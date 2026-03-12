Plaidoyer pour la rhétorique, de Maurice Garçon – Édition Les Belles Lettres, 16 janvier 2026 – Édition préparée et introduite par Thierry Hirsch, avec un témoignage d’Henri Leclerc

Maurice Garçon (1889-1967), membre de l’Académie française, compte parmi les avocats français les plus illustres du XXᵉ siècle. Ses plaidoiries témoignent de dons oratoires hors pair, où l’érudition le dispute à une maîtrise exceptionnelle de la rhétorique, ainsi qu’il apparaît dans ses deux plus grandes plaidoiries qui figurent dans cet ouvrage : « Pour René Hardy » et « Contre Naundorf » (le procès « Louis XVII »).

Dans Plaidoyer pour la rhétorique, Maurice Garçon entreprend de défendre un art longtemps dévalorisé : la rhétorique. À travers cet essai, l’auteur cherche à réhabiliter l’art de persuader et de bien parler, qu’il considère comme une compétence fondamentale dans la vie intellectuelle et publique. Talent personnel ? Certainement. Mais, ainsi qu’il l’analyse dans son brillant Essai sur l’Eloquence judiciaire, publié pour la première fois en 1941 et repris dans ce volume, la qualité des plaidoiries se nourrit également d’une réflexion sur les objectifs et les méthodes du discours. Lecteur assidu de Cicéron et de Quintilien, Maurice Garçon invite l’orateur à puiser dans l’œuvre et l’expérience des Anciens, « qui ont poussé si loin l’étude de la rhétorique », afin de discipliner des qualités naturelles qui, seules, sont insuffisantes.

Son texte s’apparente à une véritable défense de l’éloquence et de la maîtrise du langage, contre l’idée répandue selon laquelle la rhétorique ne serait qu’un ensemble d’artifices destinés à tromper.

Maurice Garçon part du constat que, dans la culture moderne, le mot « rhétorique » est souvent employé de manière péjorative. Il évoque pour beaucoup un discours vide, une parole embellie mais dénuée de vérité. L’auteur conteste fermement cette vision. Selon lui, la rhétorique n’est pas un masque qui dissimule la pensée, mais au contraire un moyen de la rendre claire, ordonnée et efficace. Elle permet de structurer les arguments, de donner de la force aux idées et de les rendre compréhensibles pour un auditoire. En ce sens, la rhétorique apparaît comme un instrument essentiel de la communication humaine.

Dans son analyse, Garçon rappelle que la rhétorique occupe une place centrale dans l’histoire de la culture occidentale. Dès l’Antiquité, elle constituait une discipline majeure de l’éducation. Les penseurs grecs et romains considéraient qu’apprendre à parler et à convaincre faisait partie intégrante de la formation du citoyen. On retrouve notamment cette idée chez Aristote, qui voyait dans la rhétorique l’art de trouver les moyens de persuasion adaptés à chaque situation. Pour Garçon, l’abandon progressif de cet enseignement dans les sociétés modernes a contribué à appauvrir le débat public et à affaiblir la qualité des discours.

L’expérience professionnelle de l’auteur nourrit également sa réflexion. En tant qu’avocat, Garçon connaît l’importance de la parole dans le domaine judiciaire. Dans un procès, les faits ne suffisent pas toujours à convaincre : ils doivent être exposés, interprétés et organisés de manière à éclairer le jugement. La rhétorique devient alors un outil indispensable pour présenter une argumentation cohérente et persuasive. L’éloquence de l’avocat n’est pas seulement une démonstration de talent oratoire, mais une manière de rendre la vérité plus intelligible et plus convaincante.

Toutefois, Garçon reconnaît que la rhétorique peut être utilisée à mauvais escient. Elle peut servir à manipuler ou à détourner la vérité. Mais, selon lui, cette critique ne doit pas conduire à condamner la rhétorique elle-même. Comme tout instrument intellectuel, elle est moralement neutre : tout dépend de l’usage que l’on en fait. Lorsqu’elle est pratiquée avec honnêteté, elle permet au contraire de défendre des idées justes et de favoriser la clarté du débat.

Ainsi, l’idée principale de Plaidoyer pour la rhétorique est que l’art de bien parler et de persuader constitue une compétence fondamentale dans la vie sociale et politique. En réhabilitant la rhétorique, Maurice Garçon rappelle que la parole structurée et maîtrisée est un élément essentiel de la pensée, de la justice et de la démocratie. Son ouvrage apparaît donc comme une réflexion sur le rôle du langage dans la transmission des idées et sur l’importance de préserver l’art de l’éloquence dans la culture moderne, une forme de vade-mecum essentiel pour qui souhaite structurer ses idées et son discours.

Maurice Garçon, de l’Académie française, est un avocat, un essayiste, un parolier, romancier, aquarelliste, polygraphe et historien français. Il est surtout connu pour avoir défendu un grand nombre de causes, tant littéraires que criminelles.

Thierry Hirsch est avocat au barreau de Luxembourg, chercheur spécialisé dans la rhétorique judiciaire classique et membre de la Young Academy of Europe.

Henri Leclerc (1934-2024) était avocat au barreau de Paris et président de la Ligue des droits de l’homme.