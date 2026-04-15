La panique démographique – Une réponse féministe, d’Anne-Cécile Mailfert – Editions Les petits matins, 16 avril 2026 – 136 pages

La “panique démographique” : réalité ou construction idéologique ?

La baisse de la natalité dans les sociétés occidentales est aujourd’hui un phénomène avéré, documenté par l’ensemble des grandes institutions démographiques. En France, le taux de fécondité est tombé autour de 1,6 enfant par femme, loin du seuil de renouvellement des générations fixé à 2,1, tandis que le nombre de naissances a chuté de plus de 20 % depuis 2010. Cette tendance s’observe dans la quasi-totalité de l’Europe, où la fécondité se situe désormais autour de 1,4 à 1,5 enfant par femme. À cela s’ajoute un vieillissement accéléré de la population, qui alimente les inquiétudes sur l’avenir des systèmes sociaux et économiques. Cette réalité statistique, établie notamment par l’INSEE et l’INED, constitue le socle d’un débat public de plus en plus tendu, où la question démographique est souvent présentée comme une urgence majeure.

C’est précisément dans ce contexte que s’inscrit La panique démographique dans lequel Anne-Cécile Mailfert propose une lecture critique de ces discours alarmistes. Alors que de nombreux responsables politiques et médiatiques évoquent une « crise démographique » menaçant l’avenir des sociétés occidentales, l’autrice soutient au contraire que cette inquiétude relève largement d’une construction idéologique. Dès lors, il convient de se demander si la situation actuelle correspond réellement à une crise démographique ou si elle constitue une interprétation alarmiste d’évolutions sociales profondes.

L’argument central de l’ouvrage repose sur la remise en cause du caractère catastrophique de la baisse de la natalité. Il est indéniable que les indicateurs démographiques témoignent d’un recul des naissances. En France, celles-ci sont passées à environ 663 000 en 2024, soit une diminution de plus de 20 % par rapport à 2010. Le taux de fécondité s’établit désormais autour de 1,6 enfant par femme, en dessous du seuil de renouvellement des générations fixé à 2,1. Cette tendance ne se limite pas à la France, mais concerne l’ensemble de l’Europe. Ces données confirment une transformation profonde des dynamiques démographiques.

Cependant, Mailfert conteste l’interprétation qui en est faite. Selon elle, parler de « crise » suppose une lecture dramatique et orientée de ces chiffres. En effet, malgré la baisse de la natalité, la population française continue d’augmenter, notamment grâce au solde migratoire, atteignant environ 68,6 millions d’habitants en 2025. De plus, la France demeure l’un des pays européens où la fécondité reste relativement élevée. Ainsi, les données ne traduisent pas un effondrement démographique, mais plutôt une évolution progressive et multifactorielle. L’autrice insiste sur le fait que la notion de « crise » relève davantage d’un récit politique que d’un constat scientifique objectif.

L’un des apports majeurs du livre consiste à renverser la causalité habituellement admise. Là où le discours dominant cherche à expliquer pourquoi les femmes font moins d’enfants, Mailfert propose d’interroger les conditions sociales qui rendent la parentalité plus difficile. Elle met en avant plusieurs facteurs déterminants : la précarité économique, l’instabilité professionnelle, la dégradation des services publics, mais aussi les inégalités persistantes entre les femmes et les hommes. À cela s’ajoutent des préoccupations contemporaines, telles que les inquiétudes environnementales ou le manque de perspectives à long terme. Dans ce contexte, la baisse de la natalité apparaît non pas comme une anomalie, mais comme une réponse rationnelle à des contraintes structurelles. L’autrice évoque même l’idée d’une « grève des ventres », suggérant que les choix reproductifs traduisent une forme d’adaptation collective aux conditions de vie.

Par ailleurs, l’ouvrage analyse la dimension politique des discours démographiques. La « panique démographique » désigne, selon Mailfert, un ensemble de récits alarmistes qui réapparaissent régulièrement dans l’histoire, souvent dans des contextes marqués par des tensions identitaires ou des replis conservateurs. Ces discours tendent à associer la baisse de la natalité à un déclin national ou civilisationnel, et à désigner implicitement les femmes comme responsables de cette situation. L’autrice souligne ainsi le caractère genré de ces inquiétudes, qui participent à une forme de contrôle social des corps et des choix reproductifs.

Toutefois, cette analyse critique peut elle-même être discutée. Si le livre a le mérite de déconstruire les exagérations et les instrumentalisations politiques, il tend parfois à minimiser certains enjeux bien réels. Le vieillissement de la population, par exemple, constitue un défi majeur pour les systèmes de protection sociale, notamment en ce qui concerne le financement des retraites et de la dépendance. En France, le solde naturel est désormais proche de l’équilibre, et plusieurs pays européens connaissent déjà une diminution de leur population. Ces évolutions posent des questions économiques et sociales qui ne peuvent être entièrement écartées.

La panique démographique propose une relecture stimulante des transformations démographiques contemporaines. L’ouvrage invite à dépasser les visions simplistes et catastrophistes pour adopter une approche plus nuancée, attentive aux déterminants sociaux et politiques des comportements reproductifs. S’il existe indéniablement une baisse de la natalité, celle-ci ne saurait être interprétée de manière univoque comme une crise. Elle reflète avant tout les mutations profondes des sociétés contemporaines et appelle moins des réponses alarmistes que des politiques visant à améliorer les conditions de vie et à garantir une véritable liberté de choix en matière de parentalité.

Anne-Cécile Mailfert est militante féministe et écrivaine française, présidente fondatrice de la Fondation des femmes. Elle a été porte-parole puis présidente d’Osez le féminisme !