Toujours moins ! L’obsession du coût du travail ou l’impasse stratégique du capitalisme français, de Clément Carbonnier – Éditions La Découverte / Collection « Économie politique », 16 octobre 2025 – 184 pages

En quarante ans, une idée devenue la pierre angulaire des politiques économiques françaises s’est imposée : baisser le coût du travail permettrait de lutter contre le chômage et d’accroître la compétitivité des entreprises. Des réformes en compenseraient les effets et réguleraient donc le capitalisme… Pour la première fois, un livre détonant présente les motivations de cette stratégie et en analyse le déploiement et les effets réels. Il démonte une stratégie en réalité inefficace et inégalitaire, mais ouvre sur des alternatives pour penser autrement l’emploi, la fiscalité et les politiques redistributives.

C’est précisément cette thèse que Clément Carbonnier, économiste et professeur à l’université de Cergy, s’attache à déconstruire dans cet essai incisif. Toujours moins ! propose une analyse approfondie de ce que l’auteur nomme « l’obsession du coût du travail », c’est-à-dire la conviction, solidement ancrée depuis les années 1980, que la compétitivité économique et la création d’emplois passent nécessairement par une compression du coût salarial. Carbonnier montre comment cette idée, devenue quasi dogmatique, a façonné l’ensemble des politiques publiques françaises, de droite comme de gauche, au point de réduire le débat économique à une simple question de coût, au détriment d’une réflexion sur la valeur, la production et la répartition des richesses.

À travers une approche historique et empirique, l’auteur retrace les grandes étapes de cette stratégie : exonérations de cotisations sociales, allègements fiscaux, politiques d’austérité et flexibilisation du marché du travail. Il met en lumière un paradoxe central : malgré des décennies de réformes allant dans le même sens, ni l’emploi ni la croissance n’ont connu d’amélioration durable. En revanche, ces politiques ont contribué à fragiliser le financement de la protection sociale et à creuser les inégalités, tout en renforçant le pouvoir du capital sur le travail.

Le livre se distingue par sa clarté pédagogique et sa rigueur analytique. L’auteur déconstruit le mythe de la compétitivité par le bas et montre que la baisse du coût du travail n’est pas une fatalité économique, mais un choix politique. Il insiste sur les effets pervers de cette logique : pression à la précarisation de l’emploi, affaiblissement du salaire socialisé, et transfert de la charge fiscale du capital vers le travail et la consommation. Loin de résoudre le chômage, cette course au « toujours moins » enferme le capitalisme français dans une impasse, où la recherche de rentabilité immédiate prime sur l’investissement productif et la justice sociale.

Le livre ouvre aussi des pistes de réflexion pour « penser autrement » l’économie. Parmi les alternatives évoquées, figurent la réhabilitation de la dépense publique comme levier de transition écologique et sociale, la refonte de la fiscalité pour une meilleure redistribution, et la valorisation du travail par la qualité, la formation et la coopération plutôt que par la concurrence salariale.

Toujours moins ! est un essai salutaire qui met en lumière les impasses du paradigme néolibéral dominant et invite à repolitiser la question économique. Loin des slogans simplificateurs, Clément Carbonnier redonne au débat sur le travail et la fiscalité sa profondeur historique et sa dimension collective. Ce livre est à la fois une critique lucide du présent et une invitation courageuse à repenser les fondements du modèle social français.

Clément Carbonnier est professeur d’économie à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est l’auteur de Le Retour des domestiques (Seuil, 2018, avec Nathalie Morel) et de Les Femmes, les Jeunes et les Enfants d’abord (PUF, 2022, avec Bruno Palier).