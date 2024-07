Un nouvel athlète est entré dans l’arène olympique, pour révolutionner la gestion et la vie quotidienne des Jeux : l’intelligence artificielle (IA). Le secteur représentera $29,7 milliards d’ici 2032, avec une croissance annuelle moyenne de 30,1% de 2023 à 2032, selon une étude de Allied Market Research. Elle offre de nouvelles perspectives pour les athlètes professionnels ou amateurs, les organisations sportives, les médias et les fans, transformant ainsi les données sportives en un vecteur de développement stratégique. Elle concerne aussi la sécurité et la protection de la vie privée puisque la loi olympique française du 19 mai 2023 autorise le recours aux algorithmes pour le contrôle des citoyens et des athlètes par la vidéo-surveillance. Michel WONG, Consultant au sein du cabinet Magellan Consulting, nous propose ici un tour des usages de l’IA pendant ces JO.

Performance et santé des athlètes

Un des usages les plus répandus est l’analyse prédictive de la performance des athlètes. En monitorant les mouvements, les données physiologiques et les caractéristiques techniques des exécutions, les algorithmes d’apprentissage automatique ou Machine Learning peuvent fournir des indications vitales sur les forces et faiblesses des athlètes en temps réel, ainsi proposer des ajustements personnalisés. L’équipe de cyclisme Jumbo Visma utilise par exemple l’IA pour prédire les besoins énergétiques des coureurs selon les données comme la puissance maximale limitée, le type de trajet et la météo.

L’IA contribue aussi à la santé des athlètes. L’algorithme peut évaluer le risque de blessure, en mesurant la sollicitation des muscles et le niveau de fatigue, ou personnaliser les exercices de récupération. Springbok Analytics, spécialisé dans la biologie musculaire avec leur modèle d’analyse 3D des muscles basé sur l’IA, collabore avec la NBA et GE HealthCare sur une étude des articulations du genou.

Coaching et stratégie

La grande quantité de données engendrée par le sport complexifie le traitement des informations. L’analyse par l’IA des séances d’entrainements et des matchs, via la capture de données utilisant la Computer Vision, fournit en temps réel des tendances invisibles à l’œil nu même pour un entraineur le plus expérimenté, ce qui permet au personnel encadrant d’élaborer de meilleurs schémas tactiques et de prendre des décisions stratégiques en cours de jeu. C’est ce que propose Genius Sports à la Premier League et la NBA4. Autre usage, la Formula-E a créé une interface conversationnelle utilisant le Natural Language Processing en combinant les données télémétriques des voitures et l’IA générative de la plateforme Vertex AI de Google pour que les pilotes et ingénieurs accèdent facilement aux données comportementales de leurs voitures.

Expérience des fans

Les organisations sportives et les diffuseurs puisent dans les solutions pilotées par l’IA pour améliorer l’engagement des passionnés et ainsi monétiser leurs contenus.

WSC Sports, partenaire de plusieurs ligues sportives et diffuseurs tels que la NBA, la Serie A, TF1 ou Canal+, utilise leur algorithme d’IA s’appuyant sur la plateforme de cloud computing Microsoft Azure pour proposer une expérience de visionnage immersive en analysant en temps réel les événements sportifs et en créant automatiquement des moments forts agrémentés de statistiques. Un partenariat équivalent est à noter entre la NFL (National Football League) et AWS via le programme Next Gen Stats. Autre exemple de personnalisation, US Open et Wimbledon utilisent la solution IBM Slamtracker s’appuyant sur la plateforme IBM Watsonx pour générer automatiquement des commentaires personnalisés, comme un focus sur un joueur ou uniquement des analyses techniques, prenant en compte l’historique de visionnage et les préférences de l’utilisateur.

Des solutions existent aussi pour améliorer l’expérience des fans allant aux stades. Manchester City FC utilise WaitTime pour la gestion des foules, de façon à diminuer les temps d’attente et éviter des goulots d’étranglement, avec des caméras intelligentes Cisco Meraki et un algorithme fonctionnant sur les processeurs Intel Xeon Scalable avec accélération intégrée de l’IA.

L’IA a la capacité de remodeler la manière de pratiquer et de consommer le sport. Pour certains, en prédisant et en optimisant les performances, l’IA risque de menacer l’authenticité et l’imprévisibilité qui font le charme du sport. Mais l’élément central reste l’humain. L’IA ne pourra pas suppléer la prise de décision de l’entraineur ou le jugement de l’arbitre, et il reviendra toujours à l’athlète de performer et de nous faire vibrer.

