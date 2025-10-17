L’océan, notre futur – Découvrir, comprendre, agir avec Nausicaa, de Christine Causse – Éditions Glénat, 15 octobre 2025 – 224 pages

Dans ce beau livre, Christine Causse signe un ouvrage à la fois scientifique, engagé et poétique, qui invite à repenser notre rapport à la mer à l’heure de la crise écologique mondiale. Publié aux Éditions Glénat, maison reconnue pour la qualité de ses ouvrages mêlant science, exploration et art, ce livre se situe à la croisée de la vulgarisation scientifique et du manifeste environnemental.

Une approche globale de l’océan comme système vital

Christine Causse nous fait découvrir l’océan non plus comme un simple décor ou un réservoir de ressources, mais comme un organisme vivant, essentiel à l’équilibre de la planète. Elle y démontre avec rigueur que l’océan n’est pas seulement une étendue d’eau, mais le cœur régulateur du climat, le berceau de la biodiversité et une source d’énergie et d’inspiration inépuisable pour l’humanité. À travers des données précises et des études récentes, l’autrice décrit comment les océans absorbent près d’un quart du dioxyde de carbone émis par les activités humaines, régulent les températures globales et abritent une diversité d’espèces encore largement méconnue.

Mais derrière ces constats fascinants se dessine une alerte écologique : la surpêche, la pollution plastique, l’acidification et le réchauffement des eaux mettent en péril ce vaste écosystème. Causse montre que le sort de l’océan et celui de l’humanité sont indissociables, et que la sauvegarde du premier conditionne la survie du second.

Un récit engagé et pédagogique

La force du livre réside dans la clarté de son propos et la portée universelle de son message. Christine Causse adopte un ton accessible sans jamais simplifier à l’excès. Son écriture est empreinte d’un réel souci pédagogique : elle explique les mécanismes complexes de l’océanographie, les interactions chimiques et biologiques, tout en les reliant à leurs implications sociales et économiques.

L’ouvrage est structuré de manière à guider le lecteur du constat scientifique vers la réflexion éthique et politique. L’autrice appelle à une transformation profonde de nos modes de vie et de production. Elle souligne que la protection de l’océan ne peut reposer uniquement sur des solutions technologiques ou des traités internationaux : elle exige une prise de conscience collective et une réinvention de notre rapport au vivant.

Une dimension esthétique et philosophique

Au-delà de l’analyse scientifique, l’ouvrage se distingue par sa dimension sensible et poétique. L’auteure parvient à restituer la beauté du monde marin, à évoquer ses mystères, ses profondeurs et sa puissance vitale. L’océan devient ici une métaphore du lien, un espace de mémoire et d’avenir, un miroir de notre humanité.

L’autrice convoque ainsi la philosophie, l’art et la littérature maritime pour montrer que la mer n’est pas qu’un objet de science, mais aussi un territoire de sens et de culture. En cela, le livre s’adresse autant à l’esprit qu’à la sensibilité du lecteur, rappelant que la connaissance ne prend toute sa force que lorsqu’elle s’accompagne d’émotion et de responsabilité.

Un plaidoyer pour un futur océanique

L’océan, notre futur est un livre d’espoir et de lucidité. Il ne se contente pas de déplorer les dégâts causés par l’homme, mais propose des pistes concrètes : repenser la gouvernance des mers, promouvoir la recherche océanographique, renforcer la coopération internationale, et surtout, réhabiliter la culture océanique dans nos sociétés terrestres et consuméristes.

Causse conclut sur une idée essentielle : protéger l’océan, c’est protéger la vie. Par sa profondeur de réflexion et son humanisme discret, son ouvrage s’inscrit dans la lignée des grands textes écologiques contemporains, où science et conscience s’unissent pour éclairer l’avenir.

Ce livre, à la fois scientifique, politique et poétique, appelle à une nouvelle alliance entre l’homme et la mer. Christine Causse y défend une vision à long terme, lucide, mais non désespérée, de notre planète bleue : un monde où l’océan n’est plus un horizon lointain, mais le cœur battant de notre futur commun.

Christine Causse, biologiste océanographe, consacre sa carrière à la protection des océans. Ancienne conseillère scientifique pour l’Équipe Cousteau et Ocean Futures, elle est depuis 2004 au cœur des projets de Nausicaá, où elle participe à la conception des expositions et publications. Elle a signé de nombreux ouvrages sur l’océan et l’environnement (Autrement, Actes Sud) et des livres jeunesse (Fleurus, Mango). Son engagement constant vise à sensibiliser le public à l’importance de préserver notre patrimoine maritime.