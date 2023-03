Quand les montagnes dansent – Récits de la Terre intime, d’Olivier Remaud – Editions Actes sud, février 2023 – 240 pages

Olivier Remaud continue de nous inviter à porter notre attention sur des élément naturels à première vue “inanimés”. Après avoir exploré la figure de l’iceberg dans son précédent ouvrage, il s’intéresse ici aux cailloux, aux roches et aux montagnes. Son enquête entremêle poétiquement une connaissance fine de la géologie à des réflexions philosophiques et sensibles, à la fois personnelles et de portée générale. Il met ainsi au jour les fractures intimes qui traversent la discipline depuis son origine : alors même que cette science en plein essor depuis deux siècles révèle la dimension historique des montagnes – elles surgissent, croissent puis disparaissent – et leurs liens inextricables avec le règne du vivant – si bien que la limite entre animé et inanimé devient extrêmement floue –, nous ne voyons bien souvent que des masses inertes de ressources tout juste bonnes à fouiller, à défoncer, à creuser et à exploiter.

Dans cet ouvrage, le moindre rocher, une ligne de crête ou un plateau d’altitude apparaissent comme un arrêt sur image au beau milieu d’un ballet infiniment lent où les montagnes, flottant sur les couches visqueuses de la structure interne du globe, s’élèvent et s’aplatissent, se télescopent parfois, participent pleinement et intimement à l’ensemble des processus vitaux. Les plus hauts sommets sont de vieux fonds océaniques projetés vers les étoiles ; le fond des mers prépare les montagnes de demain ; la plupart des roches ne sont que des squelettes d’animaux disparus et reviendront dans le cycle de la vie au gré de l’érosion.

S’émerveillant de la grâce de chamois funambules et de dentelles de lichens qui lèchent les rochers, rêvant éveillé ou profondément endormi – “nul ne connaît totalement la montagne à moins d’y avoir dormi” –, Olivier Remaud orchestre le ballet des réciprocités qui nous obligent : “Peut-être pourrons-nous alors nous réconcilier avec les rythmes lents de la Terre et toutes ses bonnes histoires ?”

Olivier Remaud est philosophe et directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales. Il s’intéresse aux usages du monde sous un double aspect : les fables sociales et les formes de vie. Il a publié de nombreux ouvrages, dont Errances (Paulsen, 2019) et Penser comme un iceberg (Actes Sud, 2020).

