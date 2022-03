Il n’y aura pas de vainqueur dans cette guerre

Personne, en Russie ou ailleurs, ne devrait souhaiter que Poutine gagne sa guerre en Ukraine. Il est préférable qu’il perde. Pourtant, une défaite russe n’offrirait guère de raisons de se réjouir. Et s’il la gagne, l’horreur de cette guerre se retournera contre Poutine et marquera la Russie pour des générations. Une analyse éclairante des historiens Michael Kimmage et Liana Fix.

ARTICLE EN ACCES LIBRE

Le président russe Vladimir Poutine a commis une erreur stratégique en envahissant l’Ukraine. Il a mal évalué la réalité politique du pays, qui était loin de vouloir sa « libération » par les soldats russes. Il a mal jugé les États-Unis, l’Union européenne et un certain nombre de pays – dont l’Australie, le Japon, Singapour et la Corée du Sud – qui se sont tous ligués pour faire échouer la Russie en Ukraine. Les sanctions imposent des coûts élevés à Moscou. Chaque guerre est une bataille pour l’opinion publique, et la guerre de Poutine en Ukraine a, à l’ère des médias électroniques, associé la Russie à une attaque non provoquée contre un voisin pacifique, à des souffrances humanitaires massives et à de nombreux crimes de guerre. À chaque fois, l’indignation qui s’en est suivie constituera un obstacle à la politique étrangère russe à l’avenir.

Les bévues tactiques de l’armée russe ne sont pas moins importantes que l’erreur stratégique de Poutine. Si l’on garde à l’esprit les difficultés d’évaluation au début d’une guerre, on peut certainement affirmer que la planification et la logistique russes étaient inadéquates et que le manque d’informations données aux soldats et même aux officiers des échelons supérieurs a été dévastateur pour le moral. La guerre était censée se terminer rapidement, par un coup de force qui décapiterait le gouvernement ukrainien ou l’obligerait à se rendre, après quoi Moscou imposerait la neutralité à l’Ukraine ou établirait une suzeraineté russe sur le pays. Un minimum de violence aurait pu entraîner un minimum de sanctions. Si le gouvernement était tombé rapidement, Poutine aurait pu affirmer qu’il avait raison depuis le début : parce que l’Ukraine n’avait pas voulu ou pu se défendre, elle n’était pas un vrai pays, comme il l’avait dit.

Mais Poutine ne sera pas en mesure de gagner cette guerre dans les conditions qu’il envisageait. En réalité, il pourrait la perdre de plusieurs façons. Il pourrait embourber son armée dans une occupation coûteuse et inutile de l’Ukraine, décimant le moral des soldats russes, consommant des ressources et n’offrant rien en retour, si ce n’est l’illusion fantasmatique d’une grandeur russe et un pays voisin réduit à la pauvreté et au chaos. Il pourrait créer un certain degré de contrôle sur certaines parties de l’est et du sud de l’Ukraine et probablement sur Kiev, tout en combattant une insurrection ukrainienne opérant depuis l’ouest et engagée dans une guérilla à travers le pays – un scénario qui rappellerait la guerre de partisans qui a eu lieu en Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans le même temps, il présiderait à la dégradation économique progressive de la Russie, à son isolement croissant et à son incapacité grandissante à fournir les richesses dont dépendent les grandes puissances. Et, plus grave encore, Poutine pourrait perdre le soutien du peuple et des élites russes, dont il dépend pour poursuivre la guerre et maintenir son emprise sur le pouvoir, bien que la Russie ne soit pas une démocratie.

Poutine semble essayer de rétablir une certaine forme d’impérialisme russe. Mais en prenant ce pari extraordinaire, il semble avoir oublié les événements qui ont déclenché la fin de l’empire russe. Le dernier tsar russe, Nicolas II, a perdu une guerre contre le Japon en 1905. Il a ensuite été victime de la révolution bolchevique, perdant non seulement sa couronne mais aussi sa vie. La leçon : les dirigeants autocrates ne peuvent pas perdre de guerre et rester autocrates.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Dans cette guerre, il n’y a pas de vainqueurs

Il est peu probable que Poutine perde la guerre en Ukraine sur le champ de bataille. Mais il pourrait perdre lorsque les combats prendront fin et que la question se posera : « Et maintenant ? Les conséquences involontaires et sous-estimées de cette guerre insensée seront difficiles à supporter pour la Russie. Et le manque de planification politique pour le lendemain – comparable aux échecs de planification de l’invasion américaine de l’Irak – contribuera à rendre cette guerre ingagnable.

