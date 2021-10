Peter Klasen, une œuvre en responsabilité 1959-2021, de Peter Klasen – Editions Jannink, septembre 2021 – 424 pages

Il s’agit là d’une monographie de référence de Peter Klasen : une sélection de 320 œuvres, 30 textes et entretiens, 150 photographies d’archives. Peter Klasen, figure féroce et jubilatoire de la Figuration narrative, étale son monde, sa vision de la société, sous un angle joyeux, sexy, aussi suave que brutal. Finis la bienséance et le politiquement correct. Si l’on rajoute l’ivresse de la couleur, impossible de résister à cet univers savoureux, pas toujours convenable mais franchement enthousiasmant.

Vous non plus, vous ne résisterez pas à la créativité foisonnante de cet artiste étincelant en venant à sa rencontre.

Peter Klasen (né en 1935 à Lübeck, Allemagne) est un artiste peintre, photographe et sculpteur allemand basé en France. Après des études aux Beaux-Arts de Berlin, il s’installe à Paris en 1959 et devient l’une des figures marquantes de la Nouvelle Figuration, aux côtés de Valerio Adami, Erró, Jacques Monory, Bernard Rancillac et Hervé Télémaque. La mise en scène de thèmes récurrents (l’industrie, l’espace clos et la signalétique) et sa technique « mécanisée » (aérographe et pochoirs) participent à la distanciation de ses sujets : containers, grilles, signalisation routière, verrous…

Aux éditions Jannink est également paru l’ouvrage L’Image la ville dans la collection « L’Art en écrit ».

Format 310 x 250 mm, couverture cartonnée (pelliculage soft touch), avec plus de 300 œuvres, textes et entretiens illustrés par plus de 150 photos d’archives.

Cet ouvrage est édité par la galerie Boa, avec le concours des éditions Jannink.

Commandes à partir du site des Presses du réel, le diffuseur.