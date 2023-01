Climat, crises : Comment transformer nos territoires, du Shift Project – Laurent Delcayrou et Corentin Riet – Préface de Jean-Marc Jancovici – Editions Yves Michel, 14 février 2023

The Shift Project présente un manuel de solutions concrètes, à destination des élus, pour des territoires résilients et écologiques, avec 6 grands chapitres qui abordent les différentes spécificités du territoire français : Villes, Campagnes, Métropoles, Montagne, Littoral, Outre-Mer. Il s’agit là d’une synthèse sur l’urgence climatique et ses conséquences concrètes sur la sécurité et le bien être sur les territoires.

Face à l’instabilité climatique grandissante et des ressources de plus en plus contraintes, les élus et décideurs locaux ont la responsabilité et le pouvoir d’agir sans attendre pour transformer leur territoire. Rendre chaque territoire résilient – c’est-à-dire le transformer pour anticiper les conséquences désormais inévitables du changement climatique et mieux les affronter – doit devenir un objectif prioritaire des responsables politiques locaux.

Des villes aux campagnes, des montagnes aux littoraux, des grandes métropoles à l’outre-mer, The Shift Project spécifie les menaces et les défis auxquels font face les territoires français dans leur diversité, ainsi que les principales transformations à accomplir pour garantir la sécurité et le bien-être des populations, au travers de quatre grands domaines familiers des élus : Se nourrir, Travailler et produire, Se loger et Se déplacer.

Richement illustré, cet ouvrage est conçu comme une boîte à outils pour convaincre et enclencher l’action sur son territoire. Cet ouvrage propose un parcours type en trois étapes :

Comprendre : prendre le temps de comprendre et partager les enjeux ; Mobiliser : bâtir un nouveau « projet de territoire » désirable, sobre et résilient ; Réorienter : aligner toute son action sur la nouvelle vision et ses objectifs de résilience et de transition écologique.

Cet ouvrage s’inscrit dans une campagne d’alerte et de mobilisation des élus et décideurs locaux menée par The Shift Project et ses partenaires. La finalité : un changement de cap des collectivités locales avant la fin du mandat communal (2026).

THE SHIFT PROJECT est un think tank qui œuvre en faveur d’une économie libérée de la contrainte carbone. Guidée par l’exigence de la rigueur scientifique, cette association loi 1901 reconnue d’intérêt général a pour mission d’éclairer et d’influencer le débat sur la transition énergétique.

Laurent DELCAYROU pilote le programme Stratégies de résilience des territoires de The Shift Project. Ingénieur agronome et économiste de formation, il accompagne, depuis 30 ans, des politiques territoriales en France et dans le monde. Il a cofondé le cabinet conseil, eurêka21, dédié à la coopération territoriale européenne et aux pratiques remarquables de transition écologique en Europe.

Corentin RIET a rejoint The Shift Project pour collaborer au programme Stratégies de résilience des territoires. Economiste, diplômé de l’ESSEC, il a travaillé sur la filière forêt-bois à la Cour des comptes et sur la transition écologique des collectivités locales.

Jean-Marc JANCOVICI est Président de The Shift Project, spécialiste des enjeux climat-énergie et membre du Haut Conseil pour le Climat