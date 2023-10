Le lin, fibre de civilisation(s), sous la direction de Alain Camilleri – Editions Actes sud / Collection beaux livres, 4 octobre 2023 – 320 pages

Agriculture, arts du feu, artisanat : l’histoire des techniques est largement documentée, mais elle ne suffit pas à rendre compte de l’étendue du génie humain. Une autre approche est possible, celle qui, avant le geste, s’intéresse aux matières. Le lin, par exemple, fibre végétale textile dont l’Europe est le premier producteur mondial, a traversé toutes les époques et autant de cultures, mêlant depuis toujours pratiques religieuses et légendes, savoir-faire agricoles, innovations textiles et révolutions technologiques. C’est comme un livre ouvert sur ceux qui l’ont élevé – y compris spirituellement –, filé, tissé et manufacturé.

Cependant, cette riche histoire demeure largement méconnue. Quand l’homme a-t-il compris que le lin sauvage qui l’entourait pouvait se cultiver, se transformer et le servir ? Pourquoi les Egyptiens l’ont-ils utilisé comme réserve de valeur et monnaie d’échange, lui réservant un statut particulier dans leur économie et leurs rites funéraires ? Plus près de nous, comment a-t-il séduit autant de générations de stylistes et de créateurs de mode, leur permettant d’associer dans un même vêtement le style et la fonction ? De quelles propriétés dispose-t-il pour avoir fait une entrée remarquée dans l’univers si exigeant des composites à haute performance ?

A ces questions, l’ouvrage apporte des réponses argumentées en faisant appel à des archéobotanistes, historiens, scientifiques, designers ou industriels qui cumulent leurs expertises pour nous entraîner à la découverte du lin, de ses territoires et des hommes qui les font vivre.

L’ouvrage témoigne de l’étonnante actualité des fibres végétales dans nos sociétés en quête d’éthique et de traçabilité, d’innovation et de développement durable. Il démontre que l’avenir de la culture du lin est possible dans le respect des êtres humains et de la planète.

A destination du grand public, cette saga textile, richement illustrée, est unique par son approche plurielle. Somme unique de contributions historiques et scientifiques, mais aussi artistiques et entrepreneuriales, Le Lin, fibre de civilisation(s) tisse et décrit un dialogue original entre passé et présent, émotion et symbole, entre savoir-faire, intelligence et capacité d’adaptation, en phase avec les attentes des consommateurs qui sont aujourd’hui en quête d’éthique et de ressources locales et renouvelables.

Consultant et médiateur culturel sur le lin, Alain Camilleri a été directeur de la communication de l’Alliance for European Flax-Linen & Hemp de 2009 à 2018.