Comment les acteurs de l’économie circulaire préfigurent-ils le futur des villes ?

Les déchets urbains s’accumulent, le lien social se distend, de nombreuses personnes font face à des difficultés d’insertion et le pouvoir d’achat est en berne pour une partie de la population. Or l’économie circulaire et le réemploi solidaire sont en capacité d’apporter des solutions innovantes, à l’image d’Ïkos, premier village de la seconde main à voir le jour en France, faisant de Bordeaux et de sa Métropole un territoire inspirant qui répond aux défis de son époque.

Alors que la pression sur les matières premières et les ressources naturelles n’a jamais été aussi forte pour produire toujours plus, nous continuons à surconsommer, gaspiller et jeter. À cette spirale écologiquement désastreuse, s’ajoutent les répercussions sociales d’un tel modèle. Nos déchets s’accumulent et leur gestion devient de plus en plus chère et complexe, le lien social se distend, de nombreuses personnes éloignées de l’emploi sont confrontées à des difficultés d’insertion professionnelle et le pouvoir d’achat est en berne pour une partie de la population.

En même temps, des initiatives d’économie circulaire se développent, ouvrant des voies prometteuses pour l’avenir. C’est notamment le fait des acteurs du réemploi solidaire qui conjuguent préservation de l’environnement, création d’emplois durables, solidarité et accès pour tous à une consommation plus responsable.

Ainsi, dans le nord de Bordeaux, ïkos, un espace unique en France, est en train de voir le jour. Premier village de la deuxième main ouvert à tous les publics et organisations solidaires de Bordeaux et de la Métropole, il a vocation à préfigurer le futur de nos territoires. Ambitieux et avant-gardiste, utile et surtout nécessaire, ïkos va s’étendre sur 15 000 m², créer plus de 300 emplois non délocalisables pour des personnes qui en ont le plus besoin et permettre la mutualisation des infrastructures des neuf organisations du réemploi solidaire qui vont animer le lieu. Habitants et professionnels pourront y déposer leurs objets.

Traitement de 12 000 tonnes de déchets par an

ïkos prévoit de traiter 12 000 tonnes par an, mais proposera aussi des ateliers de réparation, une recyclerie créative ainsi qu’une programmation événementielle riche autour de l’écologie et de l’économie circulaire. Sur le même lieu, ïkos va également ouvrir la plus grande galerie marchande en France de produits réparés et réutilisés. Ce commerce d’un genre nouveau vise à donner des lendemains aux objets (textiles, mobilier, livres, électroménager, décoration, articles de sport, jouets, etc.).

Le projet a germé en 2017. En 2022, une boutique de la seconde main est lancée en plein cœur de Bordeaux. Attractive, elle répond à l’envie de consommer plus sobrement et à l’intérêt croissant pour la réparation, le réemploi solidaire et l’économie circulaire. La boutique a rapidement trouvé sa place et rencontre un grand succès. Toutefois, l’heure est désormais au changement d’échelle.

Alors que la loi AGEC y incite, que les consciences n’ont jamais été aussi prêtes et que le modèle a fait ses preuves, le village ïkos apparaît comme une solution d’une nécessité absolue pour qu’ensemble, habitants, associations et entreprises transforment leur territoire et fassent de la Métropole bordelaise un territoire inspirant, à la pointe de l’innovation, qui répond aux défis de son époque.

Ïkos, premier village réemploi solidaire en France

En 2017, cinq structures de l’Économie Sociale et Solidaire (Le Relais Gironde, l’Atelier d’écosolidaire, Le Livre vert, Compagnons bâtisseurs Nouvelle-Aquitaine, et R3 Réseau de Réemploi) ont souhaité se réunir autour d’un projet commun : créer un lieu emblématique du réemploi et de la réparation. Mus par le besoin d’adapter leurs locaux aux réalités de leurs activités et de continuer leur développement en faveur de la solidarité, les membres du collectif ont très rapidement formalisé un cahier des charges pour la construction d’un village du réemploi solidaire.

Celui-ci incluait la relocalisation des activités de ces membres, la création d’une galerie marchande du réemploi, et des espaces dédiés à des activités de sensibilisation et de recherche & développement sur le réemploi et la réparation.

