Sous les toits des cathédrales — Charpentes et combles dans l’œil de huit photographes, ouvrage collectif sous la direction d’Isabelle Chave – Éditions du Patrimoine, 4 décembre 2025 – 304 pages et 8 feuillets d’encart – 250 illustrations

Le 15 avril 2019 se déclenchait l’incendie de Notre-Dame de Paris, mettant en lumière la vulnérabilité des cathédrales et, plus encore, de leurs charpentes pluriséculaires. À l’automne suivant, l’État initiait un vaste plan de mise en sécurité des 87 cathédrales lui appartenant, prévoyant notamment le cloisonnement ou le « recoupement » de leurs combles, ce compartimentage visant à limiter la propagation du feu en cas d’incendie.

Huit photographes de talent furent ainsi chargés d’immortaliser ces lieux avant qu’ils ne soient modifiés, renouant avec l’esprit de la Mission Héliographique du XIXᵉ siècle, révèlant un monde invisible au regard du public : celui des charpentes, des combles et des structures hautes, espaces techniques et symboliques à la fois, où se rencontrent l’ingéniosité des bâtisseurs médiévaux et la lente patine du temps. Les images, autant précises que sensibles, rendent compte de la diversité des solutions architecturales mises en œuvre au fil des siècles, mais aussi de la fragilité extrême de ces forêts de bois suspendues au-dessus des nefs.

L’ouvrage frappe par l’équilibre qu’il instaure entre rigueur documentaire et émotion esthétique. Les photographes ne se contentent pas d’enregistrer un état des lieux avant transformation : ils composent de véritables portraits de cathédrales, saisissant la beauté austère des charpentes, la lumière filtrant à travers les interstices, les marques laissées par les artisans et les restaurations successives. Chaque image devient ainsi un témoignage irremplaçable, à la fois archive pour l’avenir et hommage à un patrimoine souvent méconnu.

Enrichi de portfolios d’images parfois insolites, l’ouvrage s’organise en trois parties : la première présente le contexte de la commande photographique et ses différents acteurs, la seconde réunit plusieurs essais des meilleurs spécialistes et scientifiques des charpentes de cathédrale qui font état de la connaissance sur le sujet et qui, à l’aune du chantier de Notre-Dame de Paris, œuvrent à la manière de les conserver et de les restaurer ; enfin, un « florilège » décrit, pour chaque cathédrale photographiée, son histoire et celle des restaurations de sa charpente.

Le livre invite aussi à une réflexion plus large sur la conservation du patrimoine. En fixant sur le papier ces espaces appelés à être modifiés pour des raisons de sécurité, le livre interroge la tension entre protection, transformation et transmission. Il rappelle que le patrimoine n’est pas figé, mais vivant, soumis aux exigences de son époque. En ce sens, l’ouvrage constitue une mémoire visuelle précieuse et un acte de conscience collective, né dans l’urgence d’un drame, mais tourné vers la responsabilité de préserver, comprendre et transmettre ces chefs-d’œuvre architecturaux aux générations futures.

Isabelle Chave est archiviste paléographe, sous-directrice des monuments historiques et site patrimoniaux au ministère de la Culture

Photographies de Clément Guillaume, Thomas Jorion, Laurent Kruszyk, François Lauginie, Pascal Lemaître, Alexis Paoli, Xavier Spertini, Patrick Tourneboeuf.