Biocenosis. Art & Biodiversity, de Alice Audouin, préfacé par Emanuele Coccia – Éditions Lord Byron, février 2024 – 112 pages

Après Novacène. Art & Climate Crisis publié en 2023, les Éditions Lord Byron publient le nouvel ouvrage d’Alice Audouin, Biocenosis. Art & Biodiversity. Ce livre bilingue FR-EN de 112 pages et 40 illustrations, documente en profondeur l’exposition d’art contemporain sur la biodiversité « Biocenosis » dont l’autrice a assuré le commissariat pour son association Art of Change 21, à l’occasion du Congrès mondial de la nature de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) à Marseille.

L’ouvrage Biocenosis. Art & biodiversity propose une rencontre d’ampleur inédite entre l’art contemporain et les enjeux de biodiversité. Partant de l’idée de biocénose (qui définit en biologie l’interdépendance des êtres vivants dans un milieu donné), Alice Audouin a sélectionné quatorze artistes impliqués dans le domaine du vivant et de l’environnement : Marie-Sarah Adenis, Art Orienté Objet, Thijs Biersteker, Julian Charrière, Marcus Coates, Abdessamad El Montassir, John Gerrard, Jérémy Gobé, Caroline Halley des Fontaines, Camille Henrot, Janet Laurence, Lin May Saeed, Tomàs Saraceno et Michael Wang.

L’exposition internationale « Biocenosis » portée par Art of Change 21 à la demande de l’OFB (Office Français de la Biodiversité, avec le soutien de LVMH, Ruinart et la Fondation Schneider Electric) s’est tenue à Marseille dans deux lieux simultanés. Les 14 artistes ont été exposés sur le site du Congrès mondial de la nature de l’UICN du 3 au 11 septembre 2021. Deux d’entre eux, Marie-Sarah Adenis et John Gerrard, ont fait l’objet d’une programmation spéciale à La Traverse, du 28 août au 11 septembre 2021, en collaboration avec Catherine Bastide.

L’ouvrage se compose de trois grandes parties : Affectio Animalis qui pense de manière interdépendante et non hiérarchique l’évolution des espèces, développant une relation empathique avec les animaux ; In Extremis qui aborde les différentes causes de la disparition de la biodiversité dues aux activités humaines (pollution, déforestation, incendies…), et Post Natura qui ouvre vers de nouveaux imaginaires et solutions autour d’une coexistence harmonieuse entre les espèces. Un dernier chapitre, « Collaboration tripartite », relate la collaboration sur le long terme entre l’artiste Thijs Biersteker, l’Unesco et LVMH qui fut initiée lors de l’exposition.

Préfacé par Emanuele Coccia, philosophe et maitre de conférence à l’EHESS, l’ouvrage est accompagné d’interviews des artistes exposés, qui partagent leurs convictions et la manière dont ils s’engagent à travers leur art dans la protection du vivant. Il détaille également les impacts sociaux et environnementaux de l’exposition.

L’exposition et le livre Biocenosis témoignent de l’action d’Art of Change 21 depuis 2014, qui mobilise et fédère les artistes contemporains autour des grands enjeux environnementaux. Alice Audouin, fondatrice de l’association, compte parmi les expertes pionnières sur ces sujets.

Textes : Alice Audouin, Emanuele Coccia et Juliette Soulez

Photographies : Jean-Christophe Lett et Barthélémy Thumerelle

Pionnière française de la relation entre Art contemporain et Environnement depuis 2004, Alice Audouin est à l’origine du premier colloque international sur ce thème à l’Unesco. Présidente et fondatrice de l’association Art of Change 21, parrainée par l’artiste Olafur Eliasson, elle est la commissaire de plusieurs expositions autour de l’environnement dont « Biocenosis » en 2021, « Novacène » et « Vita Extremis » en 2022, ainsi que « Crude Gratitude » en 2024. Alice Audouin travaille également comme consultante en développement durable pour les secteurs de la culture et du luxe.

Né en 1976, Emanuele Coccia est un philosophe d’origine italienne. Maître de conférences à l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales) depuis 2011, il a été professeur assistant à l’Université de Freiburg im Breisgau de 2008 à 2011, chercheur et professeur invité à l’Université de Tokyo en 2009, à Buenos Aires en 2010, Düsseldorf en 2013 ainsi qu’à l’Université de Columbia en 2015/2016.

Juliette Soulez est diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. Elle est titulaire d’une maîtrise de philosophie de Paris I et a soutenu un DEA en philosophie à Paris VIII. Elle a été rédactrice en chef de la revue d’art, de design et d’architecture Archistorm puis du site d’actualité américain Blouin Artinfo France. Elle est membre de l’Association internationale des critiques d’art (AICA) et écrit pour de nombreuses revues d’art.

A NOTER : Dédicace et échange en présence des artistes Vendredi 23 février, 18h30 /Librairie du Centre Pompidou – Paris