constitue, selon Sadin, une rupture anthropologique profonde. Il ne s’agit pas simplement d’une innovation technique, mais d’un changement de civilisation qui affecte notre rapport au savoir, à la création et à nous-mêmes.

L’analyse développée dans l’ouvrage met en lumière les conséquences multiples de cette évolution. L’automatisation croissante des tâches intellectuelles, la prolifération de contenus générés artificiellement et l’influence grandissante des grandes entreprises technologiques participent à une transformation radicale de nos sociétés. Sadin insiste sur le fait que ce processus n’est pas véritablement débattu démocratiquement, mais s’impose sous l’effet des logiques industrielles et économiques propres à l’« empire de la tech ».

Cependant, l’enjeu principal du livre dépasse les aspects économiques ou politiques : il concerne l’intériorité humaine. Selon Sadin, en confiant aux machines nos capacités de penser, d’écrire, de créer ou de décider, nous risquons de nous déposséder de nous-mêmes. L’expression « désert de nous-mêmes » désigne précisément cette perte progressive de substance intérieure, cette forme de vide qui s’installe lorsque l’effort intellectuel et créatif est externalisé. L’intelligence artificielle ne se contente pas d’assister l’humain ; elle tend à le remplacer dans ce qui le définit le plus profondément.

Le livre adopte ainsi une tonalité volontairement alarmiste, mais argumentée. Sadin ne se contente pas de dénoncer : il analyse en détail les mécanismes à l’œuvre, depuis la production automatisée de contenus jusqu’à la généralisation d’un « pseudo-langage » standardisé, en passant par les risques de manipulation et de confusion entre réel et artificiel. Cette critique s’inscrit dans la continuité de ses travaux antérieurs sur les effets du numérique, mais elle atteint ici une intensité nouvelle, à la mesure des transformations en cours.

En parallèle, Le désert de nous-mêmes peut être lu comme un appel à la résistance. L’auteur invite à défendre activement les facultés humaines — penser, créer, juger — face à leur automatisation croissante. Il s’agit de préserver ce qui fait la singularité de l’expérience humaine, contre une tendance à la simplification et à la délégation généralisée. Le livre revêt ainsi une dimension politique et éthique forte : il appelle à reprendre le contrôle sur les orientations technologiques qui façonnent nos vies.

L’idée principale de l’ouvrage est donc que le développement des intelligences artificielles génératives, loin d’être neutre ou purement bénéfique, risque d’entraîner une forme d’effacement de l’humain. En déléguant nos capacités intellectuelles aux machines, nous courons le danger de devenir « absents à nous-mêmes », c’est-à-dire de perdre progressivement ce qui constitue notre autonomie, notre créativité et notre conscience.

Le désert de nous-mêmes est un essai puissant et dérangeant, qui invite à prendre la mesure d’un bouleversement en cours. En interrogeant le rapport entre technologie et humanité, Éric Sadin ne se contente pas de critiquer l’intelligence artificielle : il pose une question essentielle, celle de savoir quel type d’humanité nous souhaitons devenir à l’ère des machines.

Éric Sadin est l’un des rares philosophes à avoir publié, depuis 2009 et au fil des évolutions, autant de livres d’analyse critique des technologies numériques. Ses ouvrages, traduits dans plusieurs langues, en ont fait une figure intellectuelle reconnue, notamment en Amérique latine. Il est à l’initiative du « contre-sommet de l’IA » qui s’est tenu à Paris en février 2025, au moment même du sommet mondial organisé par la France.