L’Ukraine ne sera pas en mesure de faire reculer l’armée russe sur le sol ukrainien. L’armée russe joue dans une autre ligue que celle de l’Ukraine, et la Russie est bien sûr une puissance nucléaire, alors que l’Ukraine ne l’est pas. Jusqu’à présent, les militaires ukrainiens se sont battus avec une détermination et une habileté admirables, mais le véritable obstacle aux avancées russes a été la nature même de la guerre. Par des bombardements aériens et des attaques de missiles, la Russie pourrait raser les villes ukrainiennes et ainsi dominer l’espace de combat. Elle pourrait essayer d’utiliser des armes nucléaires à petite échelle, dites « tactiques », pour obtenir le même effet. Si Poutine devait prendre cette décision, il n’y a rien dans le système russe qui pourrait l’arrêter. « Ils ont fait un désert et l’ont appelé la paix « , a écrit l’historien romain Tacite à propos des tactiques de guerre de Rome. C’est exactement l’option de Poutine en Ukraine.

Même ainsi, il ne pourrait pas simplement quitter le désert. Poutine a fait la guerre dans le but de créer une zone tampon contrôlée par la Russie entre lui et l’ordre sécuritaire en Europe. Il ne pourra pas éviter d’ériger une structure politique pour parvenir à ses fins et maintenir un certain degré d’ordre en Ukraine. D’autant que la population ukrainienne a déjà montré qu’elle ne souhaite pas être occupée. Elle résistera farouchement – par des actes de résistance quotidiens et par une insurrection à l’intérieur de l’Ukraine ou contre un régime fantoche d’Ukraine orientale mis en place par l’armée russe.

Occuper l’Ukraine serait d’un coût incalculable.

Peut-être que Poutine peut bricoler un gouvernement fantoche avec Kiev comme capitale, une Ukraine de Vichy. Peut-être pourra-t-il rassembler le soutien nécessaire de la police secrète pour soumettre la population de cette colonie russe. Le Belarus est un exemple de pays qui fonctionne grâce à un régime autocratique, une répression policière et le soutien de l’armée russe. C’est un modèle possible pour une Ukraine orientale sous domination russe. Mais en réalité, ce n’est un modèle que sur le papier. Une Ukraine russifiée pourrait exister en tant que fantasme administratif à Moscou, et les gouvernements sont certainement capables d’agir selon leurs fantasmes administratifs. Mais cela ne pourrait jamais fonctionner dans la pratique, en raison de la taille même de l’Ukraine et de l’histoire récente du pays.

Dans ses discours sur l’Ukraine, Poutine semble perdu au milieu du vingtième siècle. Il est préoccupé par le nationalisme ukrainien germanophile des années 1940. D’où ses nombreuses références aux nazis ukrainiens et son objectif déclaré de « dénazifier » l’Ukraine. L’Ukraine possède effectivement des éléments politiques d’extrême droite. Mais ce que Poutine ne voit pas ou ignore, c’est le sentiment d’appartenance nationale beaucoup plus populaire et beaucoup plus puissant qui s’est développé en Ukraine depuis qu’elle a revendiqué son indépendance de l’Union soviétique en 1991. La réponse militaire de la Russie à la révolution Maidan de 2014 en Ukraine, qui a balayé un gouvernement pro-russe corrompu, a été un aiguillon supplémentaire de ce sentiment d’appartenance nationale. Depuis le début de l’invasion russe, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été parfait dans ses appels au nationalisme ukrainien. Une occupation russe renforcerait le sentiment d’appartenance nationale de la population ukrainienne, notamment en créant de nombreux martyrs pour la cause, comme l’occupation de la Pologne par la Russie impériale au XIXe siècle.

