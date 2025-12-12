Dominique Perrault – Monographie illustrée, avec la collaboration de Nina Léger, Eric de Chassey et Barry Bergdoll – Éditions Gallimard / Collection Albums beaux livres, 9 octobre 2025 – 440 pages – 2000 illustrations

Cette monographie de Dominique Perrault, architecte, urbaniste, artiste, membre de l’Institut et lauréat du Praemium Imperiale, s’impose comme un ouvrage de référence consacré à l’un des architectes français contemporains les plus influents. À travers un riche appareil iconographique et des textes analytiques exigeants, le livre retrace plus de trente ans de pratique architecturale, tout en donnant les clés conceptuelles nécessaires pour comprendre une œuvre à la fois cohérente, radicale et profondément inscrite dans les mutations du monde urbain. L’architecture et ses représentations foisonnent dans cet ouvrage où l’iconographie généreuse se parcourt comme un épais roman littéraire.

L’ouvrage met en lumière les principes fondateurs du travail de Dominique Perrault : la primauté du site, le rapport au sol, l’effacement apparent de l’architecture au profit du paysage, ainsi que l’usage récurrent de matériaux industriels — métal, verre, maille — qui confèrent à ses bâtiments une présence à la fois minimale et monumentale. Des projets emblématiques comme la Bibliothèque nationale de France, le vélodrome et la piscine olympique de Berlin, ou encore la Cour de justice de l’Union européenne à Luxembourg, sont analysés non comme des objets isolés, mais comme des réponses précises à des contextes géographiques, politiques et symboliques.

Il y est question d’un processus de pensée, d’une architecture ne cachant pas son attirance pour l’art contemporain, par le truchement de fictions : autant de pas de côté qui conduisent à quatre livres-chapitres dans l’ouvrage qui, comme des concepts raisonnés, établissent des attitudes et leurs conséquences en architecture.

Un architecte n’est pas un artiste dans le sens où il ne produit pas une oeuvre d’art pure. Chez l’architecte, la séparation n’existe pas au début du processus de conception. Elle s’opère au cours du processus de réalisation. Dans le processus de création, il a une attitude d’artiste et, ensuite, on passe à un travail d’art appliqué, c’est-à-dire qu’elle incarne un esemble qui n’est pas autonome conceptuellement, et sa grandeur, comme sa servitude, c’est d’être utile. Ce qui ne lui permet pas d’accéder à la dimension de l’art, pour lequel l’utilité n’est pas requise. » Dominique Perrault

Les quatre grands chapitres

Topographier : Nous irons de surfaces en profondeurs pour établir que le dessous de la terre, souvent dénié, constitue une ressource environnementale et urbaine pour la fabrique de la ville durable et la protection des paysages.

Cartographier : Nous irons de bâtiment en bâtiment, qui, souvent, participent à définir la silhouette-skyline des villes toujours solidaires d’un quartier déjà-là ou en devenir. Comme une chorégraphie, chacun adopte sa figure-posture pour entrer en résonnance de formes et de lieux.

Écrire : À l’image d’un tableau des éléments périodiques de Dmitri Mendeleïev, la grille urbaine s’applique et se déforme pour devenir, suivant les contextes, une mégalopole ou un fragment de la cité.

Réécrire : Toute reprise d’un déjà-là part du postulat de l’inachèvement de l’architecture. Le process reste toujours ouvert : l’objet architectural n’est pas fixé, non moins que son milieu urbain. Dans cette constellation de projets, de 2008 à 2028, le lecteur pourra se perdre avec délice et construire sa propre ville imaginaire, faite d’architectures construites ou non.

La force de cette monographie réside dans sa capacité à articuler pensée théorique et réalité construite. Les textes montrent comment Perrault s’inscrit dans une réflexion sur la métropole contemporaine, la densité, l’infrastructure et la verticalité, tout en remettant en question les formes traditionnelles de monumentalité. L’architecture n’est jamais ici un geste gratuit ou spectaculaire : elle est conçue comme une strate du territoire, un dispositif spatial qui organise les usages et les flux, souvent en dialogue étroit avec l’espace public.

Le livre rend parfaitement compte de la dimension internationale de l’œuvre de Dominique Perrault, soulignant sa capacité à travailler dans des contextes culturels très différents sans jamais renoncer à la rigueur de son approche. Cette monographie ne se contente pas de documenter une carrière : elle propose une lecture critique et intellectuelle d’une architecture exigeante, parfois déroutante, mais toujours profondément contemporaine. À ce titre, Dominique Perrault s’adresse autant aux architectes et étudiants qu’aux lecteurs désireux de comprendre comment l’architecture peut penser, aujourd’hui, le rapport entre espace, pouvoir et société.