Les impressionnistes ont-ils trouvé leur art dans la pollution atmosphérique ?

Les peintres impressionnistes du XIXe siècle étaient réputés pour saisir la vitalité d’une scène et la nature éphémère de la lumière, plutôt que de reproduire méticuleusement chaque détail d’une composition. Mais une nouvelle étude réalisée par des chercheurs franco-britanniques suggère que les tendances aux contours brumeux et aux palettes plus claires, comme celles que l’on trouve dans les œuvres de J. M. W. Turner et de Claude Monet, pourraient en fait être des représentations exactes des effets optiques associés à la pollution atmosphérique.

Les impressionnistes (influencés par Turner et illustrés par Monet) s’intéressaient aux progrès scientifiques contemporains et peignaient souvent en plein air pour saisir le monde dans sa véritable lumière. Mais leurs palettes de couleurs et leurs techniques de peinture – des coups de pinceau visibles avec une représentation minimale de la forme – ont été largement attribuées à un choix stylistique. Cette nouvelle recherche, menée par Anna Lea Albright au Laboratoire de Météorologie Dynamique de l’Université de la Sorbonne et de l’École normale supérieure, suggère que les impressionnistes ont peut-être été plus fidèles à la réalité météorologique que nous le pensions.

L’étude se concentre sur Turner et Monet, des artistes emblématiques qui ont fréquemment peint des paysages urbains en série à Londres et à Paris, zones urbaines qui ont souffert de l’augmentation de la pollution atmosphérique pendant la révolution industrielle. « Nous ne voulons pas dire que ces artistes n’étaient que des instruments qui dépeignaient passivement leur environnement – cela nuirait à leur évident génie créatif. L’idée principale est que le changement d’environnement a suscité de nouvelles impulsions créatives, de nouvelles façons de voir », a déclaré Mme Albright, qui a mené les recherches avec Peter Huybers, professeur de sciences terrestres et planétaires à l’université de Harvard.

Londres devient « le grand brouillard ».

Tout d’abord, Albright et Huybers ont estimé les niveaux de pollution atmosphérique pendant les périodes les plus actives de Turner et Monet. Comme la surveillance régulière de la qualité de l’air n’a pas commencé avant le milieu du XXe siècle, les chercheurs ont utilisé les inventaires de combustibles comme substitut.

En Grande-Bretagne, la révolution industrielle a pris de l’ampleur dans les années 1830. Le dioxyde de soufre (SO2), produit par la combustion du charbon, polluait l’air, notamment à Londres, où les concentrations ont augmenté tout au long du XIXe siècle. À Paris, les niveaux de SO2 n’ont augmenté que jusqu’à la seconde moitié du XIXe siècle, et les pics de concentration n’ont jamais été aussi élevés qu’à Londres.

La pollution étant connue pour affecter la visibilité des rues, le groupe d’Albright a utilisé l’analyse d’images pour évaluer la clarté et la palette de couleurs des peintures de Turner et Monet. La technique des chercheurs a d’abord consisté à prendre une photographie haute définition d’un tableau et à la convertir en une matrice de données, c’est-à-dire un ensemble de chiffres correspondant à différentes couleurs. Ils ont ensuite utilisé une analyse mathématique par ondelettes pour déterminer la netteté des bords entre les différentes couleurs à différentes échelles. Les modèles de couleurs ont permis de déterminer le « flou » de l’image.

Les chercheurs ont étudié 60 peintures à l’huile réalisées par Turner entre 1796 et 1850, et 38 peintures de Monet datant de 1864 à 1901, après avoir préétalonné la technique à l’aide de photos de villes réelles dans des conditions claires et polluées.

Avec l’augmentation des niveaux de pollution, les styles des deux artistes ont évolué, passant de formes plus clairement définies à des bords plus diffus et à des palettes de couleurs plus claires. Cette tendance s’est maintenue même après que les chercheurs aient pris en compte des facteurs tels que le sujet et l’heure de la journée. Ce même modèle a permis de retrouver des tendances similaires dans les peintures réalisées à Londres et à Paris par d’autres artistes, notamment Camille Pissarro, James McNeill Whistler et Gustave Caillebotte.

« Turner est né à l’âge de la voile et est mort à l’âge du charbon et de la vapeur », fait observer Mme Albright, qui estime que l’industrialisation a influencé non seulement ce que Turner a peint, mais aussi la manière dont il l’a peint. Selon lui, cette influence est peut-être mieux illustrée dans Rain, Steam and Speed (1844), une scène frénétique représentant un train traversant un pont au milieu d’un paysage doré, avec un lièvre courant le long de la voie.

Monet, le découvreur du smog

Les premières peintures de Monet étaient traditionnellement symboliques. Son style devient de plus en plus impressionniste à mesure que les lieux où il peint deviennent de plus en plus pollués.

Albright fait remarquer que l’œuvre de Monet, réalisée plusieurs générations après Turner, pourrait certainement représenter une version amplifiée des tendances réelles de la pollution, car l’artiste français est connu pour avoir recherché le smog londonien pour ses peintures éthérées du Parlement de Londres et d’autres monuments. « Les sources artistiques et littéraires nous donnent des indices sur la perception sociale qui ne se trouvent pas dans de simples mesures. »

Peter Brimblecombe, spécialiste de l’environnement à l’université d’East Anglia et auteur de The Big Smoke, a fait remarquer que certaines mesures de la composition de l’air et des précipitations ont été effectuées à partir du milieu du XIXe siècle à Londres, mais que les peintres et les écrivains peuvent aider à combler les lacunes sporadiques des registres. « Les sources artistiques et littéraires nous donnent des indices sur la perception sociale que l’on ne retrouve pas dans les simples mesures », a déclaré M. Brimblecombe, qui n’a pas participé à la nouvelle étude.

Donald Olson, qui a gagné le surnom de « détective céleste » pour avoir enquêté sur des mystères artistiques à l’aide de données astronomiques, est d’accord. « Connaître les détails du lieu, de la date, de l’heure, de la météo et des conditions du ciel au moment où les artistes ont créé leurs œuvres d’art nous donne la possibilité de vivre une expérience imaginative », a déclaré M. Olson, astrophysicien à l’université d’État du Texas, qui n’a pas participé à cette nouvelle recherche. « La science rapproche le lecteur moderne du moment de la création ou de la personne qu’il admire. »

Mme Albright aimerait élargir le champ de ses recherches, en étudiant l’influence de la pollution sur l’art contemporain dans les grandes villes, telles que Pékin et Delhi. Elle a également déclaré qu’avec les progrès de la technologie d’analyse d’image, il serait possible d’estimer les niveaux de pollution dans les images et les vidéos, offrant des informations complémentaires pour les endroits où les données de surveillance directe de l’air ne sont pas disponibles.

Source EOS

Image d’en-tête : Le tableau de Claude Monet « Chambres du Parlement, lumière du soleil dans le brouillard » (1904). Claude Monet était fasciné par le smog de Londres au début du siècle, une atmosphère qui se reflète dans ses peintures des Chambres du Parlement à Londres (1904). Crédit : Musée d’Orsay