Pour fonctionner, l’occupation devrait donc être une entreprise politique de grande envergure, se déroulant sur au moins la moitié du territoire ukrainien. Elle serait d’un coût incalculable. Poutine a peut-être à l’esprit quelque chose comme le Pacte de Varsovie, par lequel l’Union soviétique régnait sur de nombreux États-nations européens différents. Cela aussi était coûteux, mais pas autant que de contrôler une zone de rébellion interne, armée jusqu’aux dents par ses nombreux partenaires étrangers et à l’affût de toute vulnérabilité russe. Un tel effort viderait le trésor de la Russie.

L’horreur de cette guerre se retournera contre Poutine.

Entre-temps, les sanctions que les États-Unis et les pays européens ont imposées à la Russie entraîneront une séparation de la Russie de l’économie mondiale. Les investissements extérieurs diminueront. Les capitaux seront beaucoup plus difficiles à acquérir. Les transferts de technologie se tariront. Les marchés se fermeront à la Russie, y compris peut-être les marchés du gaz et du pétrole, dont la vente a été cruciale pour la modernisation de l’économie russe par Poutine. Les talents commerciaux et entrepreneuriaux quitteront la Russie. L’effet à long terme de ces transitions est prévisible. Comme l’a fait valoir l’historien Paul Kennedy dans The Rise and Fall of the Great Powers, ces pays ont tendance à mener les mauvaises guerres, à assumer des charges financières et donc à se priver de la croissance économique, qui est le moteur d’une grande puissance. Dans l’éventualité improbable où la Russie parviendrait à soumettre l’Ukraine, elle pourrait également se ruiner dans le processus.

Une variable clé dans les retombées de cette guerre est le public russe. La politique étrangère de Poutine a été populaire par le passé. En Russie, l’annexion de la Crimée a été très populaire. L’affirmation générale de Poutine ne plaît pas à tous les Russes, mais elle plaît à beaucoup d’entre eux. Cela pourrait également rester le cas au cours des premiers mois de la guerre de Poutine en Ukraine. Les pertes russes seront pleurées, mais elles inciteront aussi, comme c’est le cas dans toutes les guerres, à faire de ces pertes un objectif, à poursuivre la guerre et la propagande. Une tentative mondiale d’isoler la Russie pourrait se retourner contre elle en l’isolant du monde extérieur, laissant les Russes fonder leur identité nationale sur les griefs et le ressentiment.

Mais il est plus probable que l’horreur de cette guerre se retourne contre Poutine. Les Russes ne sont pas descendus dans la rue pour protester contre les bombardements russes d’Alep, en Syrie, en 2016 et contre la catastrophe humanitaire que les forces russes ont encouragée au cours de la guerre civile dans ce pays. Mais l’Ukraine revêt une toute autre signification pour les Russes. Il existe des millions de familles russo-ukrainiennes interconnectées. Les deux pays partagent des liens culturels, linguistiques et religieux. Les informations sur ce qui se passe en Ukraine vont affluer en Russie par le biais des médias sociaux et d’autres canaux, réfutant la propagande et discréditant les propagandistes. C’est un dilemme éthique que Poutine ne peut résoudre par la seule répression. La répression peut également se retourner contre elle. Elle l’a souvent fait dans l’histoire de la Russie : demandez aux Soviétiques.

Cause perdue

Les conséquences d’une perte russe en Ukraine placeraient l’Europe et les États-Unis devant des défis fondamentaux. En supposant que la Russie soit un jour contrainte de se retirer, la reconstruction de l’Ukraine, avec l’objectif politique de l’accueillir dans l’UE et l’OTAN, sera une tâche aux proportions herculéennes. Et l’Occident ne doit pas laisser tomber l’Ukraine une nouvelle fois. Par ailleurs, une faible forme de contrôle russe sur l’Ukraine pourrait signifier une zone fracturée, déstabilisée, en proie à des combats incessants, avec des structures de gouvernance limitées ou inexistantes, juste à l’est de la frontière de l’OTAN. La catastrophe humanitaire serait sans commune mesure avec ce que l’Europe a connu depuis des décennies.

