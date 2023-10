Communs et économie solidaire – Récits d’expériences citoyennes pour un autre monde, sous la direction de Fanélie Carrey-Conte et Philippe Eynaud – Editions Les Petits Matins / Collection Mondes en transition, 21 septembre 2023 – 144 pages

Face aux enjeux environnementaux, il est indispensable de repenser nos modèles économiques afin de dessiner les chemins d’une transition écologique et sociale réussie. Cela ne peut se faire que dans une dynamique collective, associant chacun aux réflexions concernant notre avenir à tous. L’approche par les « communs », ces ressources partagées et gérées par des collectifs d’acteurs, est particulièrement utile pour favoriser une meilleure préservation des ressources de la planète, dans une perspective démocratique. Elle croise, sur le terrain, l’action d’un grand nombre d’acteurs de l’économie solidaire œuvrant pour une transformation sociale émancipatrice.

Cet ouvrage fait le récit d’expériences citoyennes riches de sens, de l’association agricole Terre de liens à la coopérative d’habitants Hôtel du Nord en passant par l’opérateur ferroviaire Railcoop, les expériences italiennes de resocialisation des biens confisqués à la mafia et les tiers-lieux, espaces de sociabilité susceptibles de renouveler les approches du travail et le rapport à l’autre. Autant d’exemples qui démontrent que les formes de gouvernance démocratique et solidaire des communs méritent d’être largement soutenues si l’on veut pouvoir se projeter dans un futur plus désirable.