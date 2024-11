Milan, capitale de la technologie ?

Très connue pour son amour de la mode et du design, la capitale de Lombardie est une ville particulièrement branchée, qui accueille chaque année des événements en lien avec la technologie. 2024, en particulier, aura été une année faste, avec de nombreuses expositions différentes ! Nous ne pouvons pas toutes les évoquer, mais voici un petit retour sur les trois événements les plus marquants.

La Digital Week : un événement incontournable en Europe

Cette année a eu lieu la 7ᵉ édition de la Milano Digital Week, un événement annuel toujours très important pour les créateurs comme pour les consommateurs. L’édition 2024 se concentrait plus précisément sur le thème de l’intelligence artificielle et sur l’évolution de la relation entre les langages technologiques et humains.

Du jeudi 10 au lundi 14 octobre 2024, il y a eu pas moins de 164 événements différents visant à expliquer les nouvelles innovations numériques aux citoyens et aux entreprises. Ces événements étaient classés selon six perspectives thématiques différentes : le numérique pour les entreprises, la citoyenneté numérique, la ville intelligente, les technologies, le travail, et le divertissement.

Plusieurs projets ont marqué les esprits, notamment l’exposition « Artificial Dreams », et la conférence « Puccini Digitale », créée en collaboration avec la Scala, fameuse institution milanaise présentée ici par l’équipe de Bonjour Milan.

L’édition 2024 de la Digital Week aura également innové avec la création de pôles thématiques appelés « Knowledge Hub ». Ces pôles, disséminés dans plusieurs endroits stratégiques de la ville, étaient dédiés à des domaines spécifiques. La France était présente avec le village du Crédit Agricole, situé dans le quartier de Porta Romana.

Une petite semaine très riche en informations, qui laissait penser que l’ère de l’intelligence artificielle aura un impact radical sur nos vies dans un futur proche. Selon les organisateurs, l’IA devrait « changer radicalement les rapports entre les humains et la machine ».

Le Reply Xchange : un événement professionnel impressionnant

Avant la Digital Week, Milan a accueilli le Reply Xchange au mois de mai. L’événement était organisé par Reply, une entreprise italienne spécialisée dans les services numériques et cotée en bourse. Durant deux jours, cet événement sur invitation était l’occasion de s’intéresser à l’innovation et à la technologie en plein cœur du quartier du design.

Le salon présentait les dernières technologies émergentes en lien avec la transformation numérique. L’accent était mis sur la façon dont ces technologies seront intégrées prochainement à différents secteurs.

Rencontre avec des experts, espaces de démonstration, débats, mais aussi jeux et sessions immersives… L’événement était particulièrement riche, notamment sur des sujets tels que l’IA générative, l’automatisation du code, les jumeaux 3D et numériques, et la cybersécurité.

La Design Week : une autre porte d’entrée vers la technologie

Comme nous le disions, Milan est connue pour être la capitale de la mode et du design… Or, le design sait s’approprier nombre d’innovations technologiques !

C’est ce qu’a montré la Milan Design Week, qui a eu lieu au mois d’avril 2024. Les innovations présentées étaient nombreuses. On retient notamment l’avenir de la technologie des cuisines imaginé par Samsung. La marque coréenne a surtout attiré l’attention avec son IA sur-mesure visant à simplifier l’interaction avec les appareils ménagers et les smartphones.

Dans tous les quartiers de la ville, de Brera à Tortona, il y avait des expositions intéressantes à découvrir. L’exposition Newfound Equilibirum, également proposée par Samsung, se tenait au musée Leonardo da Vinci. Elle visait à illustrer l’harmonie possible entre l’homme, la nature et la technologie. L’exposition, divisée en cinq espaces, éveillait notre curiosité à travers des installations numériques interactives.

Quentin Pakiry, Rédacteur du site bonjourlonfres.fr – Chroniqueur invité

Image d’en-tête : Reply 2024