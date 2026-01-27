L’économie peut-elle sauver le climat ? de Fanny Henriet – Editions des Presses universitaires de France – PUF / Collection Défis-Economie, janvier 2025 – 200 pages

Fanny Henriet, économiste française, directrice de recherche au CNRS et enseignante à l’École polytechnique, s’attaque dans ce nouveau livre à une question à la fois philosophique et pratique : si l’économie – moteur de la croissance et des émissions de gaz à effet de serre – est aussi la source du problème climatique, peut-elle être le moteur de la solution ?

L’urgence d’agir face au changement climatique n’a jamais été aussi pressante. Les coûts liés à ces perturbations sont extrêmement élevés : baisse des rendements agricoles, effets sur la santé des populations, perte de la biodiversité… Contribuant à l’amélioration de notre niveau de vie, l’économie est aussi responsable de l’augmentation incontrôlée des émissions de gaz à effet de serre. Source du problème, notre système économique est-il capable de répondre efficacement à l’urgence climatique ? Fanny Henriet invite à prendre en compte les différentes solutions possible L’ouvrage, court et pédagogique, explore les liens profonds entre mécanismes économiques, politiques publiques et urgence climatique, en s’adressant à un public large tout en reposant sur des bases scientifiques solides.

Economie et climat, antagonistes ou partenaires ?

Henriet part d’un constat double : L’économie moderne a largement contribué au dérèglement climatique par la croissance des émissions de gaz à effet de serre associées à la production et à la consommation. L’urgence climatique exige des actions immédiates et de grande ampleur – qui ne peuvent pas reposer uniquement sur les décisions individuelles ou la simple “bonne volonté” des acteurs économiques.

Ce diagnostic conduit l’auteure à poser une question centrale : le système économique peut-il s’adapter suffisamment vite pour endiguer le changement climatique ?

Henriet analyse plusieurs pistes complémentaires, loin d’un consensus unique :

1. Décroissance et sobriété : Elle examine l’idée selon laquelle une réduction volontaire de l’activité économique pourrait diminuer les émissions. Cela implique de repenser la croissance comme seule boussole du progrès.

2. Progrès technique : Les innovations technologiques – notamment dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou les technologies bas-carbone – sont envisagées comme des leviers essentiels. Cependant, sans cadre politique fort, ces innovations risquent de rester marginales.

3. Politiques publiques ambitieuses : Henriet insiste sur le rôle crucial des États et des institutions publiques pour fixer des règles et des standards robustes, internaliser les coûts environnementaux dans les prix (taxe carbone, régulations) et inciter les entreprises et les ménages à adopter des comportements plus durables.

Selon elle, ce cadre public fort est indispensable pour que les mécanismes de marché ne restent pas impuissants face à l’urgence climatique.

L’ouvrage se distingue par une lecture accessible mais rigoureuse des mécanismes économiques et l’intégration de défis de mesure réels (par exemple, comment mesurer précisément l’empreinte carbone réelle d’une activité ou d’un produit) — ce qui rend toute solution plus complexe qu’il n’y paraît. Cette approche pédagogique permet de démystifier l’économie pour les lecteurs non spécialistes, tout en fournissant des clés de compréhension pour penser des réponses concrètes.

Les forces de l’ouvrage résident dans la clarté et la pédagogie que l’auteur articule pour rendre intelligibles des concepts économiques souvent abstraits, ce qui est précieux pour un public large. Elle offre un débat équilibré, ne proposant pas une panacée unique mais explorant différentes stratégies possibles, en montrant leurs avantages et limites. L’auteur met en avant l’importance du rôle public car elle réintroduit l’État et les politiques publiques comme acteurs indispensables, contre une vision trop optimiste du marché auto-régulateur.

Cependant, l’ouvrage se révèle synthétique plutôt qu’exhaustif : avec environ 200 pages, l’ouvrage survole certains sujets qui pourraient mériter un traitement plus approfondi, comme les dimensions sociales et géopolitiques de la transition écologique. Il laisse percevoir une dépendance aux choix politiques car beaucoup des solutions proposées nécessitent des décisions politiques ambitieuses dont la mise en œuvre reste difficile dans des systèmes démocratiques parfois fragmentés ou influencés par des lobbies.

L’économie peut-elle sauver le climat ? est un essai clair, engagé et nuancé qui met en lumière l’ambivalence du rôle de l’économie dans la crise climatique. Il explore plusieurs leviers d’action possibles, sans illusions simplistes, et rappelle que sans cadre politique fort, ni progrès technique ou changements de comportement individuels, ils ne suffiront à atteindre les objectifs climatiques.

L’ouvrage invite donc à penser l’économie comme partie intégrante – mais pas unique – de la solution climatique, et à imaginer des politiques qui intègrent à la fois croissance, sobriété et justice sociale.

Fanny Henriet est directrice de recherche au CNRS, à l’École d’économie d’Aix-Marseille et enseignante à l’École polytechnique. Médaille de bronze du CNRS en 2023, elle a été nommée aux prix du meilleur jeune économiste en 2024.