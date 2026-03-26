Thé, l’envers de la tasse – Enjeux sociaux et environnementaux de la filière thé, de Pierre William Johnson – Éditions Charles Léopold Mayer, 20 février 2026 – 248 pages

Cet amateur de thé sait-il que la plupart des 13 millions de producteurs de thé dans le monde effectuent un travail répétitif et vivent en dessous du seuil de pauvreté de leur pays ? Que les rangs bien étagés de théiers qu’il se plaît à admirer sont souvent synonymes de déserts verts contaminés par les pesticides chimiques ?

Le thé est la boisson la plus consommée au monde après l’eau, mais que savons-nous au juste des réalités sociales et environnementales de la production et du commerce de ces feuilles très prisées ? Moins étudiée que celles du cacao ou du café, cette filière demeure délaissée par les campagnes de plaidoyer et les politiques internationales.

Transformée lors des XIXᵉ et XXᵉ siècles par les Européens, notamment les Britanniques, la production de thé dans les principaux pays d’exportation, situés en Asie du Sud et en Afrique de l’Est, repose aujourd’hui encore en grande partie sur un modèle social hérité de leur passé colonial. Quant aux structures commerciales actuelles, elles sont dominées par une poignée de multinationales qui soutiennent majoritairement un modèle de monoculture à faible valeur ajoutée, pour un marché de masse peu regardant sur la qualité.

Certains gouvernements s’engagent à faire évoluer les pratiques des plantations et des transformateurs, mais les réponses aux grands enjeux du secteur viendront sans doute davantage des évolutions en cours dans l’organisation des producteurs, de l’adoption de modèles agroforestiers, de la recherche de la qualité, du partage des bonnes pratiques et de nouvelles relations entre producteurs, marques et distributeurs avec une meilleure répartition de la valeur. Autant de pistes à explorer pour un thé enfin équitable et durable.

Pierre William Johnson propose précisément de lever le voile sur ces réalités largement invisibilisées. L’ouvrage s’inscrit dans une démarche critique et documentée, à la croisée de l’économie politique, de l’écologie et de la sociologie des filières agricoles.

L’un des apports majeurs du livre réside dans sa capacité à déconstruire l’image idéalisée du thé. Boisson associée au raffinement, au bien-être et à certaines formes de spiritualité, le thé apparaît ici sous un jour radicalement différent : celui d’une production industrielle mondialisée, marquée par des rapports de domination persistants. L’auteur montre avec précision comment l’héritage colonial continue de structurer les plantations contemporaines, tant dans l’organisation du travail que dans les hiérarchies sociales. Ce rappel historique permet de comprendre que les inégalités actuelles ne relèvent pas d’accidents, mais d’une continuité systémique.

L’analyse économique de la filière constitue un autre point fort de l’ouvrage. Pierre William Johnson met en évidence la concentration du pouvoir entre les mains de quelques grandes entreprises, qui orientent les modes de production vers des logiques de volume et de standardisation. Cette domination s’accompagne d’une faible rémunération des producteurs et d’une captation de la valeur ajoutée en aval de la chaîne. En cela, le livre rejoint des analyses déjà connues pour d’autres produits tropicaux, tout en soulignant la relative invisibilité du thé dans les débats publics.

Sur le plan environnemental, l’ouvrage adopte une perspective tout aussi critique. Les plantations de thé, souvent présentées comme des paysages harmonieux, sont décrites comme des écosystèmes simplifiés, dépendants d’intrants chimiques et peu favorables à la biodiversité. L’auteur insiste sur les conséquences à long terme de ces pratiques, tant pour les sols que pour les populations locales. Cette approche permet de relier étroitement les enjeux sociaux et écologiques, montrant qu’ils procèdent d’un même modèle productiviste.

Cependant, Thé, l’envers de la tasse ne se limite pas à un constat pessimiste. L’ouvrage accorde une place importante aux alternatives en émergence. L’organisation collective des producteurs, le développement de filières de qualité, ou encore les pratiques agroécologiques apparaissent comme autant de leviers de transformation. L’auteur met également en avant la nécessité de repenser les relations commerciales, en favorisant des circuits plus équitables et une meilleure répartition de la valeur. Ces perspectives, bien que encore minoritaires, ouvrent des pistes concrètes pour une évolution du secteur.

Le style de Pierre William Johnson se caractérise par une grande clarté, malgré la complexité des enjeux abordés. L’écriture, rigoureuse mais accessible, s’appuie sur des données précises sans jamais perdre de vue l’objectif de sensibilisation. L’ouvrage s’adresse ainsi à un large public, allant des spécialistes des filières agricoles aux consommateurs soucieux de comprendre l’impact de leurs choix.

Ce livre constitue une contribution importante à la compréhension des enjeux contemporains liés aux produits agricoles mondialisés. En éclairant les coulisses de la filière thé, il invite à porter un regard critique sur des pratiques quotidiennes souvent banalisées. Plus largement, il pose la question de la responsabilité des différents acteurs — producteurs, entreprises, États et consommateurs — dans la construction d’un modèle plus juste et durable.

Pierre William Johnson est un socioéconomiste formé en écologie économique, actuellement consultant en développement soutenable de chaînes de valeur agricoles et artisanales. Il a publié aux Éditions Charles Léopold Mayer Biopiraterie : quelles alternatives au pillage des ressources naturelles et des savoirs ancestraux ? en 2012 et Commerce équitable, propositions pour des échanges solidaires au service du développement durable en 2003.