Déjà inscrit ou abonné ?
Je me connecte

Connexion

L’inscription à UP’ est totalement gratuite

  • Elle vous permet d’entrer dans le cercle des lecteurs de UP’
  • De lire trois articles gratuitement pour découvrir UP'
  • De recevoir nos newsletters

L’inscription est sans aucun engagement de votre part11

Plus tard

JE M'INSCRIS

rejoignez gratuitement le cercle des lecteurs de UP’

Connexion

Pour bénéficier d’une lecture illimitée de UP’

Pour soutenir le journalisme indépendant

Choisissez votre formule d’abonnement

ANNUEL

illimité - 2 mois gratuits
1.90 équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-
Best seller

MENSUEL

Simple et pratique
2.50 équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-

PAR SEMAINE

sans engagement
2.90 équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-

Plus d’infos

Pour bénéficier d’une lecture illimitée de UP’

Pour soutenir le journalisme indépendant

Choisissez votre formule d’abonnement

ANNUEL

illimité - 2 mois gratuits
1.90 $ équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-
Best seller

MENSUEL

Simple et pratique
2.50 $ équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-

PAR SEMAINE

sans engagement
2.90 $ équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-

Plus d’infos

JE M'ABONNE

Il vous reste 2 articles gratuits

abonnez-vous pour profiter de UP’ sans limite

Inscrit ou abonné?
CONNEXION

L’inscription à UP’ est totalement gratuite

  • Elle vous permet d’entrer dans le cercle des lecteurs de UP’
  • De lire trois articles gratuitement pour découvrir UP'
  • De recevoir nos newsletters

L’inscription est sans aucun engagement de votre part11

Plus tard

JE M'INSCRIS

Le regard perdu – à l’origine de l’art pariétal animal

Le regard perdu – à l’origine de l’art pariétal animal, de Baptiste Morizot –  Préface de Boris Valentin – Éditions Actes sud, 8 octobre 2025 – 272 pages

Pourquoi les humains de la préhistoire ont-ils peint des animaux, dans des grottes, de cette manière-là, et dans ces milieux-là, au cœur du dernier âge glaciaire européen ? C’est l’une des questions qui taraudent la communauté des préhistoriens depuis bien longtemps et qui suscitent les hypothèses les plus variées. Baptiste Morizot propose un voyage intellectuel ambitieux et poétique, mêlant philosophie du vivant, travail de terrain et méditation sur les formes premières du regard humain, pour tenter de raviver une « vision » oubliée — celle que nos ancêtres chassaient dans leurs gestes de peinture pariétale — et interroger notre rapport au vivant aujourd’hui.

Morizot, philosophe, mais aussi pisteur d’animaux sauvages, s’appuie sur cette double posture — penseur et praticien — pour insister sur ce qu’il nomme le « regard-jizz » : cette expérience visuelle synthétique que les naturalistes contemporains connaissent, par laquelle on “saisit” l’allure, le style, l’esprit d’un animal en une fraction de seconde, à travers ses attitudes, ses formes, ses mouvements, et non par une vision analytique fragmentée.
Ce regard, perdu dans notre modernité, est recréé ici comme une modalité de présence, un art de l’attention inscrite dans la relation, et non dans l’appropriation ou la représentation classique.

Morizot creuse la question : que signifiait “peindre” pour les chasseurs du Paléolithique, dans des grottes à l’écart, en des temps où l’animal n’était pas objet, mais interlocuteur ? Il affranchit le peintre primitif du mythe de l’“artiste solitaire” en montrant que l’acte de peindre ne venait pas d’une intériorité transcendante, mais d’une immersion dans un monde partagé, d’une écoute profonde du vivant, d’un geste qui naît de la relation.
Il entrelace les sources — les découvertes archéologiques, les interprétations des préhistoriens, la phénoménologie du regard, les récits de pisteurs qui perçoivent l’animal comme présence troublante — pour réinventer une généalogie de l’art moins centrée sur le sujet que sur le lien.

L’ouvrage nous force à repenser ce qu’est la créativité : non pas comme reproduction d’idées intérieures, mais comme traduction attentive d’un “style d’apparaître” du monde, dans une écoute éthique. En cela, Le regard perdu dessine une voie pour réhabituer nos sens — retrouver une capacité à “rencontrer” le non-humain, à laisser émerger des arts de l’attention dans nos relations quotidiennes.

Si le livre séduit par son ampleur et son souffle, il met aussi au défi : en redonnant à voir le monde comme relié, il nous engage à transformer notre regard contemporain — à accepter d’être troublé, déplacé, remis en question par ce que nous croyions pouvoir maîtriser. Que veut dire créer lorsque les formes ne sont pas dans l’esprit du créateur, mais dans la relation écologique quotidienne qu’il habite ? Au croisement de l’investigation préhistorique, de l’histoire de l’art et de la philosophie du vivant, Baptiste Morizot enquête sur les arts de l’attention de notre espèce. Dans sa prose superbe et son style argumentatif rigoureux et humble, l’auteur nous offre de multiples références de diverses disciplines. Il pointe un peu plus encore la crise de la sensibilité au vivant dans laquelle nous nous enfonçons jour après jour.

Baptiste Morizot est écrivain et maître de conférence en philosophie à l’université d’Aix-Marseille. Ses travaux, consacrés aux relations entre l’humain et le vivant s’appuient sur des pratiques de terrain, notamment de pistage de la faune sauvage. Il a écrit Les Diplomates. Cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant (2016). Figure de proue de la nouvelle philosophie du vivant, Baptiste Morizot a déjà publié trois ouvrages chez Actes Sud dans la collection « Mondes sauvages », Sur la piste animale, 2018 ; Manières d’être vivant (2020) et avec Suzanne Husky, Rendre l’eau à la terre. Alliance avec le peuple castor face au désert qui vient.

Boris Valentin est professeur en archéologie préhistorique.

Partagez cet article !
BlueskyLinkedInWhatsApp
S’abonner
Notifier de

0 Commentaires
Les plus anciens
Les plus récents Le plus de votes
Inline Feedbacks
View all comments
Default thumbnail
Article précédent

Conversations avec les choses muettes

Derniers articles de Art et culture

Default thumbnail

L’Art des Ghostnets

L’Art des Ghostnets – Approche anthropologique et esthétique des filets-fantômes, de Géraldine

Generic selectors
Correspondance exacte
Recherche dans le titre
Recherche dans le contenu
Post Type Selectors

REJOIGNEZ

LE CERCLE DE CEUX QUI VEULENT COMPRENDRE NOTRE EPOQUE DE TRANSITION, REGARDER LE MONDE AVEC LES YEUX OUVERTS. ET AGIR.
logo-UP-menu150

Déjà inscrit ? Je me connecte

Inscrivez-vous et lisez trois articles gratuitement. Recevez aussi notre newsletter pour être informé des dernières infos publiées.

→ Inscrivez-vous gratuitement pour poursuivre votre lecture.

REJOIGNEZ

LE CERCLE DE CEUX QUI VEULENT COMPRENDRE NOTRE EPOQUE DE TRANSITION, REGARDER LE MONDE AVEC LES YEUX OUVERTS ET AGIR

Vous avez bénéficié de 3 articles gratuits pour découvrir UP’.

Profitez d'un accès illimité à nos contenus !

A partir de 1.70 € par semaine seulement.
Je choisis ma formule d'abonnement

Profitez d'un accès illimité à nos contenus !

A partir de $1.99 par semaine seulement.
Je choisis ma formule d'abonnement

Déjà inscrit ou abonné ? Je me connecte à mon compte