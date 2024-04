Le fermier des océans, de Bren Smith – Editions L’arbre qui marche, 21 mars 2024 – 320 pages

À 14 ans il quitte l’école pour devenir pêcheur en Alaska. Il découvre un métier qu’il adore. Pourtant il va devoir changer de vie. Car Bren Smith et ses compagnons sont allés trop loin. Le changement climatique est passé par là, et les poissons s’épuisent. Après plusieurs tentatives, Bren Smith invente un modèle de ferme océanique qui nourrit et répare la planète. Sa rédemption n’était pas évidente : il ne sait pas nager, est allergique aux coquillages, et n’a rien d’un fermier. Il est aujourd’hui tête d’affiche de documentaires sur CNN et Canal+, et d’une histoire qui se dévore comme un roman.

Bren Smith a passé la première partie de sa vie à détruire les océans et la seconde à les reconstruire. Né à Terre-Neuve au Canada, il quitte l’école pour travailler dans un hôpital, puis devient pêcheur en Alaska. Il passe des années à écumer l’Atlantique nord et le détroit de Béring dans des bateaux de plus en plus gros en compagnie de marins du monde entier. Au début des années 1990, le nombre de morues tombe à 1 % de son niveau originel, et le gouvernement canadien impose un moratoire sur la pêche. Bren Smith change de voie, essaie l’aquaculture, fonde successivement deux fermes océaniques emportées par des ouragans, avant de trouver un modèle régénératif et équitable à base de fermes d’algues et de coquillages qui deviendra l’organisation GreenWave.

« Ce livre n’a pas été facile à écrire. Mes jeunes années se perdent dans un brouillard de substances, de violence, d’adrénaline, et probablement aussi de tout un vernis romantique de pacotille. C’est un sacré bazar de rebrousser le cours de sa vie. »

« Il faut imaginer ma ferme comme un jardin vertical sous-marin […] Mes cultures ont une fonction réparatrice. Les coquillages et les algues sont de puissants agents de renouvellement. On dit parfois que le varech est le « sequoia des mers » car il absorbe cinq fois plus de carbone qu’une plante terrestre – au point d’être considéré comme l’équivalent culinaire de la voiture électrique. Les huîtres et les moules peuvent filtrer jusqu’à deux cents litres d’eau par jour, et en éliminent l’azote à l’origine de l’expansion des « zones mortes » de l’océan. Ma ferme, qui fait office de bouclier contre les marées de tempête, est un véritable récif artificiel contribuant à protéger les communautés riveraines. Plus de cent cinquante espèces viennent s’y cacher, se nourrir et prospérer.«

Il y a 10 000 ans, nous avons quitté le mode de vie des chasseurs-cueilleurs. Mais pour une raison étrange, ce bouleversement n’a pas touché le métier de pêcheur. Serions-nous enfin prêts à nourrir la planète sans mettre en danger la biodiversité ?

Si vous aimez l’aventure, l’humour, et avez parfois envie d’une nouvelle vie, alors l’histoire de Bren va vous parler. Elle est unique aujourd’hui, mais demain nous serons des milliards à nous réinventer.

Le magazine Rolling Stones le voit comme l’une des 25 personnalités qui inventent le futur, Time considère son association comme une des plus grandes inventions, et le Forum Économique Mondial voit en lui un Pionnier pour la Planète. Fellow Ashoka, Bren vit aujourd’hui en harmonie avec la mer, partageant son temps entre sa ferme et son association GreenWave pour former 10 000 personnes à la culture océanique.