L’IA s’invite aux JO de Paris 2024

Le Comité International Olympique (CIO) saisit pleinement l’opportunité de transformation offerte par l’intelligence artificielle en lançant l’Agenda Olympique pour l’IA. Parmi les secteurs d’intérêt, on peut citer l’identification des talents, la personnalisation des programmes d’entrainement, le renforcement de l’équité avec l’aide à l’arbitrage, et l’amélioration de l’expérience des fans. Et cela commence avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Des innovations inédites

En tant que partenaire mondial de Paris 2024, Intel mettra en œuvre ses dernières innovations pour proposer une expérience immersive et interactive aux supporters sur place, ou du live streaming en 8K de bout en bout à faible latence aux téléspectateurs. L’occasion est trop belle pour démontrer le potentiel de leurs technologies comme les accélérateurs d’IA Intel Gaudi, ou l’association du toolkit Intel OpenVINO et de la plateforme Intel Geti pour la Computer Vision.

Bien-être des athlètes

Le CIO proposera une protection des athlètes et des encadrants contre les commentaires malveillants en ligne. Le système alimenté par l’IA surveillera en temps réel des milliers de comptes sur tous les principaux réseaux sociaux et dans plus de 35 langues. Le système sera accompagné d’une cellule présente dans le Village Olympique pour le suivi des cas signalés de violence en ligne et d’un service d’assistance téléphonique dédié. Il sera capable de retirer « en temps réel dans plus de trente-cinq langues et dialectes » les messages hostiles des comptes sociaux des quelque 15 000 athlètes olympiques et paralympiques, ainsi que ceux des entraîneurs et des officiels, soit plus de 2 000 personnes.

Sécurité de l’événement

La très controversée vidéosurveillance par algorithme avec des caméras augmentées sera mise en place pour améliorer la sécurité des Jeux, malgré les critiques des associations de défense des libertés individuelles. 8 types d’événements seront détectés grâce à l’IA : non-respect du sens de circulation, franchissement d’une zone interdite, présence d’une arme, départ de feu, mouvement de foule, personne au sol, densité trop importante et objet abandonné. Le ministère de l’Intérieur assure que la solution est une aide à la lecture pour la police, la gendarmerie, les pompiers, la RATP et la SNCF, seuls habilités à l’utiliser, et que la reconnaissance faciale et le recoupement avec des fichiers ne seront pas utilisés.

La législation prévoit d’utiliser ainsi l’intelligence artificielle pour la toute première fois en France pour détecter et suivre le langage corporel suspect ou les mouvements de foule via des caméras de vidéosurveillance et des drones, puis alerter la police.

Cette mise en application de la loi va autoriser ces caméras intelligentes à être utilisées à titre expérimental jusqu’en juin 2025… Une utilisation qui va donc au-delà des Jeux Olympiques qui s’achèvent en août 2024.

Compagnon touristique

Pour bien accueillir les millions de visiteurs supplémentaires attendus pour les JO, les organismes touristiques se sont aussi transformés. L’Agence National de Tourisme intègre l’IA dans le site France.fr avec un travel planner intelligent et un chatbot nommé MarIAnne en tant que guide virtuel.

Les défis de l’adoption de l’IA dans le monde du sport

L’utilisation de l’IA varie considérablement en fonction des fédérations et équipes sportives. Les moyens financiers, le cadre réglementaire et la maturité des processus influencent fortement sur son adoption, et soulève des questions sur l’égalité des conditions de compétition. Quelques facteurs clés pour maximiser les bénéfices et minimiser les risques de l’IA :

• Identifier des cas d’usages adaptés aux expériences des athlètes, du personnel encadrant et des équipes sportives pour améliorer la performance, faciliter le quotidien et redéfinir les business models.

• Faire évoluer l’organisation en intégrant de nouveaux talents et en proposant des formations pour répondre aux besoins de compétences.

• Déployer une stratégie de cybersécurité pour garantir la confidentialité des données sensibles des athlètes récoltées.

• Adopter une démarche responsable en respectant les cadres réglementaires et en évaluant l’impact environnemental.

• Préserver l’équité sportive en établissant des normes et en promouvant la transparence pour éviter que certains athlètes ou équipes ne bénéficient d’un avantage déloyal.

L’intégration de l’IA dans le domaine sportif n’est qu’à ses balbutiements, le potentiel est immense. Cependant, naviguer dans ce paysage complexe nécessite de la compétence et de l’expertise pour tirer pleinement parti des opportunités tout en relevant les défis éthiques et réglementaires. La prochaine décennie témoignera de la capacité de l’industrie du sport à prendre le virage de l’IA.

Michel WONG, Consultant Senior CIO Advisory, au sein du cabinet de conseil Magellan Consulting

