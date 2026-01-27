L’exclusion culturelle – Manifeste pour une riposte populaire, de Victorien Bornéat – Editions de la Fondation Jean Jaurès / Editions du Faubourg, 23 janvier 2026 – 144 pages

Le monde de la culture traverse une crise inédite. Les coupes budgétaires se multiplient, accompagnées de discours hostiles envers les artistes. Plus préoccupant encore : ces attaques semblent rencontrer un soutien croissant au sein de l’opinion. Dans ce manifeste, Victorien Bornéat porte un regard lucide sur soixante ans de démocratisation culturelle qui ont laissé les classes populaires au bord du chemin. Pour sortir de l’impasse, il bouscule l’héritage d’André Malraux et de Jack Lang et formule une série de propositions concrètes à même d’inclure, enfin, toutes les générations et toutes les classes sociales.

L’auteur pose d’emblée un constat fort : si la culture occupe traditionnellement une place centrale dans l’imaginaire républicain français — pensée comme un vecteur de liberté, d’émancipation et de lien social — elle est aujourd’hui en crise profonde. Aux coupes budgétaires et aux discours hostiles envers les artistes s’ajoute un phénomène plus pernicieux : la désaffection des classes populaires vis-à-vis des institutions culturelles et des politiques qui se réclament encore de la « démocratisation culturelle ». Ce double mouvement, selon l’auteur, dessine une forme d’exclusion culturelle qui n’est pas accidentelle, mais structurelle.

Bornéat ne se contente pas de décrire un paysage en souffrance : il en retrace les racines historiques. En examinant plus de soixante ans de politiques publiques, il montre comment les idéaux portés par André Malraux ou Jack Lang — ceux d’une culture pour tous — se sont progressivement essoufflés, incapables d’endiguer les inégalités sociales d’accès à la culture. Dans ce cadre, la « démocratisation » s’est réduite à une segmentation des publics, où les classes favorisées occupent les espaces culturels dominants, tandis que d’autres, pourtant nombreux, restent en marge.

Une redéfinition du populaire

Le cœur du manifeste réside dans la proposition d’un « nouveau populaire ». Bornéat appelle à dépasser l’opposition traditionnelle entre culture savante et culture populaire : non pas pour sacrifier l’exigence au profit du divertissement, mais pour concevoir une culture qui soit située socialement, géographiquement et expérientiellement — autrement dit, une culture qui parle aux gens là où ils vivent et là où ils se reconnaissent.

Cet « espace artistique et culturel » réinventé ne se contente pas de s’ouvrir à des pratiques variées ; il remet en question la manière dont les politiques culturelles ont été pensées jusqu’à présent. L’enjeu est de reconnecter la création ou la diffusion artistique avec les réalités sociales de ses publics, et non pas simplement de les inviter à consommer de la culture dans une logique descendante.

Repenser les décisions culturelles

Pour Bornéat, la culture ne peut être réellement démocratique que si les décisions culturelles sont recentrées sur les intérêts de la population, plutôt que sur des logiques politiques, économiques ou élitistes. Cela implique plusieurs ruptures :

Décorréler les orientations culturelles des jeux de pouvoir pour que l’accès à la culture ne soit pas conditionné par des appartenances ou des réseaux.

Favoriser des formes d’action culturelle qui soient imbriquées dans les réseaux de sociabilité locaux, capables de répondre aux besoins et aux aspirations des différents territoires.

Promouvoir un engagement politique et social en faveur de la culture populaire, non pas comme un palliatif aux crises sociales, mais comme un levier de cohésion démocratique.

L’auteur voit dans cette refondation non seulement une réponse à la crise du monde culturel, mais aussi une chance de renouer avec l’idée d’une culture vécue collectivement, porteuse de sens pour l’ensemble de la société.

Entre manifeste et action

Ce qui distingue L’exclusion culturelle d’un simple essai critique, c’est son ambition programmatique : il ne se contente pas de dénoncer la fracture culturelle, mais esquisse une riposte populaire. Bornéat souhaite que la culture ne soit plus un domaine réservé à une élite ou à des institutions éloignées des préoccupations quotidiennes ; il appelle à une implication active des citoyens, des artistes et des décideurs pour refonder un projet culturel qui soit au service du plus grand nombre.

L’ouvrage est ainsi conçu comme un manifeste — court, percutant et praticable — qui invite à une réappropriation collective de la culture, passant par une redéfinition des politiques publiques mais aussi par une transformation des imaginaires autour de ce qu’est une culture « pour tous ».

L’exclusion culturelle est un texte stimulant qui combine analyse historique, critique sociale et propositions politiques. Il met en lumière une dimension souvent négligée des inégalités contemporaines : celle de l’accès à la culture non seulement comme droit, mais comme élément constitutif de la démocratie et de la cohésion sociale. Son manifeste est à la fois une alerte et un appel à l’action pour réinventer les politiques culturelles françaises, en plaçant les aspirations populaires au centre du débat.

Né en 1990 près d’Oyonnax (Ain), Victorien Bornéat est conseiller culture en cabinet au sein d’une grande collectivité territoriale.