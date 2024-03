La cigale et le zombie – Ces comportements que l’on pensait propres à l’homme, de François Verheggen – Illustrations de Stéphane Deprée – Editions Delachaux et Niestlé, 1er septembre 2023 – 144 pages

Au début des années 60, les observations de Jane Goodall sur le comportement des chimpanzés faisaient l’effet d’une bombe en balayant la croyance que seul l’humain était capable d’utiliser des outils. Depuis, cette compétence a été observée chez de nombreuses autres espèces animales. Aussi, nos comportements humains sont-ils aussi uniques qu’ils en ont l’air ? Saviez-vous que certains poissons coralliens façonnent des œuvres d’art au fond de l’eau ? Que les fourmis cultivent des champignons ? Que le corbeau calédonien fabrique des pics à brochette ? Que les loups redessinent le paysage aux États-Unis ? Que les cygnes partent en campagne politique ? Que les rennes de Sibérie sont adeptes des psychotropes ?

L’éthologie, qui étudie le comportement animal, est une discipline récente parmi les sciences, mais elle est d’autant plus passionnante que les découvertes sont nombreuses et surprenantes. Ces dernières décennies ont notamment révélé que de nombreux comportements que l’on pensait propres à l’être humain se retrouvent également au sein du règne animal. On apprend notamment que le rire, l’enseignement, les activités collaboratives, les soins parentaux, la guerre, l’empathie, l’adultère, le divorce, la politique, etc. ne sont donc pas spécifiques aux comportements humains.

Cet ouvrage rassemble 15 récits, tout aussi amusants qu’étonnants, sur le quotidien d’espèces animales aux comportements surprenants. Illustré à l’aquarelle, ce livre se lit comme un véritable recueil de nouvelles.

François Verheggen est professeur de zoologie à l’université de Liège. Auteur de près de 200 publications scientifiques, il est notamment récompensé, en 2017, par le « Prix de la Francophonie pour jeunes chercheurs » décerné par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Il est l’auteur, chez Delachaux et Niestlé, d’Un Tanguy chez les hyènes (2022).

Stéphane Deprée dessine des animaux, des croquis de nature et des bandes dessinées. Illustrateur et professeur d’arts plastiques, il fonde, en 2001, Les Z’Ateliers avec la commune de Houffalize (Belgique) pour développer des projets socioculturels et artistiques en milieu rural. Il est également l’illustrateur, chez Delachaux et Niestlé, d’Un Tanguy chez les hyènes (2022).