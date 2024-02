Bois, or, pétrole – Les guerres invisibles, de Joseph Zárate – Traduction de l’espagnol (Pérou) par Myriam Chirousse – Editions Actes sud, 28 février 2024 – 208 pages

A travers l’histoire de trois indigènes péruviens et de trois régions de l’Amazonie et des Andes, nous entrons dans le monde des industries extractives qui exploitent à la fois les ressources naturelles (bois, or, pétrole), les terres et les êtres humains qui y vivent.

Edwin Chota a quitté la ville et son métier d’électricien pour aller au fin fond de la jungle devenir un chef indigène et lutter contre l’abattage illégal au sein du territoire amazonien de Saweto, jusqu’au jour où il est assassiné par des trafiquants de bois.

Máxima Acuña, agricultrice et bergère des Andes de Cajamarca, refuse d’abandonner ce qu’elle considère comme sa propriété : pendant quarante ans, elle résiste à une compagnie minière qui veut l’expulser pour extraire de l’or et qui produit déjà des tonnes de déchets toxiques au risque d’empoisonner irréversiblement les nappes phréatiques de la région.

Osman Cunachi, onze ans, a plongé dans une rivière d’où il ressort barbouillé de pétrole – sa photo a fait le tour du monde. Sa communauté a été le centre de l’un des plus grands désastres écologiques des dernières décennies : une brèche dans l’oléoduc North Peruvian a créé une marée noire dans le fleuve Chiriaco. Les dirigeants de la compagnie pétrolière Petroperù ont proposé une rémunération très élevée aux Awajùn en échange de leur aide pour écluser le pétrole, sans les prévenir des risques sanitaires, sans leur fournir de protections. Les conséquences sanitaires et sociales ont été catastrophiques.

Cet ouvrage, à la fois enquête et chronique, reportage et témoignage, permet de comprendre simplement les dynamiques qui sous-tendent l’exploitation du bois, de l’or et du pétrole dont le Pérou est l’un des plus importants exportateurs – ou comment les multinationales font miroiter aux autochtones l’opportunité d’un boom économique.

Le journaliste péruvien Joseph Zárate nous plonge dans la forêt tropicale, ce monde aux traditions ancestrales où des héros locaux, activistes au courage exceptionnel, combattent les compagnies et se heurtent à la corruption du pouvoir politique. C’est aussi une enquête sur la contrainte que les faits exercent sur les décisions humaines.

C’est l’histoire de notre époque que relate Joseph Zárate. Et l’histoire cachée des objets qui peuplent notre quotidien. Dans ces régions, des guerres ont lieu que personne, officiellement, n’appelle « guerres ». Des guerres économiques. Des guerres qui opposent différentes visions du progrès. Des guerres pour préserver des terres et une identité. Des guerres qui se sont propagées de génération en génération dans les villages d’Amérique latine, tel un héritage lourd et silencieux.

Ce livre est un hommage aux déshérités de la Terre.

Joseph Zárate, né à Lima (Pérou) en 1987, a grandi au sein d’une famille aux racines amazoniennes. Journaliste d’investigation et éditeur pour Etiqueta negra et Etiqueta verde, il est le lauréat des prix Ortega y Gasset (2016) et Gabriel García Márquez (2018).