Tout de suite, le projet a intéressé le service Développement économique de Bordeaux Métropole avec lequel plusieurs scénarii ont été étudiés avant d’aboutir en février 2021 à un accord d’implantation sur un foncier de 2,5 hectares situé dans le nord de Bordeaux. Durant cette période, le projet a mûri, l’association ïkos a été créée et de nouveaux acteurs (Envie Gironde, la Recyclerie Sportive, Echange Nord Sud et Replay) ont rejoint l’aventure, portant à neuf le nombre de membres.

Après une première expérience de deux mois dans la galerie marchande du Centre commercial de Bordeaux Lac, ïkos exploite depuis mai 2022 une nouvelle boutique mutualisée de 500m² dans la Promenade Sainte Catherine, un des lieux les plus commerçants de Bordeaux. Ces expériences permettent de tester le concept de galerie marchande et de faire la démonstration d’une coopération entre acteurs réussie.

Depuis 50 ans, les Français ont, sauf en 1993, consommé un peu plus chaque année, si bien qu’aujourd’hui, le volume annuel de consommation par personne est trois fois plus élevé qu’en 1960 [1]. Or, dans la vie quotidienne, la plupart de nos activités et de nos habitudes de consommation produisent des impacts sur l’environnement : prélèvements de ressources naturelles, pollutions, émissions de gaz à effet de serre, production de déchets, etc.

Dans le troisième volume du 6ème rapport d’évaluation du GIEC, les experts écrivent, dans le chapitre 5 concernant les aspects sociaux, que les changements de comportements individuels ne suffiront pas à limiter le changement climatique à moins de reposer sur des changements culturels et structurels. Ils précisent également que les changements de choix de consommation soutenus par des changements structurels et par l’action publique permettent l’adoption de solutions bas carbone.

Depuis 1995, les 1% les plus fortunés ont accaparé près de 20 fois plus de richesses mondiales que les 50% les plus pauvres de l’humanité. La pandémie de Covid-19 n’a fait qu’accentuer les inégalités quand les dix hommes les plus riches du monde ont doublé leur fortune tandis que plus de 160 millions de personnes auraient basculé dans la pauvreté [2]. En sachant que les 10% les plus riches émettent autant de gaz à effets de serre que les 50% les plus pauvres de la planète [3].

De plus, les experts du GIEC indiquent que les conséquences du réchauffement climatique vont s’aggraver, en particulier pour les plus vulnérables. Le mouvement des gilets jaunes est né d’un sentiment profond d’injustice face à une mesure qui visait in fine à réduire nos émissions de CO2. Nous sommes donc invités à intégrer des critères d’équité dans les mesures à mettre en œuvre : réduire en priorité la surconsommation pour garantir un accès aux produits et services de base pour tous.

L’intérêt grandissant du grand public pour la seconde main

Dans un contexte de prise de conscience écologique et de transformation des modes de consommation, le marché mondial de l’occasion connaît une croissance de +22% en 2022 par rapport à l’année 2020 (soit une taille de marché de 105 milliards d’euros) [4]. La demande de produits d’occasion affiche une nette augmentation puisque d’après un sondage, plus de la moitié des Français (54%) a acheté au moins un produit d’occasion en 2022.

Les sites et les applications de vente et d’achat de biens d’occasion comme Leboncoin ou Vinted pour les vêtements sont le moyen le plus utilisé par les consommateurs (37%). Mais tout ne se passe pas sur internet puisque presque un quart des sondés déclarait privilégier les brocantes, vides greniers et friperies physiques.

La moitié des Français affirme se tourner vers les biens d’occasion parce que cela permet d’effectuer des économies, et presque la moitié des Français adopte ce comportement afin de faire un geste pour l’environnement. La troisième raison la plus fréquente est la possibilité de se procurer des produits que l’on ne pourrait pas trouver neufs [5].

