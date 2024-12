Alors que la demande mondiale de matières premières s’intensifie en raison des besoins matériels de la numérisation et de la décarbonisation, le nouveau projet MINE-THE-GAP vise à combler une lacune critique dans les connaissances sur les impacts environnementaux et sociaux de l’exploitation minière en créant des indicateurs miniers évolutifs et fiables en utilisant des données satellites avancées et l’intelligence artificielle (IA).

L’exploitation minière est une industrie cruciale – du fer et du cuivre au gravier et au sable, nous dépendons d’elle pour les éléments de base du monde moderne. Ce secteur évolue rapidement, car la transition vers les énergies propres et la numérisation stimulent la demande de matériaux tels que le cobalt et le lithium et réduisent le besoin d’autres matériaux, tels que les combustibles fossiles. Pourtant, nous en savons étonnamment peu sur ce qui se passe dans le secteur au niveau mondial et sur la manière dont l’exploitation minière affecte l’environnement et les communautés vivant à proximité des mines.

Malgré l’abondance apparente des données, les activités minières demeurent sous-évaluées, même au sein de l’Union européenne. Les informations essentielles sur l’emplacement des mines, la production de déchets et les extraits de minéraux sont souvent incomplètes ou obsolètes, ce qui entrave les efforts de développement durable dans le monde entier.

Le nouveau projet MINE-THE-GAP, dirigé par Victor Maus, chercheur au sein du groupe de recherche Novel Data Ecosystems for Sustainability du programme Advancing Systems Analysis de l’IIASA, vise à répondre à cette problématique et fait partie des projets sélectionnés pour une subvention Consolidator du Conseil européen de la recherche. Ces subventions visent à soutenir des scientifiques et des universitaires de haut niveau dans la création de leurs équipes de recherche indépendantes et le développement de leurs idées scientifiques les plus prometteuses. Le financement est assuré par le programme Horizon Europe de l’UE.

« Le projet MINE-THE-GAP a été inspiré par le manque surprenant d’informations spatiales détaillées sur les opérations minières dans le monde », explique Maus. « Ces lacunes ne laissent aux chercheurs qu’une compréhension partielle des impacts de l’industrie, ce qui entrave leur capacité à évaluer les stratégies de décarbonisation et à éclairer les politiques et la prise de décision. »

En intégrant des données satellitaires de haute précision à des modèles d’IA de pointe, le projet vise à combler cette lacune et à fournir les outils nécessaires à une surveillance et une transparence efficaces. MINE-THE-GAP fournira des indicateurs à l’échelle des mines, notamment sur l’utilisation des terres, la production de déchets et les minéraux extraits, qui sont opportuns, pertinents au niveau local et cohérents à l’échelle mondiale.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

« Une cartographie détaillée des activités minières est essentielle pour comprendre leurs impacts environnementaux », souligne Maus. « Ce projet s’inscrit parfaitement dans les objectifs mondiaux de développement durable en fournissant les méthodes et les données nécessaires pour lutter contre le changement climatique, protéger les écosystèmes et la biodiversité et faire respecter les normes d’approvisionnement éthique. »

Les résultats du projet contribueront à faire respecter les lois européennes sur la transparence de la chaîne d’approvisionnement et à faire progresser les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Le secteur minier étant en pleine croissance, les contributions de MINE-THE-GAP poseront les bases du suivi de l’expansion minière attendue à l’échelle mondiale et fourniront les meilleures données possibles pour évaluer les impacts et les risques potentiels.

« Savoir où et comment se produisent les impacts de l’exploitation minière nous aide à responsabiliser les parties prenantes et favorise une prise de décision éclairée à tous les niveaux », conclut Victor Maus.

Hébergé par l’Université d’économie et de commerce de Vienne, le projet MINE-THE-GAP collaborera avec des chercheurs du monde entier, y compris ceux de l’IIASA, pour garantir une portée et un impact mondiaux.

Source : Nature, 2024

Photo d’en-tête : Une mine d’or illégale à Triángulo de Telembí, en Colombie. Crédit : Daniel Munoz/AFP via Getty