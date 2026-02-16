L’Europe, un Etat qui s’ignore, de Sylvain Kahn – CNRS éditions, 15 janvier 2026 – 320 pages

Sylvain Kahn défend ici l’idée que l’Union européenne constitue déjà une forme d’État, bien qu’elle ne soit ni reconnue comme telle ni perçue ainsi par ses citoyens et ses dirigeants. À travers une approche géohistorique, l’auteur cherche à dépasser les catégories traditionnelles de la science politique, qui opposent généralement l’État et les organisations internationales. Selon lui, l’Union européenne représente une forme politique originale, qui ne correspond pas au modèle classique de l’État-nation, mais qui en remplit néanmoins plusieurs fonctions essentielles.

En effet, l’Union européenne possède des institutions propres, comme la Commission européenne, le Parlement européen ou la Cour de justice, qui produisent des normes juridiques contraignantes pour les États membres et leurs citoyens. Elle exerce également des compétences importantes dans des domaines comme le commerce, la concurrence, la monnaie pour les pays de la zone euro, ou encore certaines politiques économiques et environnementales. De plus, elle agit comme un acteur sur la scène internationale, ce qui témoigne de son existence en tant que puissance politique. Ces éléments montrent que l’Union européenne ne se limite pas à une simple coopération entre États, mais qu’elle constitue déjà une structure politique intégrée.

L’un des arguments majeurs de Sylvain Kahn consiste à montrer que l’Union européenne s’inscrit dans l’histoire longue des formes politiques européennes. Le modèle de l’État-nation, qui domine depuis le XIXᵉ siècle, n’est pas une réalité universelle ni définitive. Avant lui, l’Europe était organisée en empires, en royaumes et en ensembles politiques complexes, caractérisés par des souverainetés partagées. L’Union européenne prolonge cette tradition en mettant en place une souveraineté mutualisée, dans laquelle les États acceptent de partager certaines compétences pour agir plus efficacement face aux défis contemporains, comme la mondialisation, les crises économiques ou les tensions géopolitiques.

Cependant, le paradoxe souligné par l’auteur est que cet « État européen » reste largement invisible dans les représentations politiques. Les citoyens continuent de s’identifier principalement à leur État national, et l’Union européenne est souvent perçue comme une institution technocratique éloignée des peuples. Cette situation s’explique par le fait que l’Union ne repose pas sur une nation unique, mais sur une pluralité de peuples et d’identités. Elle constitue ainsi une forme d’État post-national, fondée sur la coopération plutôt que sur l’unité nationale.

Enfin, l’ouvrage propose une réflexion sur l’avenir politique de l’Europe. Sylvain Kahn suggère que l’Union européenne possède déjà les bases d’une véritable puissance politique, mais qu’elle reste limitée par l’absence de reconnaissance de sa nature étatique. Cette absence entretient des incompréhensions et des critiques, qui fragilisent sa légitimité. La prise de conscience de sa réalité politique pourrait ainsi renforcer sa cohérence et son efficacité.

Le livre propose une analyse originale et stimulante de la construction européenne. Sylvain Kahn montre que l’Union européenne n’est pas un projet inachevé, mais une forme d’État nouvelle, fondée sur le partage de la souveraineté. Cette réflexion invite à repenser la nature de l’État et à mieux comprendre la singularité du projet européen, qui constitue une innovation majeure dans l’histoire politique.

Sylvain Kahn est professeur agrégé à Sciences Po. Docteur en géographie, agrégé d’histoire, ancien élève de l’École normale supérieure lettres et sciences humaines, il est chercheur au Centre d’histoire de Sciences Po. Son livre s’appuie sur deux décennies de recherche consacrées à l’expérience géopolitique unique qu’est l’Union européenne. Il a par exemple publié Histoire de la construction de l’Europe depuis 1945 (PUF, 2021), L’Europe face à l’Ukraine (PUF, 2024), Dictionnaire critique de l’Union européenne (Armand Colin, 2008, co-direction d’ouvrage), L’atlantisme est mort ? Vive l’Europe ! (Éditions de l’Aube / Fondation Jean Jaurès, 2025). Il intervient régulièrement dans les médias écrits et audiovisuels pour analyser la vie politique, les actions et le fonctionnement de l’Union européenne. Auteur de podcasts, il a animé et produit durant dix ans l’émission « Planète Terre » sur France Culture.