La loi AGEC, un nouveau cadre législatif incitatif

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dite loi AGEC, promulguée le 10 février 2020, entend accélérer le changement de modèle de production et de consommation afin de limiter les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. Elle vise à transformer notre économie linéaire – produire, consommer, jeter – en une économie circulaire. Elle se décline en cinq grands axes : sortir du plastique jetable ; mieux informer les consommateurs ; lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire ; agir contre l’obsolescence programmée ; mieux produire. En matière de lutte contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire, une des premières mesures a consisté en l’interdiction d’éliminer des invendus non-alimentaires. La mesure est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 pour les produits couverts par un régime REP (responsabilité élargie du producteur) et entrera en vigueur au plus tard le 31 décembre 2023 pour les autres produits.

Une autre mesure phare est la création de fonds dédiés au financement du réemploi et de la réutilisation. Ils sont destinés aux structures œuvrant sur ces sujets comme les recycleries, les ressourceries et autres structures de l’économie solidaire. Certaines entreprises peuvent en bénéficier sous conditions. Les filières produisant des produits électriques et électroniques, des meubles ou des articles de bricolage et de jardinage (produits pouvant être facilement réutilisables) doivent y contribuer à hauteur de 5 % de leur écocontribution.

Pour encourager à mieux produire, de nouvelles filières pollueurs-payeurs sont créées par la loi. Objectif : que les producteurs, importateurs et distributeurs de ces nouveaux produits financent leur fin de vie. Six nouvelles filières ont d’ores et déjà été créées parmi lesquelles les jouets ; les articles de sport et de loisirs ; les articles de bricolage et de jardin ; les produits ou matériaux de construction du bâtiment. Cinq autres filières seront créées prochainement.

ïkos, une réponse conjuguant écologie, emplois durables, solidarité et consommation responsable pour tous

C’est dans ce contexte qu’ïkos poursuit quatre objectifs :

Développer des filières et des infrastructures de collecte et de réemploi locales et solidaires en donnant une priorité au réemploi plutôt qu’au recyclage, moins vertueux.

Le collectif traite actuellement plus de 8 000 tonnes d’objets délaissés chaque année, dont plus de 30% sont réemployés et le reste recyclé. Dans son nouveau Plan Stratégique Déchets 2026, Bordeaux Métropole ambitionne 5% de réemploi d’ici 2030, ce qui représente plus de 21 000 tonnes chaque année. Le village ïkos permettrait de remplir près de 20% de cet objectif.

Participer à l’inclusion sociale de tous les publics en créant des activités et en les réservant en priorité à des publics en situation d’exclusion socio-professionnelle. Le collectif représente aujourd’hui plus de 220 emplois dont plus de la moitié sont en insertion. Le village du réemploi verra le jour à proximité d’un Quartier Prioritaire de la Ville (QPV) dont le taux de pauvreté était de 36% en 2018, alors qu’il était de 14% à l’échelle de la métropole. Il permettra la création de 100 nouveaux emplois, dont au moins 40 en insertion, là où le QPV affiche un nombre de demandeurs d’emplois de catégories ABC (tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi) au 1er trimestre 2021 de 209, dont 36% sont bénéficiaires du RSA.

Proposer une offre commerciale globale et attractive d’objets de seconde main en réunissant les acteurs du réemploi solidaire dans une galerie marchande. Au sein de la galerie marchande, les consom’acteurs trouveront une offre complète d’objets de deuxième main à bas coût pour s’équiper au quotidien, pour faire plaisir et se faire plaisir. En simplifiant l’accessibilité à cette offre, ïkos se pose en véritable alternative de consommation responsable en circuit court.

Accompagner les changements de comportements en organisant des actions d’information, de sensibilisation et de formation sur l’impact de la grande consommation, et en participant à des actions de recherche & développement visant à faciliter la transition par l’expérimentation de nouveaux usages. Des acteurs marchands ont compris que le réemploi constituait un segment commercial d’avenir pour trois raisons : la raréfaction et le renchérissement du coût des matières premières ; les préoccupations environnementales des consommateurs ; et le prix à la vente beaucoup plus attractifs que le neuf.

Ainsi plusieurs entreprises comme BackMarket ou Recommerce ont développé des offres de matériel téléphonique et électronique reconditionnés. Des distributeurs comme Décathlon commencent à proposer des produits réutilisés et à réfléchir sur des usages circulaires des emballages.

