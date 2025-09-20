L’éducation à l’épreuve de l’intelligence artificielle – Pédagogies en pratique, sous la direction d’Ambroise Baillifard et Henrietta Carbonet – Éditions épistémé, août 2025 – 304 pages

Comment enseigner à l’ère de ChatGPT ? Que devient l’apprentissage quand des machines peuvent écrire, résumer et corriger ? Comment évaluer ? Car le fulgurant essor de l’intelligence artificielle générative (IAg) bouleverse nos repères, y compris en éducation. Cet ouvrage se donne pour objet d’examiner comment l’intelligence artificielle (IA) transforme concrètement l’enseignement supérieur — les pratiques pédagogiques, les institutions, les usages des étudiant·e·s et des enseignant·e·s. Les contributions mêlent recherche empirique (études de cas suisses notamment), analyses critiques, retours d’expérience et réflexions éthiques.

L’ouvrage vise un double objectif : saisir les usages émergents de l’IA en éducation, mais aussi interroger ce que ces transformations impliquent — en termes de valeurs, de compétences, de pédagogie, et d’organisation institutionnelle. Il explore les usages émergents de l’IA dans l’enseignement supérieur : génération automatique d’examens, soutien personnalisé à l’apprentissage, dispositifs pédagogiques repensés… À travers des études de cas et des expérimentations menées sur le terrain, il propose une lecture lucide, étayée et nuancée – loin des discours alarmistes ou techno-enthousiastes. Les auteurs analysent les impacts concrets sur les étudiants, les enseignants et les institutions. Quelles sont les pratiques qui se transforment et les résistances qui émergent ? Quelles régulations mettre en place ?

Il s’agit d’un ouvrage d’importance pour quiconque s’intéresse à la transformation pédagogique en cours. Il ne se contente pas de célébrer ou de dénoncer l’IA, mais contribue à une pensée critique et informée sur ce que représente son entrée dans l’enseignement supérieur. Si certains des défis restent à approfondir (inégalités, gouvernance, prospective radicale), l’ouvrage offre déjà des bases solides — empiricismes, diversité des contributions, sens éthique — pour accompagner les acteurs de l’éducation dans un moment charnière.

Destiné aux enseignants, chercheurs, responsables pédagogiques et décideurs académiques, cet ouvrage offre des repères pour comprendre et accompagner l’intégration raisonnée de l’IA dans l’univers éducatif.

Ambroise Baillifard coordonne le développement d’une plateforme d’apprentissage adaptatif (Kaïros) à UniDistance Suisse. Ses recherches explorent les dynamiques de l’attention et de l’ennui, les dispositifs d’évaluation, les systèmes adaptatifs et les tuteurs IA personnel dans le contexte de l’enseignement à distance.

Henrietta Carbonel est collaboratrice scientifique au sein d’EDUDL+, UniDistance Suisse. Ses recherches portent sur l’éducation numérique, en particulier sur les futurs de l’éducation, l’évaluation à distance et l’intelligence artificielle. Elle utilise des approches spéculatives et collaboratives. Sa dernière publication : Carbonel, H., Belardi, A., Ross, J., & Jullien, J.-M. (2025). Integrity and Motivation in Remote Assessment. Online Learning Journal, 29(2).

