L’appart du futur – Une aventure low-tech dans la biosphère urbaine, de Corentin de Chatelperron – Coédition Éditions Actes sud et Arte éditions, 15 octobre 2025 – 192 pages

Une douche champignonnière, un bar à herbes aromatiques cultivées en bioponie, un broyeur mécanique pour les déchets… Bienvenue dans l’appartement du futur — un lieu où la science-fiction rencontre le compost, et où chaque recoin de 28 m² semble avoir été imaginé par un ingénieur-poète un peu bricoleur. Il explique : Quand vous vous réveillez le matin, « vous avez sans doute pris une douche, enfilé vos vêtements, mangé une tartine de pain. Cela vous a paru la chose la plus simple du monde, pourtant chacune de ces opérations est le fruit d’une histoire extraordinaire qui a impliqué des millions de personnes, utilisé des ressources éparpillées un peu partout sur la planète et qui entraînera des conséquences sur votre santé, votre humeur, votre portefeuille et sur la vie de votre descendance. L’eau de votre douche a été puisée dans une rivière, est passée par des filtres, a été traitée par des produits chimiques, a transité par des kilomètres de tuyaux, avant d’arriver dans votre ballon d’eau chaude, où elle a été chauffée par une résistance électrique alimentée par une centrale nucléaire…, […] Les vêtements que vous avez enfilés sont pour partie issus de puits de pétrole, et pour une autre, de champs de coton, avant de passer par une série d’usines de différents pays pour finalement être emballés et envoyés par porte-conteneur puis par camion dans votre magasin. Votre tartine a, elle aussi, une histoire extraordinaire […] Vous avez donc malgré vous (et alors que vous aviez encore les paupières encore un peu collées) orchestré un extraordinaire ballet d’humains et de matières afin d’extraire, transporter, transformer, assembler des centaines de ressources issues du fond des mers, de l’air et du sol. Une véritable prouesse de l’humanité pour que vous puissiez, de manière simple et mécanique, exécuter le trois premières opérations de votre journée : vous laver, vous vêtir et manger. » (Avant-propos p. 5/6)

Et c’est précisément cette prise de conscience — celle de l’extraordinaire complexité cachée derrière nos gestes les plus ordinaires — qui conduit Corentin de Chatelperron à imaginer l’appartement du futur, un lieu d’expérimentation où l’on tente de réinventer ces gestes du quotidien de manière plus sobre, locale et ingénieuse.

Chercheur, navigateur, aventurier, Corentin de Chatelperron a découvert dans plus d’une vingtaine de pays des innovations low-tech à travers le monde. Alors, en banlieue parisienne, il a transformé avec Caroline Pultz un studio en véritable laboratoire expérimental, où la cafetière côtoie les algues et où la salle de bain produit des champignons. Objectif : inventer un mode de vie plus résilient, sain, durable… et, mine de rien, franchement enthousiasmant !

Du rêve d’aventure à l’expérimentation quotidienne

Dans L’appart du futur, Corentin de Chatelperron poursuit une démarche initiée depuis plusieurs années : celle de la low-tech, c’est-à-dire l’innovation utile, accessible, économe en ressources et respectueuse de l’environnement. Après avoir sillonné le monde sur le Nomade des mers, son catamaran-laboratoire dédié à la découverte d’inventions écologiques simples, il ramène cette philosophie à terre, au cœur de la vie urbaine.

Ce livre raconte comment il a décidé de vivre selon les principes qu’il défend en transformant un petit appartement de banlieue parisienne en un espace d’expérimentation écologique et sociale.

Une écologie du quotidien, concrète et joyeuse

L’intérêt majeur de L’appart du futur réside dans sa démonstration par l’exemple. Plutôt que de prôner une écologie culpabilisante ou abstraite, Chatelperron et Pultz expérimentent, bricolent, testent et ajustent. Chaque innovation présentée — de la toilette sèche urbaine à la culture de champignons dans la salle de bain, en passant par la bioponie de cuisine — devient un prétexte à questionner nos habitudes et à imaginer d’autres manières de vivre.

L’auteur nous invite à découvrir un écosystème domestique circulaire, où rien ne se perd : les déchets deviennent des ressources, l’eau est réutilisée, la production alimentaire se rapproche du lieu de consommation. Ce faisant, il propose une alternative crédible à la surconsommation et à la dépendance énergétique.

La philosophie low-tech : sobriété, autonomie et créativité

Corentin de Chatelperron s’inscrit dans la lignée des penseurs de la sobriété heureuse, tels que Pierre Rabhi ou Philippe Bihouix, tout en adoptant une posture résolument expérimentale et scientifique. La low-tech n’est pas, chez lui, un retour en arrière ni un rejet de la modernité : elle est une recherche d’intelligence dans la simplicité, une technologie à hauteur d’humain.

Le projet de l’« appart du futur » devient ainsi une utopie réaliste, un lieu de recherche appliquée qui démontre que vivre autrement est possible sans sacrifier le confort ni la créativité. Cette approche incarne une écologie positive et joyeuse, fondée sur l’inventivité, la coopération et l’autonomie.

Une écriture inspirante et accessible

Le livre se lit comme un journal d’expériences, entre récit d’aventure, carnet scientifique et manifeste écologique ; manuel ambitieux et généreux à la fois. L’auteur y partage ses découvertes avec un ton simple, souvent humoristique, qui rend la démarche à la fois captivante et accessible. Les illustrations, photographies et schémas techniques renforcent la dimension concrète du propos et permettent au lecteur d’envisager la reproduction de certaines expérimentations chez lui. Lire ses encouragements réalistes, mais aussi ses questionnements gonflés d’humilité permettra à chacun de se projeter dans son appartement du futur.

Au-delà de la technique, l’auteur interroge notre rapport au confort, à la consommation et à la dépendance technologique. Il montre que l’innovation ne consiste pas forcément à inventer toujours plus, mais à mieux utiliser ce que nous avons déjà, en reconnectant la science, le bon sens et la nature.

Un futur bricolé, mais plein d’espoir

L’appart du futur n’est pas un simple projet de bricoleurs écolos : c’est une vision joyeusement révolutionnaire du quotidien. Dans ce petit espace, chaque objet raconte une histoire, chaque expérience est un pas vers l’autonomie — et chaque fuite d’eau devient une opportunité d’innovation.

Avec humour et optimisme, Chatelperron prouve qu’on peut sauver la planète sans forcément déménager dans une cabane ni renoncer à sa cafetière. L’appartement du futur, c’est peut-être le nôtre, à condition d’y ajouter un peu d’imagination, de débrouillardise et de bonne volonté. Le livre est une invitation à bricoler le futur : un futur qui sent un peu le compost, certes, mais aussi la créativité, la liberté et l’espoir.

Ingénieur, Corentin de Chatelperron, quarantenaire, a parcouru le monde, récoltant au fil de ses rencontres des technologies innovantes low-tech. Depuis 2024, avec la “Biosphere expérience”, il teste un nouveau mode de vie urbain. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, de films et de séries (L’Expérience biosphère : 120 jours dans le désert, Arte, 2023). Il réside en Bretagne, mais part souvent à l’étranger. www.biosphere-experience.org