Même si ces démarches relèvent de l’économie circulaire, les acteurs du réemploi solidaire s’en distinguent car ils mettent au cœur de leur modèle la réinsertion de personnes éloignées de l’emploi, la cohérence écologique sur toute la chaîne et l’attention portée aux conditions de travail des employé.es chargé.es de la collecte, du tri, de la réparation, de la réutilisation et de la vente. Autrement dit, ce n’est pas parce qu’un téléphone portable est vendu reconditionné qu’il a été remis à neuf dans des conditions sociales et environnementales respectueuses des droits humains et de la nature.

Le lancement de la première boutique ïkos au cœur de Bordeaux

Depuis mai 2022, ïkos exploite une boutique au sein du centre commercial Promenade Sainte Catherine. L’objectif de cette boutique est de démocratiser le réemploi solidaire en le rendant plus accessible. L’accessibilité se décline sur plusieurs niveaux : une large gamme d’objets pour s’équiper en un même lieu : mode, culture, maison, sport, jeunesse, etc. ; une politique de prix solidaire ; une localisation en plein cœur de Bordeaux et d’un haut lieu de la grande consommation qui permet de toucher un public ne fréquentant a priori pas les lieux de réemploi solidaire (friperies, recycleries, etc. et une visibilité plus grande, par la coopération, des acteurs du réemploi solidaire. Depuis son ouverture, la boutique a accueilli plus de 100 000 visiteurs, et plus de 100 000 objets ont ainsi pu trouver une nouvelle vie.

La boutique de 500m² actuellement ouverte par ïkos dans le centre-ville commercial de Bordeaux est une réussite économique et une formidable vitrine pour le réemploi dans un quartier dédié à la consommation. Ce lieu permet aussi de sensibiliser les consommateurs à un autre rapport aux objets, à leur utilisation, leur gaspillage et leur fin de vie. Néanmoins, pour passer à l’échelle et démontrer que le réemploi solidaire peut devenir une autre manière d’envisager le futur de la consommation et des villes, il est nécessaire de créer un espace spécifique, immense, autrement dit un village consacré à l’économie solidaire, à la réparation et à la réutilisation de nombreux types de produits : livres, jouets, articles de sport, vêtements, mobilier, électroménager, électronique, alimentation, etc.

C’est là tout l’objectif du Village ïkos qui dispose déjà d’un terrain de 2,5 hectares dans le nord de Bordeaux, à côté de la Jallère. Les particuliers et les entreprises pourront y déposer leurs objets, des ateliers de réparation, et des événements y seront organisés et les particuliers pourront acheter dans la galerie marchande des milliers de produits réparés et réutilisés, de l’utile mais aussi des pépites à offrir ou à s’offrir.

Du fait de son caractère unique et innovant et de ses impacts positifs en termes de réduction des déchets, de création d’emplois et de contribution à une consommation plus responsable, ïkos a reçu des soutiens politiques et financiers de nombreuses institutions, collectivités territoriales, entreprises et fondations [6]. Mais l’entreprise a encore besoin de partenaires publics et privés pour concrétiser pleinement ce projet sobre en biens et riche en liens.

Un colloque national pour inciter d’autres collectivités

En partenariat avec Bordeaux Métropole, ïkos convie les acteurs de l’économie circulaire et de la ville durable à réfléchir sur le rôle du réemploi solidaire dans le futur des villes, pour un colloque national le 10 mai 2023, 9h-17h, sur le thème « Comment les acteurs de l’économie circulaire préfigurent-ils le futur des villes ? » dans l’Hémicycle de l’hôtel de Bordeaux Métropole.

L’enjeu de ce colloque est de montrer aux différentes parties prenantes de l’économie circulaire que le Village ïkos du réemploi peut être un modèle pour d’autres villes et métropoles. Réunir l’ensemble des financements nécessaires pour que ce Village voit le jour, est la meilleure manière de montrer qu’un tel projet est faisable, utile et reproductible ailleurs.

L’objectif est de montrer que les externalités positives produites par ïkos (diminution des coûts cachés pour l’État et les collectivités locales de la pollution de l’air, de la pollution des sols et des nappes phréatiques, du changement climatique, du chômage, etc.) justifient un engagement financier des acteurs publics, économiques et philanthropiques.

Programme et inscription au colloque

