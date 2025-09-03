Déjà inscrit ou abonné ?
JE M'ABONNE

Il vous reste 2 articles gratuits

abonnez-vous pour profiter de UP’ sans limite

Santé planétaire – Prescriptions médicales pour un environnement sain

Santé planétaire – Prescriptions médicales pour un environnement sain, de Claudel Pétrin-Desrosiers – Préface de la Docteure Joanne Liu – Postface de Jérôme Dupras – Éditions Écosociété, 2 septembre 2025 – 218 pages

Ce livre met avec vigueur et rigueur la médecine au service de l’écologie, soulignant dès les premières pages le constat terrifiant de la Docteure Pétrin‑Desrosiers : « l’un des sentiments que j’ai appris à détester le plus, comme médecin, c’est de savoir que je ne peux pas offrir au patient devant moi ce qui ferait réellement une différence pour lui : un environnement sain ».

L’auteure, médecin de famille, défend ardemment l’approche de la santé planétaire, une démarche scientifique transdisciplinaire selon laquelle notre santé est indissociable de celle des écosystèmes et du monde vivant. Forte de son expérience clinique dans des quartiers défavorisés, elle relie cette impuissance à la triple crise écologique qui assaille notre santé : changement climatique, pollution de l’air et effondrement de la biodiversité. 

Le livre expose avec clarté les effets concrets sur la santé des bouleversements environnementaux — chaleurs extrêmes, inondations, feux de forêt, pollution atmosphérique, allergies, infections, insécurité alimentaire, éco‑émotions, migrations, instabilités géopolitiques — et plaide pour reformuler notre communication autour de ces enjeux comme un enjeu de santé publique partagé. Selon elle, c’est la meilleure façon de provoquer les changements de société qui s’imposent.

Elle propose aussi des mesures concrètes : verdissement des villes, contact accru avec la nature, transition énergétique hors des combustibles fossiles, promotion des transports actifs et collectifs, modifications de nos régimes alimentaires — autant de prescriptions qui dépassent la vision curative individuelle traditionnelle au profit d’une médecine préventive et écologique.

Dans sa préface, la Docteure Joanne Liu vante ce livre comme « un excellent vaccin contre le “climatoscepticisme” et contre notre apathie face à la triple crise écologique ».

L’autrice, médecin de famille, est également responsable de santé planétaire à l’Université de Montréal et préside depuis 2018 l’Association québécoise des médecins pour l’environnement (AQME/CAPE)

L’ensemble fait de Santé planétaire un essai aussi urgent que nécessaire, appuyé par une rigueur scientifique et une posture militante, visant à transformer le regard médical — et citoyen — sur notre rapport à la nature afin d’imaginer une médecine véritablement holistique et préventive, attentive non seulement aux symptômes, mais aux causes profondes de la détérioration de la santé planétaire.

Détentrice d’une maîtrise en environnement et développement durable, Claudel Pétrin-Desrosiers est médecin de famille et responsable de santé planétaire pour le Département de médecine de famille et de médecine d’urgence de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. Depuis 2018, elle préside l’Association québécoise des médecins pour l’environnement (AQME/CAPE).