Pour lutter contre la désinformation et privilégier les analyses qui décryptent l’actualité, rejoignez le cercle des lecteurs abonnés de UP’ je choisis mon abonnement

La perspective d’une Russie affaiblie et humiliée, nourrissant des pulsions revanchardes semblables à celles qui se sont développées en Allemagne après la Première Guerre mondiale, n’est pas moins inquiétante. Si Poutine maintient son emprise sur le pouvoir, la Russie deviendra un État paria, une superpuissance voyou dont l’armée conventionnelle sera châtiée, mais dont l’arsenal nucléaire restera intact. La culpabilité et la tache de la guerre en Ukraine resteront dans la politique russe pendant des décennies ; rare est le pays qui profite d’une guerre perdue. La futilité des coûts dépensés pour une guerre perdue, le bilan humain et le déclin géopolitique définiront le cours de la Russie et de la politique étrangère russe pour de nombreuses années à venir, et il sera très difficile d’imaginer une Russie libérale émergeant après les horreurs de cette guerre.

Même si Poutine perd son emprise sur la Russie, il est peu probable que le pays émerge en tant que démocratie pro-occidentale. Il pourrait se diviser, notamment dans le Caucase du Nord. Ou bien il pourrait devenir une dictature militaire dotée de l’arme nucléaire. Les responsables politiques n’auraient pas tort d’espérer une Russie meilleure et le moment où une Russie post-Poutine pourrait être véritablement intégrée à l’Europe ; ils devraient faire ce qu’ils peuvent pour permettre cette éventualité, même s’ils résistent à la guerre de Poutine. Ils seraient toutefois stupides de ne pas se préparer à des possibilités plus sombres.

L’histoire a montré qu’il est extrêmement difficile de construire un ordre international stable avec une puissance revancharde et humiliée en son centre, surtout une puissance de la taille et du poids de la Russie. Pour y parvenir, l’Occident devrait adopter une approche d’isolement et d’endiguement continus. Maintenir la Russie à terre et maintenir l’alliance avec les États-Unis deviendrait la priorité de l’Europe dans un tel scénario, car l’Europe devra supporter la charge principale de la gestion d’une Russie isolée après une guerre perdue en Ukraine ; Washington, pour sa part, voudrait enfin se concentrer sur la Chine. La Chine, à son tour, pourrait essayer de renforcer son influence sur une Russie affaiblie – ce qui conduirait exactement au type de construction de blocs et de domination chinoise que l’Occident voulait empêcher au début des années 2020.

Payer n’importe quel prix ?

Personne, en Russie ou ailleurs, ne devrait souhaiter que Poutine gagne sa guerre en Ukraine. Il est préférable qu’il perde. Pourtant, une défaite russe n’offrirait guère de raisons de se réjouir. Si la Russie mettait fin à son invasion, la violence déjà infligée à l’Ukraine serait un traumatisme qui durerait des générations ; et la Russie ne cessera pas son invasion de sitôt. Les États-Unis et l’Europe devraient s’attacher à exploiter les erreurs de Poutine, non seulement en renforçant l’alliance transatlantique et en encourageant les Européens à concrétiser leur désir de souveraineté stratégique exprimé de longue date, mais aussi en faisant comprendre à la Chine les leçons jumelles de l’échec de la Russie : la remise en question des normes internationales, telles que la souveraineté des États, a un coût réel, et l’aventurisme militaire affaiblit les pays qui s’y adonnent.

Si les États-Unis et l’Europe peuvent un jour aider à restaurer la souveraineté de l’Ukraine, et s’ils peuvent simultanément pousser la Russie et la Chine vers une compréhension commune de l’ordre international, la plus tragique faute de Poutine se transformera en une opportunité pour l’Occident. Mais le prix à payer sera incroyablement élevé.

Michael Kimmage est professeur d’histoire à l’Université catholique d’Amérique et chercheur invité au Fonds Marshall allemand. De 2014 à 2016, il a fait partie du personnel de planification politique du Département d’État américain, où il était chargé du portefeuille Russie/Ukraine. Liana Fix est Resident Fellow au German Marshall Fund, à Washington.

Ce texte est l’adaptation en Français de l’article de Michael Kimmage et Liana Fix, What If Russia Loses?, publié dans la revue Foreign Affairs.